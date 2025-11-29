サラー、ファン・ダイクら…不振のリヴァプールで苦しむ10人

マーク・グエイの獲得失敗は、リヴァプールにとって悲惨なシーズンを象徴する決定的瞬間の一つとなりそうだ。移籍期限日におけるこの取引の決裂が、ジョヴァンニ・レオーニのシーズン終了を意味する負傷と、ジョー・ゴメスの継続的なフィットネス問題（報道によれば）と相まって、スロット監督にイブラヒマ・コナテをセンターバックで起用し続ける以外に選択肢がないと感じさせたからだ。

このフランス人選手がどれほど苦しんでいるかを説明するのは実に難しい。彼のミスは「実際に見てみないと信じられない」というレベルというだけではない。 昨季は好調だったこと、そしてレアル・マドリーが来夏のフリー移籍での獲得を見送った今、リヴァプールとの契約を勝ち取るために全力を尽くすしか道はない。だが現状では、リヴァプールは最新のオファーを撤回し、1月に少額で売却してグエイ獲得の遅れたコストを回収した方が賢明だろう。

コナテのパフォーマンスは擁護できないが、ファンにとって苛立たしいのは、この状況がすべてリヴァプールの責任だということだ。移籍市場が閉じる前から、コナテの代役としてグエイを獲得できなかったことがリヴァプールのプレミアリーグ優勝を阻む可能性があることは明らかだった——そしてその通りになった。