サラー、ファン・ダイクら…不振のリヴァプールで苦しむ10人

ピッチのあらゆる分野における問題に対して、スロット監督が戦術的な解決策をまったく打ち出せないことがチームの不調へとつながっている。
しかし、その責任がすべて監督にあるわけではない。OBのジェイミー・キャラガー氏は、リーダーシップの欠如を理由に選手たちを非難しており、キャプテンのDFフィルジル・ファン・ダイクも、現時点で自分たちが期待に応えられていないことを認めている。
GOALでは、不振が続くリヴァプールの中で苦しむ10人を紹介する。
シーズン開幕から数か月間、リヴァプールの脆い守備陣を支えていたのはファン・ダイクただ一人だった。実際、8月に10人となったニューカッスル戦で3-2で辛勝した直後、キャラガー氏は「あの鼓舞する主将がいなければ、チームがどうなっていたか想像すらしたくなかった」と認めている。
残念ながら、今やその答えが少し見えてきた。ファン・ダイクは今も守備の要として存在するが、昨季リヴァプールを優勝に導いた巨人の姿は失われつつある。 実際、PSV戦で犯したハンド（今季3度目のPK献上——全大会を通じてプレミアリーグ最多）を見れば、ファン・ダイクもまたマージーサイドに蔓延する不振の犠牲者となったと言える。
ファン・ダイクの献身性に疑いの余地はないし、リヴァプールの急激な凋落に彼は明らかに傷ついている。しかし、彼は状況を立て直そうと過剰に努力しすぎており、それが今や主将が彼らしくない軽率なタックルを繰り返す原因となっている。ファン・ダイクが冷静さを取り戻さなければ、リヴァプールの終わりはますます近づくだろう。
フロリアン・ヴィルツのパフォーマンスは、多くの批評家が必死に主張しようとしたほど酷いものでは決してなかった。実際、このドイツ代表選手は、アトレティコ・マドリー、アイントラハト・フランクフルト、レアル・マドリー戦という、今季リヴァプールが最も輝いたと言える3試合において不可欠な存在だった。PSVとノッティンガム・フォレストにホームで3失点した敗戦では、ヴィルツの創造性が深刻に欠けていたことも事実だ。
しかし、レヴァークーゼンンから1億ポンドで獲得した選手に対し、サポーターが期待していたのは、全公式戦16試合でわずか3得点関与という結果では到底なかったことは否定できない。海外選手がイングランドサッカーの身体的強度と激しさに慣れるには時間がかかるという事情を考慮しても、ヴィルツは期待外れという印象を与えてきた。
負傷から復帰したいま、プレミアリーグで通用することを証明する重圧に直面するだろう。ただし、彼が好むセンターフォワードの後方で定期的に先発起用されれば、状況は改善するかもしれない。
リヴァプールは今夏、トレント・アレクサンダー＝アーノルドの代役を探していた。かつてKOPのアイドルだった彼は、右サイドバックとしてユニークなスキルセットを持っている。その結果、タイプは異なるが、それ以上に危険な攻撃的資質を持つ小柄なオランダ人選手、ジェレミー・フリンポンを獲得した。
問題は、2つの理由から、活躍をほとんど見ることができていないことだ。まず、フリンポンは心配になるほど負傷をしやすいことが証明されており、チャンピオンズリーグのフランクフルト戦で、今シーズン2度目のハムストリングの損傷を負い、再び戦線離脱している。 第二に、出場可能だった時期でさえ、フリンポンは右サイドバックのポジションに全く適していないように見えた。
したがって、復帰する時は、スロット監督が同胞である彼をどう起用するつもりだったのか、ぜひ見せてほしいものだ。これまでの9試合でアシストなし（1ゴール）にとどまっている攻撃面を改善しなければならない。
アレクシス・マクアリスターは、2023年にブライトンからリヴァプールに移籍してから最初の2シーズンにおいて、クラブで最も安定したパフォーマンスを見せた選手だと主張するのは容易だろう。ワールドカップ優勝経験者は、常に10点満点中7点以上の評価に値するプレーを披露した。彼はリヴァプールの万能型ミッドフィルダーとして、配置されるポジションを問わず、粘り強さと技術の両方を駆使してチームを前線へ押し上げた。
しかしマクアリスターは現在、2024-25シーズンの早期終了とプレシーズン準備を台無しにした負傷からの回復が遅れている代償を大きく払っている。アストン・ヴィラ戦やレアル・マドリー戦での得点シーンに見られたように、好調時のマカリスター、そして好調時のリヴァプールの片鱗は垣間見えるものの、ここ1週間で再び調子を落としている。
先週土曜のアンフィールドでのフォレスト戦では、ネコ・ウィリアムズがマクアリスターを軽々と抜き去り2点目をアシストする光景に本当に驚かされた。さらに今週のPSV戦では、リヴァプールが1-2とリードを許した直後から、彼はほぼ完全に消えてしまった。彼はシーズンを通して苦戦するような選手ではないが、完全な試合感覚を取り戻すまでに、リヴァプールがどこにいるかは誰にも予測できない。
出場停止処分によりボーンマス戦でのプレミアリーグ開幕戦を欠場したライアン・フラーフェンベルフは当初、前シーズンの優勝に大きく貢献した活躍を再現する態勢に見えた。リヴァプールのプレミアリーグ開幕5連勝に重要な役割を果たし、特にエヴァートンとのダービー戦での敗戦では、オランダ人選手が1ゴールを決め、さらにウーゴ・エキティケのゴールをアシストするなど、特に印象的なプレーを見せた。
しかしその後、フラーフェンベルフの調子は急落した。オランダ代表選手が戦術において重要な役割を担っていることを考えれば、リヴァプールの不振がこれに追随しているのも偶然ではない。
明らかに、23歳の選手は周囲の多くの選手や、今シーズンにおけるスロット監督の戦略に見られる体系的な欠陥によって助けられていない。それでも、彼個人も良いプレーをしていないという事実は隠せない。本当に懸念されるのは、リヴァプールにとってボール奪取と保持に優れた選手が、今ではタックルを避けボールを失っていることだ。
要するに、スロット監督がフラーフェンベルフを復活へ導けなければ、リヴァプールの低迷は続く可能性が高い。今夏も専門的な守備的ミッドフィルダー（No.6）を獲得できなかったことが、再び露呈している。
リヴァプールがバイエルンによるルイス・ディアスへのオファーを断れないと判断した理由は容易に理解できた。この万能型コロンビア人選手はプレミアリーグキャリアで最も得点力のあるシーズン（36試合13得点）を終えたばかりだったが、28歳という年齢に加え、左サイドの選択肢に不足はなかった。
コーディ・ガクポは前季スロット監督によってワイドポジションに移されて開花し、リオ・エングモアが非常に特別な才能であることはプレシーズン中にすでに明らかだった。しかしガクポの不振により、ディアス獲得の判断は今や全く異なる光を帯びている。
オランダ人選手は今季4得点を挙げているものの、不安定さと単調なプレーがファンの苛立ちを募らせている。対照的にディアスはミュンヘンで飛躍しており、バイエルンでの18試合で11得点に関与している。
こうしてアンフィールドの緊張が高まり責任のなすり合いが始まる中、スロット監督の意向に反してディアスが売却されたという報道が流れても、全く驚くに当たらない。
ミロシュ・ケルケズは、2024-25シーズンのプレミアリーグでブレイクした選手の一人であり、リヴァプールだけでなく、マンチェスター・シティもこのハンガリー人選手に関心を示していた。争奪戦に勝利し、彼の獲得はリヴァプールにとって大きな成功とみなされた。
ロバートソンの正統な後継者と見られていたが、新シーズン開幕戦で古巣に対して熱狂的なプレーを見せた影響からまだ立ち直っておらず、試合を重ねるごとに、スロット監督の下ではますます不向きな選手になっているようだ。
彼は、より抑制的な役割を繰り返し求められているため、その不振は彼の責任ではないと主張されている。しかし、彼が自由に行動できる状況でも、最終的な成果は期待外れであり、ポジションを外れてしまう傾向や空中戦での弱さから批判も受ける。
現段階では、ロバートソンが衰えを見せていることはたしかだが、左サイドバックとしては、スコットランド人選手の方がより安全な選択肢のように思える。
時は誰も待たない。モハメド・サラーは33歳だ。通常であれば、今季ここまで標準以下のパフォーマンスを見せているエジプト人選手には多少の猶予が与えられるだろう。しかし今は通常ではない。
リヴァプールは、ほぼ前例のない危機的状況においてリーダーたちの奮起を必要としているが、サラーは現時点でそれを果たせていない。今年初めに高額の新契約を結んだことを考えれば、これは到底許容できない事態だ。
サラーの偉大さを疑う者は誰もいない。あと数シーズン好調を維持すれば、プレミアリーグ史上最高の選手として歴史に名を残すだろう。しかし、プレミアリーグ12試合でわずか4得点では、サラーの貢献度として明らかに不十分だ。守備負担を軽減させるのは、彼が攻撃面で結果を出している場合にのみ意味がある。
かつては考えることすら狂気と思われたが、現状の調子では、来月アフリカ・ネイションズカップに出場するため離脱するサラーの不在は、リヴァプールにとってさほど痛手にはならないかもしれない。
マクアリスターと同様、アレクサンデル・イサクも現在、プレシーズンを欠場した代償を支払っている。もちろん、大きな違いは、このスウェーデン人ストライカーに同情する者は誰もいないということだ。ニューカッスルからアンフィールドに移籍した際、体調が非常に悪かったのは彼自身の責任である。
イサクは、リヴァプールが彼の獲得に費やした時間、資金、努力に見合うだけの価値をプレーで示せていない。さらに、懸念すべきは、彼がリヴァプールに何をもたらすのか、期待を抱かせる兆候は全く見られないということだ。彼のピッチ上での存在感はそれほどまでに希薄だ。
ただし、ウーゴ・エキティケが背中の負傷で離脱した今、イサクには遅ればせながら価値を証明する機会が訪れた。彼自身のためにも、リヴァプールのためにも、このチャンスを絶対につかまねばならない。
マーク・グエイの獲得失敗は、リヴァプールにとって悲惨なシーズンを象徴する決定的瞬間の一つとなりそうだ。移籍期限日におけるこの取引の決裂が、ジョヴァンニ・レオーニのシーズン終了を意味する負傷と、ジョー・ゴメスの継続的なフィットネス問題（報道によれば）と相まって、スロット監督にイブラヒマ・コナテをセンターバックで起用し続ける以外に選択肢がないと感じさせたからだ。
このフランス人選手がどれほど苦しんでいるかを説明するのは実に難しい。彼のミスは「実際に見てみないと信じられない」というレベルというだけではない。 昨季は好調だったこと、そしてレアル・マドリーが来夏のフリー移籍での獲得を見送った今、リヴァプールとの契約を勝ち取るために全力を尽くすしか道はない。だが現状では、リヴァプールは最新のオファーを撤回し、1月に少額で売却してグエイ獲得の遅れたコストを回収した方が賢明だろう。
コナテのパフォーマンスは擁護できないが、ファンにとって苛立たしいのは、この状況がすべてリヴァプールの責任だということだ。移籍市場が閉じる前から、コナテの代役としてグエイを獲得できなかったことがリヴァプールのプレミアリーグ優勝を阻む可能性があることは明らかだった——そしてその通りになった。