スーネスがサラーを「やる気不足」と批判「今シーズンは別人が来ている！」

リヴァプールOBであるスーネス氏は『talkSPORT』の取材で自身の見解を示した。

「どれくらい時間がある？彼は絶対的なスーパースターだった。サラーについて言える最も良いことは、過去7年間チームの要だったということだ。歴代のリヴァプールベストイレブンを選ぶなら、彼は最初に名前が挙がる選手の一人だ。でも今シーズン来ているのは彼の弟だと思う」

さらにこう続けた。

「私にとって、あのコミュニティシールドでの出来事が小さなサインだった。クリスタル・パレス戦で、彼がサイドラインに背を向けていて、ボールが相手の左サイドバックに向かって飛んでいった場面があった。彼は簡単にそこへ行けたはずだ。空中戦で勝てるような体格の選手ではないが、せめて相手のサイドバックが自由にプレーするのを少しでも難しくするために向かうべきだった。でも彼は一切チャレンジしようとしなかった。思ったんだ、彼はもともと勇敢なタイプではないし、50-50のボールで怪我をするようなこともしない、賢い選手だ。攻撃で天才的な働きをするから、それでいいと思っていた。でも今、彼はやる気不足を見せている。申し訳ないが、時には厳しい言葉が最も親切な言葉になる。彼には厳しい言葉が必要で、それが最終的に彼をリヴァプールでのスーパースターに戻すことになる。でも今シーズン、彼は本来の姿を見せていない」