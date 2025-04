【欧州・海外サッカー 特集】モハメド・サラーは、リヴァプール(プレミアリーグ)と2年契約を延長した。伝説はさらに続くことになる。

「More in than out」。リヴァプールのSNSチームのセンスには脱帽だ。昨年11月、モハメド・サラーが「More out than in(部外者のように感じる)」と語った時は全関係者が震撼したが、長く苦痛を伴うストーリーを経て2年契約を結んだことで、今ではこれを冗談として笑い飛ばすことができるようになった。

プレミアリーグ最高の選手の将来が決着するまであれから5カ月待たなければならなかったが、最終的にはアンフィールドで新たなストーリーを繋いでいくことが決まっている。そしてこの新契約により、サラーは名実ともに「プレミアリーグ史上最高の選手」として歴史に名を刻むことが可能となったのだ。