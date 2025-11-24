「サラーが口を開くのは、MOMを受賞したときか、新契約を要求するときだけだ」リヴァプールOBキャラガー、サラーにきびしい批判

昨年のこの時期、ジェイミー・キャラガー氏は、リヴァプールが新たな契約を提示しなかったことに対する失望を公に表明したFWモハメド・サラーを「利己的」と非難した。

キャラガー氏は『スカイ・スポーツ』で次のように述べている。

「今シーズン、リヴァプールにとって最も重要なのは、モハメド・サラーの将来でも、ヴァルジル・ファン・ダイクの将来でも、トレント・アレクサンダー＝アーノルドの将来でもない。 最も重要なのは、リヴァプールがプレミアリーグで優勝することだ。それは、どの選手よりも重要なことだ。もし彼がコメントを出し続けたり、彼のエージェントが謎めいたツイートを出し続けるなら、それは利己的であり、自分たちのことだけを考え、サッカークラブのことを考えていないということだ」

エジプト代表のサラーはキャラガー氏に反論したが、同選手がアンフィールドでの2年契約を結んだことで、この確執は最終的に終結した。

現在、リヴァプールはプレミアリーグで12位に転落し、過去7試合のうち6試合で敗戦していることを受け、元イングランド代表のキャラガー氏は改めて33歳のサラーを激しく非難している。