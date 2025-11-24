Getty
「サラーが口を開くのは、MOMを受賞したときか、新契約を要求するときだけだ」リヴァプールOBキャラガー、サラーにきびしい批判
昨年のこの時期、ジェイミー・キャラガー氏は、リヴァプールが新たな契約を提示しなかったことに対する失望を公に表明したFWモハメド・サラーを「利己的」と非難した。
キャラガー氏は『スカイ・スポーツ』で次のように述べている。
「今シーズン、リヴァプールにとって最も重要なのは、モハメド・サラーの将来でも、ヴァルジル・ファン・ダイクの将来でも、トレント・アレクサンダー＝アーノルドの将来でもない。 最も重要なのは、リヴァプールがプレミアリーグで優勝することだ。それは、どの選手よりも重要なことだ。もし彼がコメントを出し続けたり、彼のエージェントが謎めいたツイートを出し続けるなら、それは利己的であり、自分たちのことだけを考え、サッカークラブのことを考えていないということだ」
エジプト代表のサラーはキャラガー氏に反論したが、同選手がアンフィールドでの2年契約を結んだことで、この確執は最終的に終結した。
現在、リヴァプールはプレミアリーグで12位に転落し、過去7試合のうち6試合で敗戦していることを受け、元イングランド代表のキャラガー氏は改めて33歳のサラーを激しく非難している。
リヴァプール同様、サラーも今季はアルネ・スロット監督率いるチームで決定的な影響力を発揮できていない。
このフォワードは昨季34得点を記録したが、今シーズンは17試合でわずか5得点に留まっている。土曜日のノッティンガム・フォレスト戦での0-3敗戦後、主将ファン・ダイクは「現在の不振については全員が責任を負うべきだ」と述べ、チームメイトにこの苦境から脱却するよう促した。 キャラガー氏はサラーにも同様の行動を今後求めている。
「試合後にファン・ダイクが再び発言したのは当然だ。キャプテンとして、彼はリヴァプールを『混乱状態』と呼んだ。リヴァプールの連敗が続く中、常にファン・ダイクが声を上げるのは事実だ。 繰り返しになるが、主将がそうすべきなのは確かだ。だが、あのロッカールームにはクラブのために声を上げるべき他の選手たちもいるはずだ。ちょうど1年前のいま頃、モハメド・サラーは自身の状況（クラブが契約を更新しないこと）について臆することなく発言した。サラーが口を開くのは、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれたときか、新契約が必要なときだけだ。 サラーにはリーダーの一人として、リヴァプールのレジェンドの一人として、チームのために発言してほしい。常にキャプテンが前面に出るべきではない。とはいえ、当然ながら監督が最前線で批判の矢面に立つ立場だ。 あの成績なら、降格圏や昇格チームを率いる監督なら誰でもプレッシャーにさらされる。だから、優勝した直後という状況に加え、リヴァプールが夏に費やした金額を考慮すれば、監督がプレッシャー下にあるのは疑いようがない。
スロット監督は、今夏4億ポンド以上を投じて選手補強したにもかかわらず、不調のチームに肩を落としていたが、過密日程を控えて強気の姿勢を見せた。
オランダ人監督は、チームにとって「解決策」が手の届くところにあると付け加えた。
選手たちの自信が低下しているかとの問いには「そんなことは感じていないし、見ていない。1-0でリードした後、我々は苦戦した。後半を良い形で始めるよう、選手たちを鼓舞し情報を与えようとした。するとすぐに2-0とリードを広げた。選手たちは最後まで挑戦し続けた。その点で彼らを責めることはできない。相手は我々のシュートを全てブロックした。解決策はそう遠くない」と答えた。
「 我々は毎試合チャンスを作り出している。10回もチャンスを無駄にしているわけではない。この状態が永遠に続くわけではないが、失点した際に自分たち自身を見つめ直し、改善すべき点を考えなければならない。2試合連続で得点を挙げられていない」
リヴァプールは水曜日にアンフィールドでPSVアイントホーフェンを迎え撃つUEFAチャンピオンズリーグで、ノッティンガム・フォレスト戦での敗戦を振り払いたい。
今季の欧州最高峰の舞台では好調を維持しているため、この試合が再起のきっかけとなるかもしれない。その後10日間でウェストハム・ユナイテッド、サンダーランド、リーズ・ユナイテッド、インテル・ミラノと対戦する。
