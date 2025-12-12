Getty Images
サラーが復帰！スロットとの和解交渉を経てブライトン戦のスカッド入りへ
広く報じられているところによると、サラーは今週末、リヴァプールのスカッドに復帰する見込みだ。リヴァプールのスーパースターは週末に「見捨てられた」と主張する爆弾発言を送ったが、その後、監督と関係修復のための会談を行い、チームに再統合される予定だ。これはサラーがエジプト代表としてアフリカネイションズカップに向けて出発する前にプレーする最後の機会となる。このニュースは、ここ数週間リヴァプールを覆ってきた公の場での対立を終わらせる可能性がある。この対立は、リーグ戦、カップ戦、欧州の試合での悲惨な成績を背景に起きており、クラブはプレミアリーグのタイトルをほぼ手放す状況にある。
彼が先発メンバーに名を連ねるのか、ベンチスタートとなるのかは明らかではないが、この前向きな情報は週末のアンフィールドでのブライトン戦を前にリヴァプールのコーチングスタッフとファンにとって大きな安堵となるだろう。
リヴァプールの監督は日中に記者会見を行い、週末のチームへの招集について決定を下す前に、このエジプトのアイコン選手と話し合う予定であることを明かした。サラーの復帰を望んでいることを認める一方で、クラブにとって恥ずべき出来事となったこの混乱について謝罪することは拒否した。
「今朝モーと会話をする予定で、その結果が明日どうなるかを決める。私に必要なのは彼との会話であり、次にモーについて話すときは彼と一緒であるべきで、ここ(記者会見)ではない。それ以上言えることはあまりない。今日彼と話し、その結果が明日どうなるかを決める。いろいろな方法で試すことができるが、彼について話す次の機会は彼と一緒であるべきだと言った。先週以来、彼の代理人と私たちの間で多くの会話があったと思う。謝罪？通常なら3つの質問で終わりだと言うところだ。私には彼に残ってほしくない理由はない」
ここ数週間、ジェイミー・キャラガー氏やアラン・シアラー氏を含む著名人たちがサラー論争に参戦しており、サラーに対して非常に批判的だ。キャラガー氏は当初、リーズ戦でベンチに座らされた後のコメントについて、サラーを「恥さらし」で「自己中心的」と評した。キャラガー氏は、サラーと彼の代理人が戦略的に公の場での爆発のタイミングを計り、「最大のダメージを与え」、クラブに圧力をかけている可能性があると主張した。それは新契約を獲得するため、あるいは監督を追い出すためかもしれない。この元リヴァプールのディフェンダーは後に条件付きの謝罪を行い、選手としてのサラーを「崇拝している」が、フォワードはピッチ外で「きちんと振る舞う必要がある」と主張した。
また、プレミアリーグ歴代最多得点者のアラン・シアラー氏はキャラガーの意見に同調し、ベンチに座らされたことへのサラーの不満は理解できる(自分も経験したことがある)としながらも、不満を公の場で記者に明かしたのは間違いだったと主張した。シアラーは、事態はサラーがリヴァプールで最後の試合をプレーした可能性があるところまでエスカレートしており、彼の爆発的な発言がクラブでの遺産を「汚した」と考えている。
「最後の試合をプレーしたかどうかに関わらず、彼はプレミアリーグの偉大な選手として記録されるだろうし、リヴァプールでの功績の後にこのような形で去るのは本当に残念だ。一つ言えることは、これらすべてが忘れられることはないだろうが、彼の遺産を台無しにするとは思わない。彼は多くを達成しており、彼なしではリヴァプールは勝てなかっただろうから、遺産を台無しにするとは思わないが、汚れはつくだろう。スロット監督はこの状況を非常によく処理したと思う。火曜日の試合の前後の発言は良かったと思う。全員にとって非常に難しい状況だったが、彼は的確さ、正直さ、オープンさをもって話していたと思う。完全に正しい対応をしたと思う」
今シーズンのリヴァプールは、不安定なフォームによりプレミアリーグの順位表で10位に低迷。今週末のアンフィールドでのブライトン戦での勝利を切望している。よく知られた守備の脆弱性に加え、リヴァプールは今シーズン、ゴール前で苦戦しており、直近5試合のプレミアリーグで前半45分以内に得点を挙げておらず、2021年1月から3月以来、前半に得点がない最長の記録となっている。ブライトンは5月の前回の対戦で3-2でリヴァプールに勝利したが、リーグ戦でリヴァプールに連勝したことは一度もない。
