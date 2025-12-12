サラーが復帰！スロットとの和解交渉を経てブライトン戦のスカッド入りへ

ここ数週間、ジェイミー・キャラガー氏やアラン・シアラー氏を含む著名人たちがサラー論争に参戦しており、サラーに対して非常に批判的だ。キャラガー氏は当初、リーズ戦でベンチに座らされた後のコメントについて、サラーを「恥さらし」で「自己中心的」と評した。キャラガー氏は、サラーと彼の代理人が戦略的に公の場での爆発のタイミングを計り、「最大のダメージを与え」、クラブに圧力をかけている可能性があると主張した。それは新契約を獲得するため、あるいは監督を追い出すためかもしれない。この元リヴァプールのディフェンダーは後に条件付きの謝罪を行い、選手としてのサラーを「崇拝している」が、フォワードはピッチ外で「きちんと振る舞う必要がある」と主張した。

また、プレミアリーグ歴代最多得点者のアラン・シアラー氏はキャラガーの意見に同調し、ベンチに座らされたことへのサラーの不満は理解できる(自分も経験したことがある)としながらも、不満を公の場で記者に明かしたのは間違いだったと主張した。シアラーは、事態はサラーがリヴァプールで最後の試合をプレーした可能性があるところまでエスカレートしており、彼の爆発的な発言がクラブでの遺産を「汚した」と考えている。

「最後の試合をプレーしたかどうかに関わらず、彼はプレミアリーグの偉大な選手として記録されるだろうし、リヴァプールでの功績の後にこのような形で去るのは本当に残念だ。一つ言えることは、これらすべてが忘れられることはないだろうが、彼の遺産を台無しにするとは思わない。彼は多くを達成しており、彼なしではリヴァプールは勝てなかっただろうから、遺産を台無しにするとは思わないが、汚れはつくだろう。スロット監督はこの状況を非常によく処理したと思う。火曜日の試合の前後の発言は良かったと思う。全員にとって非常に難しい状況だったが、彼は的確さ、正直さ、オープンさをもって話していたと思う。完全に正しい対応をしたと思う」