今夏にソン・フンミンがトッテナムからロサンゼルスFCに加入したことでMLSの移籍金最高額が更新。MLS史の中で高額な移籍金が支払われてMLSに参戦した選手は誰だろうか。
本記事では、MLS歴代移籍金のトップ20を紹介する。
※『Transfermarkt』参照。2025年8月10日現在
MLSシーズンパス
メジャーリーグサッカーを観るならApple TV「MLSシーズンパス」がおすすめ！
メッシ、ブスケッツ、ソン・フンミン、吉田麻也らの出場試合を今すぐ視聴！
月額
2,300円(税込)今すぐ視聴
移籍先：ミッティラン ⇒ ポートランド・ティンバーズ
移籍時期：2023年冬
移籍金：1100万ドル
移籍先：ワトフォード ⇒ コロンバス・クルー
移籍時期：2022年夏
移籍金：1110万ドル
移籍先：ニューカッスル・ユナイテッド ⇒ アトランタ・ユナイテッド
移籍時期：2025年冬
移籍金：1110万ドル
移籍先：モンテレイ ⇒ オースティン
移籍時期：2019年夏
移籍金：1120万ドル
移籍先：ペニャロール ⇒ オーランド・シティ
移籍時期：2022年冬
移籍金：1130万ドル
移籍先：ペニャロール ⇒ ロサンゼルスFC
移籍時期：2019年夏
移籍金：1220万ドル
移籍先：モンテレイ ⇒ インテル・マイアミ
移籍時期：2020年冬
移籍金：1270万ドル
移籍先：ヘント ⇒ シカゴ・ファイアー
移籍時期：2024年冬
移籍金：1280万ドル
移籍先：リール ⇒ アトランタ・ユナイテッド
移籍時期：2021年夏
移籍金：1340万ドル
移籍先：ポートランド・ティンバーズ ⇒ シンシナティ
移籍時期：2025年冬
移籍金：1340万ドル
移籍先：アタランタ ⇒ アトランタ・ユナイテッド
移籍時期：2024年夏
移籍金：1370万ドル
移籍先：サンパウロ ⇒ シンシナティ
移籍時期：2021年冬
移籍金：1380万ドル
移籍先：グラナダ ⇒ オースティン
移籍時期：2025年冬
移籍金：1400万ドル
移籍先：PSV ⇒ サンディエゴ
移籍時期：2025年冬
移籍金：1400万ドル
移籍先：インデペンディエント ⇒ アトランタ・ユナイテッド
移籍時期：2018年冬
移籍金：1430万ドル
移籍先：リーベル・プレート ⇒ アトランタ・ユナイテッド
移籍時期：2019年冬
移籍金：1690万ドル
移籍先：ベレス・サルスフィエルド ⇒ アトランタ・ユナイテッド
移籍時期：2022年冬
移籍金：1690万ドル
移籍先：セルクル・ブルッヘ ⇒ シンシナティ
移籍時期：2024年夏
移籍金：1780万ドル
移籍先：ミドルズブラ ⇒ アトランタ・ユナイテッド
移籍時期：2025年冬
移籍金：2475万ドル
移籍先：トッテナム ⇒ ロサンゼルスFC
移籍時期：2025年夏
移籍金：2560万ドル
2025シーズンのMLS全試合は『Apple TV』のサブスクリプションサービス『MLSシーズンパス(MLS Season Pass)』に加入することで視聴可能だ。
MLSシーズンパス加入者は、MLSレギュラーシーズン、Audi MLSカッププレーオフ、リーグカップ1の全試合を地域制限なしでライブ視聴できる。
■料金プラン
MLSシーズンパスには「月額」と「シーズン(年間)」パスの2種類があり、いずれもApple TV+サブスクリプションの加入者は割引価格で利用できる。また、シーズン半ばからは期間限定価格7,000円(税込)と年間プランが約半額となるが、2026シーズンからは通常価格15,000円(税込)で更新される。
なお、今年度もシーズン序盤以降から25％オフとなっていたほか、昨年度はシーズン終盤の9月から900円に値下げされるなど時期に応じて価格が変動していた。
|プラン
|料金(税込)
|Apple TV加入者
|シーズン
|通常価格15,000円
→期間限定で7,000円！
|通常価格12,000円
→期間限定で6,000円！
|月額
［通常価格］
|2,300円
|2,000円
※価格は変動する可能性があります。
※2026年シーズンは通常価格で更新されます。