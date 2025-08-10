このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
MLS(メジャーリーグサッカー)歴代移籍金ランキングTOP20

ソン・フンミンやティアゴ・アルマダらが上位に位置するMLS（メジャーリーグ・サッカー）歴代移籍金ランキングを紹介する。

今夏にソン・フンミンがトッテナムからロサンゼルスFCに加入したことでMLSの移籍金最高額が更新。MLS史の中で高額な移籍金が支払われてMLSに参戦した選手は誰だろうか。

本記事では、MLS歴代移籍金のトップ20を紹介する。

※『Transfermarkt』参照。2025年8月10日現在

  • evanderGetty Images

    20位：エヴァンデル（ブラジル）

    移籍先：ミッティラン ⇒ ポートランド・ティンバーズ
    移籍時期：2023年冬
    移籍金：1100万ドル

  • cuchoGetty Images

    18位：クチョ・エルナンデス（コロンビア）

    移籍先：ワトフォード ⇒ コロンバス・クルー
    移籍時期：2022年夏
    移籍金：1110万ドル

  • almiron Getty Images

    18位：ミゲル・アルミロン（パラグアイ）

    移籍先：ニューカッスル・ユナイテッド ⇒ アトランタ・ユナイテッド
    移籍時期：2025年冬
    移籍金：1110万ドル

  • vazquez Getty Images

    17位：ブランドン・バスケス（アメリカ）

    移籍先：モンテレイ ⇒ オースティン
    移籍時期：2019年夏
    移籍金：1120万ドル

  • facundoGetty Images

    16位：ファクンド・トーレス（ウルグアイ）

    移籍先：ペニャロール ⇒ オーランド・シティ
    移籍時期：2022年冬
    移籍金：1130万ドル

  • rodriguezGetty Images

    15位：ブライアン・ロドリゲス（ウルグアイ）

    移籍先：ペニャロール ⇒ ロサンゼルスFC
    移籍時期：2019年夏
    移籍金：1220万ドル

  • pizarroGetty Images

    14位：ロドルフォ・ピサーロ（メキシコ）

    移籍先：モンテレイ ⇒ インテル・マイアミ
    移籍時期：2020年冬
    移籍金：1270万ドル

  • cuypersGetty Images

    13位：フーゴー・カイパー（ベルギー）

    移籍先：ヘント ⇒ シカゴ・ファイアー
    移籍時期：2024年冬
    移籍金：1280万ドル

  • araujo Getty Images

    11位：ルイス・アラウージョ（ブラジル）

    移籍先：リール ⇒ アトランタ・ユナイテッド
    移籍時期：2021年夏
    移籍金：1340万ドル

  • evander Getty Images

    11位：エヴァンデル（ブラジル）

    移籍先：ポートランド・ティンバーズ ⇒ シンシナティ
    移籍時期：2025年冬
    移籍金：1340万ドル

  • miranchukGetty Images

    10位：アレクセイ・ミランチュク（ロシア）

    移籍先：アタランタ ⇒ アトランタ・ユナイテッド
    移籍時期：2024年夏
    移籍金：1370万ドル

  • brennerGetty Images

    9位：ブレンネル（ブラジル）

    移籍先：サンパウロ ⇒ シンシナティ
    移籍時期：2021年冬
    移籍金：1380万ドル

  • uzuniGetty Images

    7位：ミルト・ウズニ（アルバニア）

    移籍先：グラナダ ⇒ オースティン
    移籍時期：2025年冬
    移籍金：1400万ドル

  • lozano Getty Images

    7位：イルビング・ロサノ（メキシコ）

    移籍先：PSV ⇒ サンディエゴ
    移籍時期：2025年冬
    移籍金：1400万ドル

  • barcoGetty Images

    6位：エセキエル・バルコ（アルゼンチン）

    移籍先：インデペンディエント ⇒ アトランタ・ユナイテッド
    移籍時期：2018年冬
    移籍金：1430万ドル

  • martinezGetty Images

    4位：ゴンサロ・マルティネス（アルゼンチン）

    移籍先：リーベル・プレート ⇒ アトランタ・ユナイテッド
    移籍時期：2019年冬
    移籍金：1690万ドル

  • almadaGetty Images

    4位：ティアゴ・アルマダ（アルゼンチン）

    移籍先：ベレス・サルスフィエルド ⇒ アトランタ・ユナイテッド
    移籍時期：2022年冬
    移籍金：1690万ドル

  • denkeyGetty Images

    3位：ケヴィン・デンキー（トーゴ）

    移籍先：セルクル・ブルッヘ ⇒ シンシナティ
    移籍時期：2024年夏
    移籍金：1780万ドル

  • latteGetty Images

    2位：エマヌエル・ラッテ（コートジボワール）

    移籍先：ミドルズブラ ⇒ アトランタ・ユナイテッド
    移籍時期：2025年冬
    移籍金：2475万ドル

  • sonGetty Images

    1位：ソン・フンミン（韓国）

    移籍先：トッテナム ⇒ ロサンゼルスFC
    移籍時期：2025年夏
    移籍金：2560万ドル

