2025シーズンのMLS全試合は『Apple TV』のサブスクリプションサービス『MLSシーズンパス(MLS Season Pass)』に加入することで視聴可能だ。

MLSシーズンパス加入者は、MLSレギュラーシーズン、Audi MLSカッププレーオフ、リーグカップ1の全試合を地域制限なしでライブ視聴できる。

■料金プラン

MLSシーズンパスには「月額」と「シーズン(年間)」パスの2種類があり、いずれもApple TV+サブスクリプションの加入者は割引価格で利用できる。また、シーズン半ばからは期間限定価格7,000円(税込)と年間プランが約半額となるが、2026シーズンからは通常価格15,000円(税込)で更新される。

なお、今年度もシーズン序盤以降から25％オフとなっていたほか、昨年度はシーズン終盤の9月から900円に値下げされるなど時期に応じて価格が変動していた。

プラン 料金(税込) Apple TV加入者 シーズン 通常価格15,000円

→期間限定で7,000円！ 通常価格12,000円

→期間限定で6,000円！ 月額

［通常価格］ 2,300円 2,000円

※価格は変動する可能性があります。

※2026年シーズンは通常価格で更新されます。