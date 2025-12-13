mizuno-Alpha(C)MIZUNO
Kyoya Saito

「MIZUNO α III JAPAN (ミズノ アルファ スリー ジャパン)」が12月19日に発売決定

ミズノは、シリーズ史上初のニットを採用した新アッパー構造により、さらなるフィット感を追求したフットボールシューズ「MIZUNO α III JAPAN (ミズノ アルファ スリー ジャパン)」を 12 月 19日(金)に全国のミズノ品取扱店で発売する。

  • Mizuno Alpha III_Pulse Black1(C)MIZUNO

    「MIZUNO α III JAPAN」とは？

    「MIZUNO α」シリーズは、ミズノフットボールシューズのコンセプトである「軽量・柔軟・素足 感覚」をベースに、プレースピードが向上した現代フットボールに求められるハードワークへの機能を兼ね備えたミズノフットボール史上最もスピードを追求したモデルとして、2022 年 11 月に発

    売。 「MIZUNO α III JAPAN」は、従来モデルよりさらにフィッティングを追求するため、アッパー素 材に軽量で柔らかいニットを新たに採用。ニットに適したアッパー構造を一から見直すことで、「MIZUNO α」シリーズ史上最も快適なフィット感を追求した。

  • felix-mizuno(C)MIZUNO

    フェリックスらが着用予定

    ミズノブランドアンバサダーのジョアン・フェリックスや望月ヘンリー海輝選手(FC 町田ゼルビア)などが着用予定だ。

  • mizuno-Alpha(C)GOAL

    試履会も実施

    また、ミズノでは関係者向けに試履会も実施。ミズノらしい素足感覚が際立ちながら、新たなインソールによってこれまでとは異なる柔らかさや反発性を感じることができた。フィット感が強く、紐を結ばなくてもしっかりと履けるスパイクとして新鮮な印象も得ることができた。

  • mizuno-Alpha(C)MIZUNO

    商品概要

    商品名：MIZUNO α III JAPAN

    発売日：2025 年 12 月 19 日

    価格：26,400(本体価格¥24,000)

    質量：約 195g(27.0cm 片方)

    素材：アッパー/合成皮革、合成繊維

    　　　底材/合成底 スタッド/合成樹脂(固定式)

