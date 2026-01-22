「この誤った情報がどこから来ているのかわからない」ファン・ダイクが報道に反論、リヴァプール主将が監督抜きで話し合い？

10月にマンチェスター・ユナイテッドに敗れ、12戦9敗を喫した後にミーティングを呼びかけたファン・ダイクは、バーンリーにホームで引き分けに終わり、ホームサポーターからブーイングが鳴り響いたことにも苛立っていた。

試合後、彼は記者団にこう語った。

「60分経過後にプレーが雑になり始めたことにイライラしている。これは初めてのことではない」

「既に議論はされているが、どうやら改めて取り組む必要があるようだ。月曜日の試合が重要になるだろう。なぜなら水曜日のアウェイ戦は、雰囲気だけでなく（ロベルト）・デ・ゼルビ率いる相手チームが非常に手強いからだ。 重要なのは私が指摘することではなく、どう解決するかだ。我々は皆勝利を望んでいるし、今回もそれを実現する十分なチャンスがあったのだから」

マルセイユ戦で完封勝利を収めた後、ファン・ダイクは同様のメッセージを発信。ベテランCBは集中力の維持を訴えた。

「勝利や良い結果の後にはいつも言うことだが、いまは完全に回復に集中する時だ。そして次はボーンマス戦。彼らは非常に打ち破りにくい相手だ。素晴らしいサッカーをするチームであり、優れた監督がいる。我々は万全の準備を整えなければならない」