ネヴィルがマン・Uが今夏に補強したシェシュコを批判「彼はまだ全然ダメだ」
マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドであるネヴィル氏は、古巣が最も高額な補強選手として7400万ポンド（約149億9000万円）で獲得したベンヤミン・シェシュコに感銘を受けていない。シェシュコはノッティンガム・フォレスト戦で3本のシュートを放ったが、どれも枠を捉えることができなかった。彼はライプツィヒからの大型移籍以来わずか2ゴールしか挙げておらず、ラスムス・ホイルンドのアップグレードとされて獲得されたが、ホイルンドはナポリにレンタルで出され、早ければ1月にもセリエAチャンピオンへの完全移籍が予想されている。
そして彼は、シェシュコの苦戦をそれぞれブレントフォードとウルブズからクラブに加入したブライアン・エンベウモとマテウス・クーニャの好調なスタートと対比させた。
「彼については何も進展がなく、まだ判断は保留中だ」とネヴィル氏は『NBCスポーツ』で語った。
「クーニャやエンベウモのようなユナイテッドが獲得した他のフォワードと比べて、彼はまだ全然ダメだ。彼はぎこちなく見えるし、ボールが頭上を越えたときに何度かタッチが合っていなかった。確かに彼は若くてまだ慣れている最中だが、もっと何かを見たいものだよ」
ゲイリー・リネカー氏は、ポッドキャスト『The Rest is Football』で今夏のマンチェスター・Uの補強を分析した際、ネヴィル氏よりもシェシュコに少し寛大だった。
「一つ言えることは、彼らの補強がしばらくぶりに非常に良く見えるということだ。クーニャは本当に良い選手に見えるし、エンベウモも本当に良い選手に見える。シェシュコは何かを示すかもしれないし、彼は有望だと思うので、より良い補強だったと思うが、それについても時間が教えてくれるだろう」
リネカー氏はブレントフォード戦での敗北以降、3勝1分けの成績について付け加えた。
「彼らは少し良くなっていると言えるだろう。正しい方向に進んでいると思う。全体的に見て、まだアモリム監督のプレースタイルに合う選手が揃っているとは思わない。少し好調な時期と復活があるが、それを長期間維持できるとは想像しにくい。でも覚えておかなければならないのは、昨シーズンの彼らがどこにいたか、リーグで15位か何かだったので、突然トップに跳ね上がることはないということだ」
シェシュコは、マンチェスター・Uのファンやネヴィル氏のような懐疑的な評論家を納得させるために多くの仕事をしなければならない。実際、彼がホイルンドの大きなアップグレードになるかどうかについては不確実性があった。なぜなら、彼は似たタイプの選手のように見えたからだ。つまり、潜在能力を持つ若いストライカーだが、ヨーロッパの5大リーグでの経験はわずか2年で、プレミアリーグでの実績はなかった。
シェシュコはホイルンドよりもわずかに経験豊富で、ブンデスリーガの2シーズンで27ゴールを挙げたのに対し、ホイルンドはセリエAの1シーズンで9ゴールを記録した。ホイルンドはプレミアリーグ初ゴールを決めるまで4カ月かかったが、デビューシーズンを10ゴールで終えた。オールド・トラッフォードでの2シーズン目は大きな失望で、リーグでわずか4ゴールしか挙げられなかった。ただ、ホイルンドは昨シーズン、クラブの中でパフォーマンスに満足できる者はほとんどいなかったと指摘した。
今やクラブの全体的なパフォーマンスが結果とともに向上しているので、シェシュコはクーニャやエンベウモのレベルに達し、ゴール数を増やし始める必要がある。土曜日のトッテナム戦は、彼がそれを実行する良い機会だ。トッテナムはニューカッスルとチェルシーに連敗して自信を失っており、サポーターたちはトーマス・フランク監督への不満を示し始めている。
