ネヴィルがマン・Uが今夏に補強したシェシュコを批判「彼はまだ全然ダメだ」

ゲイリー・リネカー氏は、ポッドキャスト『The Rest is Football』で今夏のマンチェスター・Uの補強を分析した際、ネヴィル氏よりもシェシュコに少し寛大だった。

「一つ言えることは、彼らの補強がしばらくぶりに非常に良く見えるということだ。クーニャは本当に良い選手に見えるし、エンベウモも本当に良い選手に見える。シェシュコは何かを示すかもしれないし、彼は有望だと思うので、より良い補強だったと思うが、それについても時間が教えてくれるだろう」

リネカー氏はブレントフォード戦での敗北以降、3勝1分けの成績について付け加えた。

「彼らは少し良くなっていると言えるだろう。正しい方向に進んでいると思う。全体的に見て、まだアモリム監督のプレースタイルに合う選手が揃っているとは思わない。少し好調な時期と復活があるが、それを長期間維持できるとは想像しにくい。でも覚えておかなければならないのは、昨シーズンの彼らがどこにいたか、リーグで15位か何かだったので、突然トップに跳ね上がることはないということだ」