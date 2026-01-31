Goal.com
Previews - Milano Cortina 2026 Winter Olympics
Yuta Tokuma

ミラノ・コルティナ五輪2026 種目別日程・日本の開始時間一覧

2月6日(金)に開幕するミラノ・コルティナ五輪2026の種目別スケジュールを紹介する。

2026年2月に4年に一度のスポーツの祭典、冬季オリンピックが開幕。イタリアのミラノとコルティナ・ダンペッツォを中心に開催される「ミラノ・コルティナ五輪2026」では、フィギュアスケートやスピードスケート、アイスホッケーといった人気競技はもちろん、アルペンスキー、スノーボード、ノルディック複合などが行われ、日本勢のメダル争いが期待される。

本記事では、ミラノ・コルティナ五輪2026の種目一別スケジュールを紹介する。

  ミラノ・コルティナ五輪2026の大会日程

    ミラノ・コルティナ五輪2026の大会日程

    ミラノ・コルティナ五輪2026は、2月6日(金)に開会式を迎え、22日(日)に閉幕する。ただし、カーリングなどの種目は開会式前からスタートする予定だ。

    日付(日本時間)イベント
    2月6日(金)開会式
    2月22日(日)閉会式
  ミラノ・コルティナ五輪2026の放送・配信予定

    ミラノ・コルティナ五輪2026の放送・配信予定

    ミラノ・コルティナ・ダンペッツォ2026冬季オリンピックは、日本国内においてテレビ放送とインターネット配信の両面で視聴環境が整備される予定だ。深夜帯の競技が多くなる冬季五輪だが、無料配信サービスの拡充により、リアルタイム視聴から見逃し視聴まで幅広く対応する体制が構築されている。

    今大会では、NHKと民放各局による地上波・BS放送に加え、TVerやNHKプラス(NHK ONE)を活用したインターネット配信が軸となる。特に民放競技のTVer配信は、冬季五輪として初めて本格的に展開される点が大きな特徴だ。

    インターネット配信(無料)

    外出先やテレビ視聴が難しい時間帯でも競技を追えるよう、以下の無料配信サービスが中心となる。

    配信サービス配信内容特徴
    TVer民放担当競技のライブ配信・見逃し配信ほぼ全競技を網羅予定、ハイライト配信あり
    NHKプラス(NHK ONE)NHK放送競技の同時配信・見逃し配信予選競技や中継外競技のライブ配信にも対応

    TVerでは、民放各局が担当する競技を中心にライブ配信が行われ、同時配信や見逃し配信、ハイライト動画も提供される予定だ。一方、NHKプラス(NHK ONE)では、NHKの放送競技に加え、テレビ枠に収まりきらない予選や一部競技の配信も予定されている。

    テレビ放送(地上波・BS)

    テレビ放送では、NHKを軸に民放各局がリレー方式で主要競技を中継する。

    放送局放送形態主な内容
    NHK総合・Eテレ・BS・BS4K/8K開会式・閉会式、日本勢注目競技を中心に放送
    民放各局地上波主要競技を日替わりで生中継

    NHKは開会式・閉会式をはじめ、日本代表の活躍が期待される競技を中心に編成される見込みだ。民放各局も日替わりで注目競技を生中継し、地上波での露出を確保する。

    テレビとインターネット配信を併用することで、ミラノ・コルティナ五輪2026は日本国内からほぼすべての競技を追うことが可能となる。深夜帯の競技や予選ラウンドまで網羅した視聴環境が、冬季五輪の楽しみ方をさらに広げていくことになりそうだ。

  アルペンスキー

    アルペンスキー

    日程開始時間ラウンド
    2月7日(土)19:30男子滑降
    2月8日(日)19:30女子滑降
    2月9日(月)18:30男子団体複合滑降
    22:00男子団体複合回転
    2月10日(火)18:30女子団体複合滑降
    22:00女子団体複合回転
    2月11日(水)19:30男子スーパー大回転
    2月12日(木)19:30女子スーパー大回転
    2月14日(土)18:00男子大回転1回目
    21:30男子大回転2回目
    2月15日(日)18:00女子大回転1回目
    21:30女子大回転2回目
    2月16日(月)18:00男子回転1回目
    21:30男子回転2回目
    2月18日(水)18:00女子回転1回目
    21:30女子回転2回目
  バイアスロン

    バイアスロン

    日程開始時間ラウンド
    2月8日(日)22:05混合リレー
    2月10日(火)21:30男子20キロ
    2月11日(水)22:15女子15キロ
    2月13日(金)22:00男子10キロスプリント
    2月14日(土)22:45女子7.5キロスプリント
    2月15日(日)19:15男子12.5キロ追い抜き
    22:45女子10キロ追い抜き
    2月17日(火)22:30男子30キロリレー
    2月18日(水)22:45女子24キロリレー
    2月20日(金)22:15男子15キロ
    2月21日(土)22:15女子12.5キロ
  ボブスレー

    ボブスレー

    日程開始時間ラウンド
    2月15日(日)18:00女子1人乗り1回戦
    19:50女子1人乗り2回戦
    2月16日(月)18:00男子2人乗り1回戦
    19:57男子2人乗り2回戦
    2月17日(火)03:00女子1人乗り3回戦
    05:06女子1人乗り4回戦
    2月18日(水)03:00男子2人乗り3回戦
    05:05男子2人乗り4回戦
    2月21日(土)02:00女子2人乗り1回戦
    03:50女子2人乗り2回戦
    18:00男子4人乗り1回戦
    19:57男子4人乗り2回戦
    2月22日(日)03:00女子2人乗り3回戦
    05:05女子2人乗り4回戦
    18:00男子4人乗り3回戦
    20:15男子4人乗り4回戦
  クロスカントリースキー

    クロスカントリースキー

    日程開始時間ラウンド
    2月7日（土）21:00女子20km 距離複合
    2月8日（日）20:30男子20km 距離複合
    2月10日（火）17:15女子スプリントクラシカル 予選
    17:55男子スプリントクラシカル 予選
    19:45–20:09女子スプリントクラシカル 準々決勝
    20:15–20:39男子スプリントクラシカル 準々決勝
    20:45–20:51女子スプリントクラシカル 準決勝
    20:57–21:03男子スプリントクラシカル 準決勝
     21:13女子スプリントクラシカル 決勝
     21:25男子スプリントクラシカル 決勝
    2月12日（木）21:00女子10km フリー
    2月13日（金）19:45男子10km フリー
    2月14日（土）20:00女子30km リレー
    2月15日（日）20:00男子30km リレー
    2月18日（水）17:45女子団体スプリントフリー 予選
    18:15男子団体スプリントフリー 予選
    19:45女子団体スプリントフリー 決勝
    20:15男子団体スプリントフリー 決勝
    2月21日（土）19:00男子50km クラシカル
    2月22日（日）18:00女子50km クラシカル
  カーリング

    カーリング

    日程開始時間ラウンド対戦カード
    2月4日（水）翌03:05混合ダブルス 1次リーグスウェーデン vs 韓国
    翌03:05混合ダブルス 1次リーグイギリス vs ノルウェー
    翌03:05混合ダブルス 1次リーグカナダ vs チェコ
    翌03:05混合ダブルス 1次リーグエストニア vs スイス
    2月5日（木）18:05混合ダブルス 1次リーグイギリス vs エストニア
    18:05混合ダブルス 1次リーグスウェーデン vs チェコ
    18:05混合ダブルス 1次リーグノルウェー vs アメリカ
    18:05混合ダブルス 1次リーグ韓国 vs イタリア
    22:35混合ダブルス 1次リーグアメリカ vs スイス
    22:35混合ダブルス 1次リーグノルウェー vs カナダ
    翌03:05混合ダブルス 1次リーグカナダ vs イタリア
    翌03:05混合ダブルス 1次リーグスイス vs 韓国
    翌03:05混合ダブルス 1次リーグエストニア vs スウェーデン
    翌03:05混合ダブルス 1次リーグチェコ vs イギリス
    2月6日（金）18:05混合ダブルス 1次リーグスウェーデン vs イギリス
    18:05混合ダブルス 1次リーグイタリア vs スイス
    18:05混合ダブルス 1次リーグアメリカ vs カナダ
    22:35混合ダブルス 1次リーグチェコ vs アメリカ
    22:35混合ダブルス 1次リーグエストニア vs イタリア
    22:35混合ダブルス 1次リーグ韓国 vs イギリス
    22:35混合ダブルス 1次リーグスウェーデン vs ノルウェー
    2月7日（土）18:05混合ダブルス 1次リーグイギリス vs カナダ
    18:05混合ダブルス 1次リーグスイス vs スウェーデン
    22:35混合ダブルス 1次リーグエストニア vs ノルウェー
    22:35混合ダブルス 1次リーグチェコ vs 韓国
    22:35混合ダブルス 1次リーグスウェーデン vs イタリア
    22:35混合ダブルス 1次リーグイギリス vs アメリカ
    翌03:05混合ダブルス 1次リーグ韓国 vs アメリカ
    翌03:05混合ダブルス 1次リーグカナダ vs エストニア
    翌03:05混合ダブルス 1次リーグチェコ vs スイス
    翌03:05混合ダブルス 1次リーグノルウェー vs イタリア
    2月8日（日）18:05混合ダブルス 1次リーグノルウェー vs チェコ
    18:05混合ダブルス 1次リーグ韓国 vs エストニア
    22:35混合ダブルス 1次リーグカナダ vs スウェーデン
    22:35混合ダブルス 1次リーグイギリス vs スイス
    22:35混合ダブルス 1次リーグアメリカ vs エストニア
    22:35混合ダブルス 1次リーグイタリア vs チェコ
    翌03:05混合ダブルス 1次リーグイタリア vs イギリス
    翌03:05混合ダブルス 1次リーグアメリカ vs スウェーデン
    翌03:05混合ダブルス 1次リーグスイス vs ノルウェー
    翌03:05混合ダブルス 1次リーグカナダ vs 韓国
    2月9日（月）18:05混合ダブルス 1次リーグスイス vs カナダ
    18:05混合ダブルス 1次リーグイタリア vs アメリカ
    18:05混合ダブルス 1次リーグノルウェー vs 韓国
    18:05混合ダブルス 1次リーグチェコ vs エストニア
    翌02:05混合ダブルス 準決勝-
    翌02:05混合ダブルス 準決勝-
    2月10日（火）22:05混合ダブルス 3位決定戦-
    翌02:05混合ダブルス 決勝-
    2月11日（水）翌03:05男子 1次リーグスウェーデン vs イタリア
    翌03:05男子 1次リーグカナダ vs ドイツ
    翌03:05男子 1次リーグチェコ vs アメリカ
    翌03:05男子 1次リーグ中国 vs イギリス
    2月12日（木）17:05女子 1次リーグ韓国 vs アメリカ
    17:05女子 1次リーグ日本 vs スウェーデン
    17:05女子 1次リーグイタリア vs スイス
    17:05女子 1次リーグカナダ vs デンマーク
    22:05男子 1次リーグノルウェー vs ドイツ
    22:05男子 1次リーグアメリカ vs スイス
    22:05男子 1次リーグイギリス vs スウェーデン
    翌03:05女子 1次リーグ中国 vs イギリス
    翌03:05女子 1次リーグイタリア vs 韓国
    翌03:05女子 1次リーグデンマーク vs 日本
    翌03:05女子 1次リーグスウェーデン vs アメリカ
    2月13日（金）17:05男子 1次リーグカナダ vs アメリカ
    17:05男子 1次リーグイギリス vs イタリア
    17:05男子 1次リーグ中国 vs ノルウェー
    17:05男子 1次リーグスイス vs チェコ
    22:05女子 1次リーグデンマーク vs スウェーデン
    22:05女子 1次リーグ中国 vs スイス
    22:05女子 1次リーグアメリカ vs カナダ
    22:05女子 1次リーグイギリス vs 韓国
    翌03:05男子 1次リーグスイス vs 中国
    翌03:05男子 1次リーグチェコ vs ノルウェー
    翌03:05男子 1次リーグドイツ vs イタリア
    翌03:05男子 1次リーグカナダ vs スウェーデン
    2月14日（土）17:05女子 1次リーグイタリア vs 中国
    17:05女子 1次リーグイギリス vs カナダ
    17:05女子 1次リーグスイス vs 日本
    22:05男子 1次リーグチェコ vs イギリス
    22:05男子 1次リーグスウェーデン vs 中国
    22:05男子 1次リーグスイス vs カナダ
    22:05男子 1次リーグドイツ vs アメリカ
    翌03:05女子 1次リーグカナダ vs スイス
    翌03:05女子 1次リーグ日本 vs アメリカ
    翌03:05女子 1次リーグ韓国 vs デンマーク
    翌03:05女子 1次リーグイタリア vs スウェーデン
    2月15日（日）17:05男子 1次リーグアメリカ vs スウェーデン
    17:05男子 1次リーグドイツ vs イギリス
    17:05男子 1次リーグノルウェー vs イタリア
    22:05女子 1次リーグ日本 vs 韓国
    22:05女子 1次リーグデンマーク vs イタリア
    22:05女子 1次リーグイギリス vs スウェーデン
    22:05女子 1次リーグアメリカ vs 中国
    翌03:05男子 1次リーグ中国 vs カナダ
    翌03:05男子 1次リーグノルウェー vs アメリカ
    翌03:05男子 1次リーグイタリア vs チェコ
    翌03:05男子 1次リーグイギリス vs スイス
    2月16日（月）17:05女子 1次リーグスウェーデン vs スイス
    17:05女子 1次リーグ中国 vs カナダ
    17:05女子 1次リーグデンマーク vs イギリス
    22:05男子 1次リーグイギリス vs ノルウェー
    22:05男子 1次リーグチェコ vs カナダ
    22:05男子 1次リーグスウェーデン vs ドイツ
    22:05男子 1次リーグイタリア vs 中国
    翌03:05女子 1次リーグアメリカ vs イタリア
    翌03:05女子 1次リーグ韓国 vs 中国
    翌03:05女子 1次リーグスイス vs イギリス
    翌03:05女子 1次リーグ日本 vs カナダ
    2月17日（火）17:05男子 1次リーグスイス vs スウェーデン
    17:05男子 1次リーグアメリカ vs 中国
    17:05男子 1次リーグチェコ vs ドイツ
    22:05女子 1次リーグスウェーデン vs カナダ
    22:05女子 1次リーグイタリア vs 日本
    22:05女子 1次リーグデンマーク vs アメリカ
    22:05女子 1次リーグ韓国 vs スイス
    翌03:05男子 1次リーグドイツ vs スイス
    翌03:05男子 1次リーグアメリカ vs イタリア
    翌03:05男子 1次リーグカナダ vs イギリス
    翌03:05男子 1次リーグスウェーデン vs ノルウェー
    2月18日（水）17:05女子 1次リーグ中国 vs デンマーク
    17:05女子 1次リーグアメリカ vs イギリス
    17:05女子 1次リーグスウェーデン vs 韓国
    22:05男子 1次リーグイタリア vs カナダ
    22:05男子 1次リーグ中国 vs チェコ
    22:05男子 1次リーグノルウェー vs スイス
    22:05男子 1次リーグアメリカ vs イギリス
    翌03:05女子 1次リーグイギリス vs 日本
    翌03:05女子 1次リーグスイス vs デンマーク
    翌03:05女子 1次リーグカナダ vs イタリア
    翌03:05女子 1次リーグ中国 vs スウェーデン
    2月19日（木）17:05男子 1次リーグスウェーデン vs チェコ
    17:05男子 1次リーグイタリア vs スイス
    17:05男子 1次リーグ中国 vs ドイツ
    17:05男子 1次リーグノルウェー vs カナダ
    22:05女子 1次リーグスイス vs アメリカ
    22:05女子 1次リーグカナダ vs 韓国
    22:05女子 1次リーグ日本 vs 中国
    22:05女子 1次リーグイギリス vs イタリア
    翌03:05男子 準決勝-
    翌03:05男子 準決勝-
    2月20日（金）22:05女子 準決勝-
    22:05女子 準決勝-
    翌03:05男子 3位決定戦-
    2月21日（土）22:05女子 3位決定戦-
    翌03:05男子 決勝-
    2月22日（日）19:05女子 決勝-
  フィギュアスケート

    フィギュアスケート

    日程開始時間ラウンド
    2月6日(金)17:55団体-アイスダンス-RD
    19:35団体-ペア-SP
    21:35団体-女子-SP
    2月8日(日)03:45団体-男子-SP
    06:05団体-アイスダンス-フリー
    2月9日(月)03:30団体-ペア-フリー
    04:45団体-女子-フリー
    05:55団体-男子-フリー
    2月10日(火)03:20アイスダンス-RD
    2月11日(水)02:30男子-SP
    2月12日(木)03:30アイスダンス-フリー
    2月14日(土)03:00男子-フリー
    2月16日(月)03:45ペア-SP
    2月17日(火)04:00ペア-フリー
    2月18日(水)02:45女子-SP
    2月20日(金)03:00女子-フリー
  フリースタイルスキー

    フリースタイルスキー

    日程開始時間ラウンド
    2月7日（土）18:30–19:35女子スロープスタイル 予選
    22:00–23:05男子スロープスタイル 予選
    2月9日（月）20:30–21:28女子スロープスタイル 決勝
    2月10日（火）19:15男子モーグル 予選
    20:30–21:28男子スロープスタイル 決勝
    2月11日（水）19:00女子モーグル 予選
    22:15–22:55女子モーグル 決勝
    2月12日（木）18:00男子モーグル 予選
    20:15–20:55男子モーグル 決勝
    2月14日（土）18:30–18:55女子デュアルモーグル 1回戦
    19:00–19:12女子デュアルモーグル 2回戦
    19:20–19:26女子デュアルモーグル 準々決勝
    19:35–19:37女子デュアルモーグル 準決勝
    19:46女子デュアルモーグル 順位決定戦
    19:48女子デュアルモーグル 決勝
    翌03:30–05:00女子ビッグエア 予選
    2月15日（日）18:30–18:55男子デュアルモーグル 1回戦
    19:00–19:12男子デュアルモーグル 2回戦
    19:20–19:26男子デュアルモーグル 準々決勝
    19:35–19:37男子デュアルモーグル 準決勝
    19:46男子デュアルモーグル 順位決定戦
    19:48男子デュアルモーグル 決勝
    翌03:30–05:00男子ビッグエア 予選
    2月16日（月）翌03:30–04:17女子ビッグエア 決勝
    2月17日（火）18:45–19:30女子エアリアル 予選
    21:30–22:15男子エアリアル 予選
    翌03:30–04:17男子ビッグエア 決勝
    2月18日（水）19:30–20:30女子エアリアル 決勝
    2月19日（木）18:30–19:27男子ハーフパイプ 予選
    19:30–20:30男子エアリアル 決勝
    翌03:30–04:27女子ハーフパイプ 予選
    2月20日（金）18:00女子スキークロス 予選
    20:00–20:28女子スキークロス 1回戦
    20:35–20:47女子スキークロス 準々決勝
    20:54女子スキークロス 準決勝
    21:15女子スキークロス 決勝
    翌03:30–04:28男子ハーフパイプ 決勝
    2月21日（土）18:00男子スキークロス 予選
    18:45–19:45エアリアル 混合団体
    20:00–20:28男子スキークロス 1回戦
    20:35–20:47男子スキークロス 準々決勝
    20:54男子スキークロス 準決勝
    21:15男子スキークロス 決勝
    翌03:30–04:28女子ハーフパイプ 決勝
  アイスホッケー

    アイスホッケー

    日程開始時間ラウンド対戦カード
    2026/2/5（木）20:10女子1次リーグB組 第1試合スウェーデン vs ドイツ
    22:40女子1次リーグB組 第2試合イタリア vs フランス
    翌0:40女子1次リーグA組 第1試合アメリカ vs チェコ
    翌5:10女子1次リーグA組 第2試合フィンランド vs カナダ
    2026/2/6（金）20:10女子1次リーグB組 第3試合フランス vs 日本
    22:40女子1次リーグA組 第3試合チェコ vs スイス
    2026/2/7（土）20:10女子1次リーグB組 第4試合ドイツ vs 日本
    22:40女子1次リーグB組 第5試合スウェーデン vs イタリア
    翌0:40女子1次リーグA組 第4試合アメリカ vs フィンランド
    翌5:10女子1次リーグA組 第5試合スイス vs カナダ
    2026/2/8（日）翌0:40女子1次リーグB組 第6試合フランス vs スウェーデン
    翌5:10女子1次リーグA組 第6試合チェコ vs フィンランド
    2026/2/9（月）20:10女子1次リーグB組 第7試合日本 vs イタリア
    翌0:40女子1次リーグB組 第8試合ドイツ vs フランス
    翌4:40女子1次リーグA組 第7試合スイス vs アメリカ
    翌5:10女子1次リーグA組 第8試合カナダ vs チェコ
    2026/2/10（火）20:10女子1次リーグB組 第9試合日本 vs スウェーデン
    翌0:40女子1次リーグB組 第10試合イタリア vs ドイツ
    翌4:10女子1次リーグA組 第9試合カナダ vs アメリカ
    翌5:10女子1次リーグA組 第10試合フィンランド vs スイス
    2026/2/11（水）翌0:40男子1次リーグB組 第1試合スロバキア vs フィンランド
    翌5:10男子1次リーグB組 第2試合スウェーデン vs イタリア
    2026/2/12（木）20:10男子1次リーグA組 第1試合スイス vs フランス
    翌0:40男子1次リーグA組 第2試合チェコ vs カナダ
    翌5:10男子1次リーグC組 第1試合ラトビア vs アメリカ
    翌5:10男子1次リーグC組 第2試合ドイツ vs デンマーク
    2026/2/13（金）20:10男子1次リーグB組 第3試合フィンランド vs スウェーデン
    20:10男子1次リーグB組 第4試合イタリア vs スロバキア
    翌0:40男子1次リーグA組 第3試合フランス vs チェコ
    翌0:40女子準々決勝 第1試合-
    翌5:10男子1次リーグA組 第4試合カナダ vs スイス
    翌5:10女子準々決勝 第2試合-
    2026/2/14（土）20:10男子1次リーグB組 第5試合スウェーデン vs スロバキア
    20:10男子1次リーグC組 第3試合ドイツ vs ラトビア
    翌0:40男子1次リーグB組 第6試合フィンランド vs イタリア
    翌0:40女子準々決勝 第3試合-
    翌5:10男子1次リーグC組 第4試合アメリカ vs デンマーク
    翌5:10女子準々決勝 第4試合-
    2026/2/15（日）20:10男子1次リーグA組 第5試合スイス vs チェコ
    翌0:40男子1次リーグA組 第6試合カナダ vs フランス
    翌3:10男子1次リーグC組 第5試合デンマーク vs ラトビア
    翌5:10男子1次リーグC組 第6試合アメリカ vs ドイツ
    2026/2/16（月）翌0:40女子準決勝 第1試合-
    翌5:10女子準決勝 第2試合-
    2026/2/17（火）20:10男子プレーオフ 第1試合-
    20:10男子プレーオフ 第2試合-
    翌0:40男子プレーオフ 第3試合-
    翌5:10男子プレーオフ 第4試合-
    2026/2/18（水）20:10男子準々決勝 第1試合-
    翌0:40男子準々決勝 第3試合-
    翌2:10男子準々決勝 第2試合-
    翌5:10男子準々決勝 第4試合-
    2026/2/19（木）22:40女子3位決定戦-
    翌3:10女子決勝-
    2026/2/20（金）翌0:40男子準決勝 第2試合-
    翌5:10男子準決勝 第1試合-
    2026/2/21（土）翌4:40男子3位決定戦-
    2026/2/22（日）22:10男子決勝-
  リュージュ

    リュージュ

    日程開始時間ラウンド
    2月7日（土）翌01:00男子1人乗り 1回戦
    翌02:32男子1人乗り 2回戦
    2月8日（日）翌01:00男子1人乗り 3回戦
    翌02:34男子1人乗り 4回戦
    2月9日（月）翌01:00女子1人乗り 1回戦
    翌02:35女子1人乗り 2回戦
    2月10日（火）翌01:00女子1人乗り 3回戦
    翌02:34女子1人乗り 4回戦
    2月11日（水）翌01:00女子2人乗り 1回戦
    翌01:51男子2人乗り 1回戦
    翌02:53女子2人乗り 2回戦
    翌03:44男子2人乗り 2回戦
    2月12日（木）翌02:30チームリレー
  ノルディック複合

    ノルディック複合

    日程開始時間ラウンド
    2月11日（水）18:00個人ノーマルヒル 飛躍
    21:45個人ノーマルヒル 距離
    2月17日（火）18:00個人ラージヒル 飛躍
    21:45個人ラージヒル 距離
    2月19日（木）18:00団体 飛躍
    22:00団体 距離15kmリレー
  ショートトラック

    ショートトラック

    日程開始時間イベント
    2月10日（火）18:30–18:51女子500m 予選
    19:10–19:38男子1000m 予選
    19:59–20:11混合リレー 予選
    20:34–20:40混合リレー 準決勝
    21:03混合リレー 順位決定戦
    21:10混合リレー 決勝
    2月12日（木）翌04:15–翌04:24女子500m 準々決勝
    翌04:28–翌04:40男子1000m 準々決勝
    翌05:00–翌05:03女子500m 準決勝
    翌05:07–翌05:11男子1000m 準決勝
    翌05:31女子500m 順位決定戦
    翌05:36女子500m 決勝
    翌05:43男子1000m 順位決定戦
    翌05:48男子1000m 決勝
    2月14日（土）翌04:15–翌04:40男子1500m 予選
    翌05:01–翌05:29女子1000m 予選
    翌05:49–翌05:59男子1500m 準決勝
    翌06:05–翌06:12女子3000mリレー 準決勝
    翌06:35男子1500m 順位決定戦
    翌06:42男子1500m 決勝
    2月16日（月）19:00–19:12女子1000m 準々決勝
    19:17–19:38男子500m 予選
    19:57–20:01女子1000m 準決勝
    20:06–20:15男子5000mリレー 準決勝
    20:41女子1000m 順位決定戦
    20:47女子1000m 決勝
    2月18日（水）翌04:15–翌04:24男子500m 準々決勝
    翌04:44–翌04:47男子500m 準決勝
    翌04:51女子3000mリレー 順位決定戦
    翌05:00女子3000mリレー 決勝
    翌05:27男子500m 順位決定戦
    翌05:32男子500m 決勝
    2月20日（金）翌04:15–翌04:40女子1500m 予選
    翌05:02–翌05:12女子1500m 準決勝
    翌05:18男子5000mリレー 順位決定戦
    翌05:30男子5000mリレー 決勝
    翌06:00女子1500m 順位決定戦
    翌06:07女子1500m 決勝
  スケルトン

    スケルトン

    日程開始時間ラウンド
    2月12日（木）17:30男子1回戦
    19:08男子2回戦
    2月13日（金）翌00:00女子1回戦
    翌01:48女子2回戦
    翌03:30男子3回戦
    翌05:05男子4回戦
    2月14日（土）翌02:00女子3回戦
    翌03:35女子4回戦
    2月15日（日）翌02:00混合団体
  スキージャンプ

    スキージャンプ

    日程開始時間ラウンド
    2月7日（土）翌02:45女子ノーマルヒル 1回目
    翌03:57女子ノーマルヒル 2回目
    2月9日（月）翌03:00男子ノーマルヒル 1回目
    翌04:12男子ノーマルヒル 2回目
    2月10日（火）翌02:45混合団体 第1ラウンド
    翌04:00混合団体 最終ラウンド
    2月14日（土）翌02:45男子ラージヒル 1回目
    翌03:57男子ラージヒル 2回目
    2月15日（日）翌02:45女子ラージヒル 1回目
    翌03:57女子ラージヒル 2回目
    2月16日（月）翌03:00男子スーパー団体 第1ラウンド
    翌03:43男子スーパー団体 第2ラウンド
    翌04:20男子スーパー団体 最終ラウンド
  山岳スキー

    山岳スキー

    日程開始時間ラウンド
    2月19日(木)17:50女子スプリント予選1組
    18:00女子スプリント予選2組
    18:10女子スプリント予選3組
    18:30男子スプリント予選1組
    18:40男子スプリント予選2組
    18:50男子スプリント予選3組
    2月19日(木)20:55女子スプリント準決勝1組
    21:05女子スプリント準決勝2組
    2月19日(木)21:25男子スプリント準決勝1組
    21:35男子スプリント準決勝2組
    2月19日(木)21:55女子スプリント決勝
    22:15男子スプリント決勝
    2月21日(土)21:30混合リレー
  スノーボード

    スノーボード

    日程開始時間ラウンド
    2月5日（木）翌03:30–翌05:00男子ビッグエア 予選
    2月7日（土）翌03:30–翌04:17男子ビッグエア 決勝
    2月8日（日）17:00–18:00女子パラレル大回転 予選
    17:30–18:30男子パラレル大回転 予選
    21:00–21:21女子パラレル大回転 1回戦
    21:24–21:45男子パラレル大回転 1回戦
    21:48–21:57女子パラレル大回転 準々決勝
    22:00–22:09男子パラレル大回転 準々決勝
    22:12–22:15女子パラレル大回転 準決勝
    22:19–22:22男子パラレル大回転 準決勝
    22:26女子パラレル大回転 3位決定戦
    22:29女子パラレル大回転 決勝
    22:36男子パラレル大回転 3位決定戦
    22:39男子パラレル大回転 決勝
    翌03:30–翌05:00女子ビッグエア 予選
    2月9日（月）翌03:30–翌04:17女子ビッグエア 決勝
    2月11日（水）18:30–19:27女子ハーフパイプ 予選
    翌03:30–翌04:27男子ハーフパイプ 予選
    2月12日（木）18:00–18:55男子スノーボードクロス 予選
    21:45–22:11男子スノーボードクロス 1回戦
    22:18–22:31男子スノーボードクロス 準々決勝
    22:39–22:44男子スノーボードクロス 準決勝
    22:56男子スノーボードクロス 順位決定戦
    23:01男子スノーボードクロス 決勝
    翌03:30–翌04:28女子ハーフパイプ 決勝
    2月13日（金）18:00–18:55女子スノーボードクロス 予選
    21:30–21:56女子スノーボードクロス 1回戦
    22:03–22:16女子スノーボードクロス 準々決勝
    22:24–22:29女子スノーボードクロス 準決勝
    22:41女子スノーボードクロス 順位決定戦
    22:46女子スノーボードクロス 決勝
    翌03:30–翌04:28男子ハーフパイプ 決勝
    2月15日（日）21:45–22:03スノーボードクロス混合団体 1回戦
    22:15–22:21スノーボードクロス混合団体 準決勝
    22:35スノーボードクロス混合団体 順位決定戦
    22:40スノーボードクロス混合団体 決勝
    2月16日（月）18:30–19:35女子スロープスタイル 予選
    22:00–23:05男子スロープスタイル 予選
    2月17日（火）21:00–21:54女子スロープスタイル 決勝
    2月18日（水）20:30–21:28男子スロープスタイル 決勝
  スピードスケート

    スピードスケート

    日程開始時間ラウンド
    2月7日（土）翌00:00女子3000m
    2月8日（日）翌00:00男子5000m
    2月9日（月）翌01:30女子1000m
    2月11日（水）翌02:30男子1000m
    2月12日（木）翌00:30女子5000m
    2月13日（金）翌00:00男子10000m
    2月14日（土）翌00:00女子団体追い抜き 1回戦
    翌01:00男子500m
    2月15日（日）翌00:00男子団体追い抜き 1回戦
    翌01:03女子500m
    2月17日（火）22:30–22:36男子団体追い抜き 準決勝
    22:52–22:58女子団体追い抜き 準決勝
    23:24男子団体追い抜き 7・8位決定戦
    23:30男子団体追い抜き 5・6位決定戦
    23:43女子団体追い抜き 7・8位決定戦
    23:49女子団体追い抜き 5・6位決定戦
    翌00:22男子団体追い抜き 3位決定戦
    翌00:28男子団体追い抜き 決勝
    翌00:41女子団体追い抜き 3位決定戦
    翌00:47女子団体追い抜き 決勝
    2月19日（木）翌00:30男子1500m
    2月20日（金）翌00:30女子1500m
    2月21日（土）23:00–23:15男子マススタート 1回戦
    23:50–翌00:05女子マススタート 1回戦
    翌00:40男子マススタート 決勝
    翌01:15女子マススタート 決勝
0