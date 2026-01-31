ミラノ・コルティナ五輪2026 種目別日程・日本の開始時間一覧

2026年2月に4年に一度のスポーツの祭典、冬季オリンピックが開幕。イタリアのミラノとコルティナ・ダンペッツォを中心に開催される「ミラノ・コルティナ五輪2026」では、フィギュアスケートやスピードスケート、アイスホッケーといった人気競技はもちろん、アルペンスキー、スノーボード、ノルディック複合などが行われ、日本勢のメダル争いが期待される。
本記事では、ミラノ・コルティナ五輪2026の種目一別スケジュールを紹介する。
ミラノ・コルティナ五輪2026は、2月6日(金)に開会式を迎え、22日(日)に閉幕する。ただし、カーリングなどの種目は開会式前からスタートする予定だ。
|日付(日本時間)
|イベント
|2月6日(金)
|開会式
|2月22日(日)
|閉会式
ミラノ・コルティナ・ダンペッツォ2026冬季オリンピックは、日本国内においてテレビ放送とインターネット配信の両面で視聴環境が整備される予定だ。深夜帯の競技が多くなる冬季五輪だが、無料配信サービスの拡充により、リアルタイム視聴から見逃し視聴まで幅広く対応する体制が構築されている。
今大会では、NHKと民放各局による地上波・BS放送に加え、TVerやNHKプラス(NHK ONE)を活用したインターネット配信が軸となる。特に民放競技のTVer配信は、冬季五輪として初めて本格的に展開される点が大きな特徴だ。
外出先やテレビ視聴が難しい時間帯でも競技を追えるよう、以下の無料配信サービスが中心となる。
|配信サービス
|配信内容
|特徴
|TVer
|民放担当競技のライブ配信・見逃し配信
|ほぼ全競技を網羅予定、ハイライト配信あり
|NHKプラス(NHK ONE)
|NHK放送競技の同時配信・見逃し配信
|予選競技や中継外競技のライブ配信にも対応
TVerでは、民放各局が担当する競技を中心にライブ配信が行われ、同時配信や見逃し配信、ハイライト動画も提供される予定だ。一方、NHKプラス(NHK ONE)では、NHKの放送競技に加え、テレビ枠に収まりきらない予選や一部競技の配信も予定されている。
テレビ放送では、NHKを軸に民放各局がリレー方式で主要競技を中継する。
|放送局
|放送形態
|主な内容
|NHK
|総合・Eテレ・BS・BS4K/8K
|開会式・閉会式、日本勢注目競技を中心に放送
|民放各局
|地上波
|主要競技を日替わりで生中継
NHKは開会式・閉会式をはじめ、日本代表の活躍が期待される競技を中心に編成される見込みだ。民放各局も日替わりで注目競技を生中継し、地上波での露出を確保する。
テレビとインターネット配信を併用することで、ミラノ・コルティナ五輪2026は日本国内からほぼすべての競技を追うことが可能となる。深夜帯の競技や予選ラウンドまで網羅した視聴環境が、冬季五輪の楽しみ方をさらに広げていくことになりそうだ。
|日程
|開始時間
|ラウンド
|2月7日(土)
|19:30
|男子滑降
|2月8日(日)
|19:30
|女子滑降
|2月9日(月)
|18:30
|男子団体複合滑降
|22:00
|男子団体複合回転
|2月10日(火)
|18:30
|女子団体複合滑降
|22:00
|女子団体複合回転
|2月11日(水)
|19:30
|男子スーパー大回転
|2月12日(木)
|19:30
|女子スーパー大回転
|2月14日(土)
|18:00
|男子大回転1回目
|21:30
|男子大回転2回目
|2月15日(日)
|18:00
|女子大回転1回目
|21:30
|女子大回転2回目
|2月16日(月)
|18:00
|男子回転1回目
|21:30
|男子回転2回目
|2月18日(水)
|18:00
|女子回転1回目
|21:30
|女子回転2回目
|日程
|開始時間
|ラウンド
|2月8日(日)
|22:05
|混合リレー
|2月10日(火)
|21:30
|男子20キロ
|2月11日(水)
|22:15
|女子15キロ
|2月13日(金)
|22:00
|男子10キロスプリント
|2月14日(土)
|22:45
|女子7.5キロスプリント
|2月15日(日)
|19:15
|男子12.5キロ追い抜き
|22:45
|女子10キロ追い抜き
|2月17日(火)
|22:30
|男子30キロリレー
|2月18日(水)
|22:45
|女子24キロリレー
|2月20日(金)
|22:15
|男子15キロ
|2月21日(土)
|22:15
|女子12.5キロ
|日程
|開始時間
|ラウンド
|2月15日(日)
|18:00
|女子1人乗り1回戦
|19:50
|女子1人乗り2回戦
|2月16日(月)
|18:00
|男子2人乗り1回戦
|19:57
|男子2人乗り2回戦
|2月17日(火)
|03:00
|女子1人乗り3回戦
|05:06
|女子1人乗り4回戦
|2月18日(水)
|03:00
|男子2人乗り3回戦
|05:05
|男子2人乗り4回戦
|2月21日(土)
|02:00
|女子2人乗り1回戦
|03:50
|女子2人乗り2回戦
|18:00
|男子4人乗り1回戦
|19:57
|男子4人乗り2回戦
|2月22日(日)
|03:00
|女子2人乗り3回戦
|05:05
|女子2人乗り4回戦
|18:00
|男子4人乗り3回戦
|20:15
|男子4人乗り4回戦
|日程
|開始時間
|ラウンド
|2月7日（土）
|21:00
|女子20km 距離複合
|2月8日（日）
|20:30
|男子20km 距離複合
|2月10日（火）
|17:15
|女子スプリントクラシカル 予選
|17:55
|男子スプリントクラシカル 予選
|19:45–20:09
|女子スプリントクラシカル 準々決勝
|20:15–20:39
|男子スプリントクラシカル 準々決勝
|20:45–20:51
|女子スプリントクラシカル 準決勝
|20:57–21:03
|男子スプリントクラシカル 準決勝
|21:13
|女子スプリントクラシカル 決勝
|21:25
|男子スプリントクラシカル 決勝
|2月12日（木）
|21:00
|女子10km フリー
|2月13日（金）
|19:45
|男子10km フリー
|2月14日（土）
|20:00
|女子30km リレー
|2月15日（日）
|20:00
|男子30km リレー
|2月18日（水）
|17:45
|女子団体スプリントフリー 予選
|18:15
|男子団体スプリントフリー 予選
|19:45
|女子団体スプリントフリー 決勝
|20:15
|男子団体スプリントフリー 決勝
|2月21日（土）
|19:00
|男子50km クラシカル
|2月22日（日）
|18:00
|女子50km クラシカル
|日程
|開始時間
|ラウンド
|対戦カード
|2月4日（水）
|翌03:05
|混合ダブルス 1次リーグ
|スウェーデン vs 韓国
|翌03:05
|混合ダブルス 1次リーグ
|イギリス vs ノルウェー
|翌03:05
|混合ダブルス 1次リーグ
|カナダ vs チェコ
|翌03:05
|混合ダブルス 1次リーグ
|エストニア vs スイス
|2月5日（木）
|18:05
|混合ダブルス 1次リーグ
|イギリス vs エストニア
|18:05
|混合ダブルス 1次リーグ
|スウェーデン vs チェコ
|18:05
|混合ダブルス 1次リーグ
|ノルウェー vs アメリカ
|18:05
|混合ダブルス 1次リーグ
|韓国 vs イタリア
|22:35
|混合ダブルス 1次リーグ
|アメリカ vs スイス
|22:35
|混合ダブルス 1次リーグ
|ノルウェー vs カナダ
|翌03:05
|混合ダブルス 1次リーグ
|カナダ vs イタリア
|翌03:05
|混合ダブルス 1次リーグ
|スイス vs 韓国
|翌03:05
|混合ダブルス 1次リーグ
|エストニア vs スウェーデン
|翌03:05
|混合ダブルス 1次リーグ
|チェコ vs イギリス
|2月6日（金）
|18:05
|混合ダブルス 1次リーグ
|スウェーデン vs イギリス
|18:05
|混合ダブルス 1次リーグ
|イタリア vs スイス
|18:05
|混合ダブルス 1次リーグ
|アメリカ vs カナダ
|22:35
|混合ダブルス 1次リーグ
|チェコ vs アメリカ
|22:35
|混合ダブルス 1次リーグ
|エストニア vs イタリア
|22:35
|混合ダブルス 1次リーグ
|韓国 vs イギリス
|22:35
|混合ダブルス 1次リーグ
|スウェーデン vs ノルウェー
|2月7日（土）
|18:05
|混合ダブルス 1次リーグ
|イギリス vs カナダ
|18:05
|混合ダブルス 1次リーグ
|スイス vs スウェーデン
|22:35
|混合ダブルス 1次リーグ
|エストニア vs ノルウェー
|22:35
|混合ダブルス 1次リーグ
|チェコ vs 韓国
|22:35
|混合ダブルス 1次リーグ
|スウェーデン vs イタリア
|22:35
|混合ダブルス 1次リーグ
|イギリス vs アメリカ
|翌03:05
|混合ダブルス 1次リーグ
|韓国 vs アメリカ
|翌03:05
|混合ダブルス 1次リーグ
|カナダ vs エストニア
|翌03:05
|混合ダブルス 1次リーグ
|チェコ vs スイス
|翌03:05
|混合ダブルス 1次リーグ
|ノルウェー vs イタリア
|2月8日（日）
|18:05
|混合ダブルス 1次リーグ
|ノルウェー vs チェコ
|18:05
|混合ダブルス 1次リーグ
|韓国 vs エストニア
|22:35
|混合ダブルス 1次リーグ
|カナダ vs スウェーデン
|22:35
|混合ダブルス 1次リーグ
|イギリス vs スイス
|22:35
|混合ダブルス 1次リーグ
|アメリカ vs エストニア
|22:35
|混合ダブルス 1次リーグ
|イタリア vs チェコ
|翌03:05
|混合ダブルス 1次リーグ
|イタリア vs イギリス
|翌03:05
|混合ダブルス 1次リーグ
|アメリカ vs スウェーデン
|翌03:05
|混合ダブルス 1次リーグ
|スイス vs ノルウェー
|翌03:05
|混合ダブルス 1次リーグ
|カナダ vs 韓国
|2月9日（月）
|18:05
|混合ダブルス 1次リーグ
|スイス vs カナダ
|18:05
|混合ダブルス 1次リーグ
|イタリア vs アメリカ
|18:05
|混合ダブルス 1次リーグ
|ノルウェー vs 韓国
|18:05
|混合ダブルス 1次リーグ
|チェコ vs エストニア
|翌02:05
|混合ダブルス 準決勝
|-
|翌02:05
|混合ダブルス 準決勝
|-
|2月10日（火）
|22:05
|混合ダブルス 3位決定戦
|-
|翌02:05
|混合ダブルス 決勝
|-
|2月11日（水）
|翌03:05
|男子 1次リーグ
|スウェーデン vs イタリア
|翌03:05
|男子 1次リーグ
|カナダ vs ドイツ
|翌03:05
|男子 1次リーグ
|チェコ vs アメリカ
|翌03:05
|男子 1次リーグ
|中国 vs イギリス
|2月12日（木）
|17:05
|女子 1次リーグ
|韓国 vs アメリカ
|17:05
|女子 1次リーグ
|日本 vs スウェーデン
|17:05
|女子 1次リーグ
|イタリア vs スイス
|17:05
|女子 1次リーグ
|カナダ vs デンマーク
|22:05
|男子 1次リーグ
|ノルウェー vs ドイツ
|22:05
|男子 1次リーグ
|アメリカ vs スイス
|22:05
|男子 1次リーグ
|イギリス vs スウェーデン
|翌03:05
|女子 1次リーグ
|中国 vs イギリス
|翌03:05
|女子 1次リーグ
|イタリア vs 韓国
|翌03:05
|女子 1次リーグ
|デンマーク vs 日本
|翌03:05
|女子 1次リーグ
|スウェーデン vs アメリカ
|2月13日（金）
|17:05
|男子 1次リーグ
|カナダ vs アメリカ
|17:05
|男子 1次リーグ
|イギリス vs イタリア
|17:05
|男子 1次リーグ
|中国 vs ノルウェー
|17:05
|男子 1次リーグ
|スイス vs チェコ
|22:05
|女子 1次リーグ
|デンマーク vs スウェーデン
|22:05
|女子 1次リーグ
|中国 vs スイス
|22:05
|女子 1次リーグ
|アメリカ vs カナダ
|22:05
|女子 1次リーグ
|イギリス vs 韓国
|翌03:05
|男子 1次リーグ
|スイス vs 中国
|翌03:05
|男子 1次リーグ
|チェコ vs ノルウェー
|翌03:05
|男子 1次リーグ
|ドイツ vs イタリア
|翌03:05
|男子 1次リーグ
|カナダ vs スウェーデン
|2月14日（土）
|17:05
|女子 1次リーグ
|イタリア vs 中国
|17:05
|女子 1次リーグ
|イギリス vs カナダ
|17:05
|女子 1次リーグ
|スイス vs 日本
|22:05
|男子 1次リーグ
|チェコ vs イギリス
|22:05
|男子 1次リーグ
|スウェーデン vs 中国
|22:05
|男子 1次リーグ
|スイス vs カナダ
|22:05
|男子 1次リーグ
|ドイツ vs アメリカ
|翌03:05
|女子 1次リーグ
|カナダ vs スイス
|翌03:05
|女子 1次リーグ
|日本 vs アメリカ
|翌03:05
|女子 1次リーグ
|韓国 vs デンマーク
|翌03:05
|女子 1次リーグ
|イタリア vs スウェーデン
|2月15日（日）
|17:05
|男子 1次リーグ
|アメリカ vs スウェーデン
|17:05
|男子 1次リーグ
|ドイツ vs イギリス
|17:05
|男子 1次リーグ
|ノルウェー vs イタリア
|22:05
|女子 1次リーグ
|日本 vs 韓国
|22:05
|女子 1次リーグ
|デンマーク vs イタリア
|22:05
|女子 1次リーグ
|イギリス vs スウェーデン
|22:05
|女子 1次リーグ
|アメリカ vs 中国
|翌03:05
|男子 1次リーグ
|中国 vs カナダ
|翌03:05
|男子 1次リーグ
|ノルウェー vs アメリカ
|翌03:05
|男子 1次リーグ
|イタリア vs チェコ
|翌03:05
|男子 1次リーグ
|イギリス vs スイス
|2月16日（月）
|17:05
|女子 1次リーグ
|スウェーデン vs スイス
|17:05
|女子 1次リーグ
|中国 vs カナダ
|17:05
|女子 1次リーグ
|デンマーク vs イギリス
|22:05
|男子 1次リーグ
|イギリス vs ノルウェー
|22:05
|男子 1次リーグ
|チェコ vs カナダ
|22:05
|男子 1次リーグ
|スウェーデン vs ドイツ
|22:05
|男子 1次リーグ
|イタリア vs 中国
|翌03:05
|女子 1次リーグ
|アメリカ vs イタリア
|翌03:05
|女子 1次リーグ
|韓国 vs 中国
|翌03:05
|女子 1次リーグ
|スイス vs イギリス
|翌03:05
|女子 1次リーグ
|日本 vs カナダ
|2月17日（火）
|17:05
|男子 1次リーグ
|スイス vs スウェーデン
|17:05
|男子 1次リーグ
|アメリカ vs 中国
|17:05
|男子 1次リーグ
|チェコ vs ドイツ
|22:05
|女子 1次リーグ
|スウェーデン vs カナダ
|22:05
|女子 1次リーグ
|イタリア vs 日本
|22:05
|女子 1次リーグ
|デンマーク vs アメリカ
|22:05
|女子 1次リーグ
|韓国 vs スイス
|翌03:05
|男子 1次リーグ
|ドイツ vs スイス
|翌03:05
|男子 1次リーグ
|アメリカ vs イタリア
|翌03:05
|男子 1次リーグ
|カナダ vs イギリス
|翌03:05
|男子 1次リーグ
|スウェーデン vs ノルウェー
|2月18日（水）
|17:05
|女子 1次リーグ
|中国 vs デンマーク
|17:05
|女子 1次リーグ
|アメリカ vs イギリス
|17:05
|女子 1次リーグ
|スウェーデン vs 韓国
|22:05
|男子 1次リーグ
|イタリア vs カナダ
|22:05
|男子 1次リーグ
|中国 vs チェコ
|22:05
|男子 1次リーグ
|ノルウェー vs スイス
|22:05
|男子 1次リーグ
|アメリカ vs イギリス
|翌03:05
|女子 1次リーグ
|イギリス vs 日本
|翌03:05
|女子 1次リーグ
|スイス vs デンマーク
|翌03:05
|女子 1次リーグ
|カナダ vs イタリア
|翌03:05
|女子 1次リーグ
|中国 vs スウェーデン
|2月19日（木）
|17:05
|男子 1次リーグ
|スウェーデン vs チェコ
|17:05
|男子 1次リーグ
|イタリア vs スイス
|17:05
|男子 1次リーグ
|中国 vs ドイツ
|17:05
|男子 1次リーグ
|ノルウェー vs カナダ
|22:05
|女子 1次リーグ
|スイス vs アメリカ
|22:05
|女子 1次リーグ
|カナダ vs 韓国
|22:05
|女子 1次リーグ
|日本 vs 中国
|22:05
|女子 1次リーグ
|イギリス vs イタリア
|翌03:05
|男子 準決勝
|-
|翌03:05
|男子 準決勝
|-
|2月20日（金）
|22:05
|女子 準決勝
|-
|22:05
|女子 準決勝
|-
|翌03:05
|男子 3位決定戦
|-
|2月21日（土）
|22:05
|女子 3位決定戦
|-
|翌03:05
|男子 決勝
|-
|2月22日（日）
|19:05
|女子 決勝
|-
|日程
|開始時間
|ラウンド
|2月6日(金)
|17:55
|団体-アイスダンス-RD
|19:35
|団体-ペア-SP
|21:35
|団体-女子-SP
|2月8日(日)
|03:45
|団体-男子-SP
|06:05
|団体-アイスダンス-フリー
|2月9日(月)
|03:30
|団体-ペア-フリー
|04:45
|団体-女子-フリー
|05:55
|団体-男子-フリー
|2月10日(火)
|03:20
|アイスダンス-RD
|2月11日(水)
|02:30
|男子-SP
|2月12日(木)
|03:30
|アイスダンス-フリー
|2月14日(土)
|03:00
|男子-フリー
|2月16日(月)
|03:45
|ペア-SP
|2月17日(火)
|04:00
|ペア-フリー
|2月18日(水)
|02:45
|女子-SP
|2月20日(金)
|03:00
|女子-フリー
|日程
|開始時間
|ラウンド
|2月7日（土）
|18:30–19:35
|女子スロープスタイル 予選
|22:00–23:05
|男子スロープスタイル 予選
|2月9日（月）
|20:30–21:28
|女子スロープスタイル 決勝
|2月10日（火）
|19:15
|男子モーグル 予選
|20:30–21:28
|男子スロープスタイル 決勝
|2月11日（水）
|19:00
|女子モーグル 予選
|22:15–22:55
|女子モーグル 決勝
|2月12日（木）
|18:00
|男子モーグル 予選
|20:15–20:55
|男子モーグル 決勝
|2月14日（土）
|18:30–18:55
|女子デュアルモーグル 1回戦
|19:00–19:12
|女子デュアルモーグル 2回戦
|19:20–19:26
|女子デュアルモーグル 準々決勝
|19:35–19:37
|女子デュアルモーグル 準決勝
|19:46
|女子デュアルモーグル 順位決定戦
|19:48
|女子デュアルモーグル 決勝
|翌03:30–05:00
|女子ビッグエア 予選
|2月15日（日）
|18:30–18:55
|男子デュアルモーグル 1回戦
|19:00–19:12
|男子デュアルモーグル 2回戦
|19:20–19:26
|男子デュアルモーグル 準々決勝
|19:35–19:37
|男子デュアルモーグル 準決勝
|19:46
|男子デュアルモーグル 順位決定戦
|19:48
|男子デュアルモーグル 決勝
|翌03:30–05:00
|男子ビッグエア 予選
|2月16日（月）
|翌03:30–04:17
|女子ビッグエア 決勝
|2月17日（火）
|18:45–19:30
|女子エアリアル 予選
|21:30–22:15
|男子エアリアル 予選
|翌03:30–04:17
|男子ビッグエア 決勝
|2月18日（水）
|19:30–20:30
|女子エアリアル 決勝
|2月19日（木）
|18:30–19:27
|男子ハーフパイプ 予選
|19:30–20:30
|男子エアリアル 決勝
|翌03:30–04:27
|女子ハーフパイプ 予選
|2月20日（金）
|18:00
|女子スキークロス 予選
|20:00–20:28
|女子スキークロス 1回戦
|20:35–20:47
|女子スキークロス 準々決勝
|20:54
|女子スキークロス 準決勝
|21:15
|女子スキークロス 決勝
|翌03:30–04:28
|男子ハーフパイプ 決勝
|2月21日（土）
|18:00
|男子スキークロス 予選
|18:45–19:45
|エアリアル 混合団体
|20:00–20:28
|男子スキークロス 1回戦
|20:35–20:47
|男子スキークロス 準々決勝
|20:54
|男子スキークロス 準決勝
|21:15
|男子スキークロス 決勝
|翌03:30–04:28
|女子ハーフパイプ 決勝
|日程
|開始時間
|ラウンド
|対戦カード
|2026/2/5（木）
|20:10
|女子1次リーグB組 第1試合
|スウェーデン vs ドイツ
|22:40
|女子1次リーグB組 第2試合
|イタリア vs フランス
|翌0:40
|女子1次リーグA組 第1試合
|アメリカ vs チェコ
|翌5:10
|女子1次リーグA組 第2試合
|フィンランド vs カナダ
|2026/2/6（金）
|20:10
|女子1次リーグB組 第3試合
|フランス vs 日本
|22:40
|女子1次リーグA組 第3試合
|チェコ vs スイス
|2026/2/7（土）
|20:10
|女子1次リーグB組 第4試合
|ドイツ vs 日本
|22:40
|女子1次リーグB組 第5試合
|スウェーデン vs イタリア
|翌0:40
|女子1次リーグA組 第4試合
|アメリカ vs フィンランド
|翌5:10
|女子1次リーグA組 第5試合
|スイス vs カナダ
|2026/2/8（日）
|翌0:40
|女子1次リーグB組 第6試合
|フランス vs スウェーデン
|翌5:10
|女子1次リーグA組 第6試合
|チェコ vs フィンランド
|2026/2/9（月）
|20:10
|女子1次リーグB組 第7試合
|日本 vs イタリア
|翌0:40
|女子1次リーグB組 第8試合
|ドイツ vs フランス
|翌4:40
|女子1次リーグA組 第7試合
|スイス vs アメリカ
|翌5:10
|女子1次リーグA組 第8試合
|カナダ vs チェコ
|2026/2/10（火）
|20:10
|女子1次リーグB組 第9試合
|日本 vs スウェーデン
|翌0:40
|女子1次リーグB組 第10試合
|イタリア vs ドイツ
|翌4:10
|女子1次リーグA組 第9試合
|カナダ vs アメリカ
|翌5:10
|女子1次リーグA組 第10試合
|フィンランド vs スイス
|2026/2/11（水）
|翌0:40
|男子1次リーグB組 第1試合
|スロバキア vs フィンランド
|翌5:10
|男子1次リーグB組 第2試合
|スウェーデン vs イタリア
|2026/2/12（木）
|20:10
|男子1次リーグA組 第1試合
|スイス vs フランス
|翌0:40
|男子1次リーグA組 第2試合
|チェコ vs カナダ
|翌5:10
|男子1次リーグC組 第1試合
|ラトビア vs アメリカ
|翌5:10
|男子1次リーグC組 第2試合
|ドイツ vs デンマーク
|2026/2/13（金）
|20:10
|男子1次リーグB組 第3試合
|フィンランド vs スウェーデン
|20:10
|男子1次リーグB組 第4試合
|イタリア vs スロバキア
|翌0:40
|男子1次リーグA組 第3試合
|フランス vs チェコ
|翌0:40
|女子準々決勝 第1試合
|-
|翌5:10
|男子1次リーグA組 第4試合
|カナダ vs スイス
|翌5:10
|女子準々決勝 第2試合
|-
|2026/2/14（土）
|20:10
|男子1次リーグB組 第5試合
|スウェーデン vs スロバキア
|20:10
|男子1次リーグC組 第3試合
|ドイツ vs ラトビア
|翌0:40
|男子1次リーグB組 第6試合
|フィンランド vs イタリア
|翌0:40
|女子準々決勝 第3試合
|-
|翌5:10
|男子1次リーグC組 第4試合
|アメリカ vs デンマーク
|翌5:10
|女子準々決勝 第4試合
|-
|2026/2/15（日）
|20:10
|男子1次リーグA組 第5試合
|スイス vs チェコ
|翌0:40
|男子1次リーグA組 第6試合
|カナダ vs フランス
|翌3:10
|男子1次リーグC組 第5試合
|デンマーク vs ラトビア
|翌5:10
|男子1次リーグC組 第6試合
|アメリカ vs ドイツ
|2026/2/16（月）
|翌0:40
|女子準決勝 第1試合
|-
|翌5:10
|女子準決勝 第2試合
|-
|2026/2/17（火）
|20:10
|男子プレーオフ 第1試合
|-
|20:10
|男子プレーオフ 第2試合
|-
|翌0:40
|男子プレーオフ 第3試合
|-
|翌5:10
|男子プレーオフ 第4試合
|-
|2026/2/18（水）
|20:10
|男子準々決勝 第1試合
|-
|翌0:40
|男子準々決勝 第3試合
|-
|翌2:10
|男子準々決勝 第2試合
|-
|翌5:10
|男子準々決勝 第4試合
|-
|2026/2/19（木）
|22:40
|女子3位決定戦
|-
|翌3:10
|女子決勝
|-
|2026/2/20（金）
|翌0:40
|男子準決勝 第2試合
|-
|翌5:10
|男子準決勝 第1試合
|-
|2026/2/21（土）
|翌4:40
|男子3位決定戦
|-
|2026/2/22（日）
|22:10
|男子決勝
|-
|日程
|開始時間
|ラウンド
|2月7日（土）
|翌01:00
|男子1人乗り 1回戦
|翌02:32
|男子1人乗り 2回戦
|2月8日（日）
|翌01:00
|男子1人乗り 3回戦
|翌02:34
|男子1人乗り 4回戦
|2月9日（月）
|翌01:00
|女子1人乗り 1回戦
|翌02:35
|女子1人乗り 2回戦
|2月10日（火）
|翌01:00
|女子1人乗り 3回戦
|翌02:34
|女子1人乗り 4回戦
|2月11日（水）
|翌01:00
|女子2人乗り 1回戦
|翌01:51
|男子2人乗り 1回戦
|翌02:53
|女子2人乗り 2回戦
|翌03:44
|男子2人乗り 2回戦
|2月12日（木）
|翌02:30
|チームリレー
|日程
|開始時間
|ラウンド
|2月11日（水）
|18:00
|個人ノーマルヒル 飛躍
|21:45
|個人ノーマルヒル 距離
|2月17日（火）
|18:00
|個人ラージヒル 飛躍
|21:45
|個人ラージヒル 距離
|2月19日（木）
|18:00
|団体 飛躍
|22:00
|団体 距離15kmリレー
|日程
|開始時間
|イベント
|2月10日（火）
|18:30–18:51
|女子500m 予選
|19:10–19:38
|男子1000m 予選
|19:59–20:11
|混合リレー 予選
|20:34–20:40
|混合リレー 準決勝
|21:03
|混合リレー 順位決定戦
|21:10
|混合リレー 決勝
|2月12日（木）
|翌04:15–翌04:24
|女子500m 準々決勝
|翌04:28–翌04:40
|男子1000m 準々決勝
|翌05:00–翌05:03
|女子500m 準決勝
|翌05:07–翌05:11
|男子1000m 準決勝
|翌05:31
|女子500m 順位決定戦
|翌05:36
|女子500m 決勝
|翌05:43
|男子1000m 順位決定戦
|翌05:48
|男子1000m 決勝
|2月14日（土）
|翌04:15–翌04:40
|男子1500m 予選
|翌05:01–翌05:29
|女子1000m 予選
|翌05:49–翌05:59
|男子1500m 準決勝
|翌06:05–翌06:12
|女子3000mリレー 準決勝
|翌06:35
|男子1500m 順位決定戦
|翌06:42
|男子1500m 決勝
|2月16日（月）
|19:00–19:12
|女子1000m 準々決勝
|19:17–19:38
|男子500m 予選
|19:57–20:01
|女子1000m 準決勝
|20:06–20:15
|男子5000mリレー 準決勝
|20:41
|女子1000m 順位決定戦
|20:47
|女子1000m 決勝
|2月18日（水）
|翌04:15–翌04:24
|男子500m 準々決勝
|翌04:44–翌04:47
|男子500m 準決勝
|翌04:51
|女子3000mリレー 順位決定戦
|翌05:00
|女子3000mリレー 決勝
|翌05:27
|男子500m 順位決定戦
|翌05:32
|男子500m 決勝
|2月20日（金）
|翌04:15–翌04:40
|女子1500m 予選
|翌05:02–翌05:12
|女子1500m 準決勝
|翌05:18
|男子5000mリレー 順位決定戦
|翌05:30
|男子5000mリレー 決勝
|翌06:00
|女子1500m 順位決定戦
|翌06:07
|女子1500m 決勝
|日程
|開始時間
|ラウンド
|2月12日（木）
|17:30
|男子1回戦
|19:08
|男子2回戦
|2月13日（金）
|翌00:00
|女子1回戦
|翌01:48
|女子2回戦
|翌03:30
|男子3回戦
|翌05:05
|男子4回戦
|2月14日（土）
|翌02:00
|女子3回戦
|翌03:35
|女子4回戦
|2月15日（日）
|翌02:00
|混合団体
|日程
|開始時間
|ラウンド
|2月7日（土）
|翌02:45
|女子ノーマルヒル 1回目
|翌03:57
|女子ノーマルヒル 2回目
|2月9日（月）
|翌03:00
|男子ノーマルヒル 1回目
|翌04:12
|男子ノーマルヒル 2回目
|2月10日（火）
|翌02:45
|混合団体 第1ラウンド
|翌04:00
|混合団体 最終ラウンド
|2月14日（土）
|翌02:45
|男子ラージヒル 1回目
|翌03:57
|男子ラージヒル 2回目
|2月15日（日）
|翌02:45
|女子ラージヒル 1回目
|翌03:57
|女子ラージヒル 2回目
|2月16日（月）
|翌03:00
|男子スーパー団体 第1ラウンド
|翌03:43
|男子スーパー団体 第2ラウンド
|翌04:20
|男子スーパー団体 最終ラウンド
|日程
|開始時間
|ラウンド
|2月19日(木)
|17:50
|女子スプリント予選1組
|18:00
|女子スプリント予選2組
|18:10
|女子スプリント予選3組
|18:30
|男子スプリント予選1組
|18:40
|男子スプリント予選2組
|18:50
|男子スプリント予選3組
|2月19日(木)
|20:55
|女子スプリント準決勝1組
|21:05
|女子スプリント準決勝2組
|2月19日(木)
|21:25
|男子スプリント準決勝1組
|21:35
|男子スプリント準決勝2組
|2月19日(木)
|21:55
|女子スプリント決勝
|22:15
|男子スプリント決勝
|2月21日(土)
|21:30
|混合リレー
|日程
|開始時間
|ラウンド
|2月5日（木）
|翌03:30–翌05:00
|男子ビッグエア 予選
|2月7日（土）
|翌03:30–翌04:17
|男子ビッグエア 決勝
|2月8日（日）
|17:00–18:00
|女子パラレル大回転 予選
|17:30–18:30
|男子パラレル大回転 予選
|21:00–21:21
|女子パラレル大回転 1回戦
|21:24–21:45
|男子パラレル大回転 1回戦
|21:48–21:57
|女子パラレル大回転 準々決勝
|22:00–22:09
|男子パラレル大回転 準々決勝
|22:12–22:15
|女子パラレル大回転 準決勝
|22:19–22:22
|男子パラレル大回転 準決勝
|22:26
|女子パラレル大回転 3位決定戦
|22:29
|女子パラレル大回転 決勝
|22:36
|男子パラレル大回転 3位決定戦
|22:39
|男子パラレル大回転 決勝
|翌03:30–翌05:00
|女子ビッグエア 予選
|2月9日（月）
|翌03:30–翌04:17
|女子ビッグエア 決勝
|2月11日（水）
|18:30–19:27
|女子ハーフパイプ 予選
|翌03:30–翌04:27
|男子ハーフパイプ 予選
|2月12日（木）
|18:00–18:55
|男子スノーボードクロス 予選
|21:45–22:11
|男子スノーボードクロス 1回戦
|22:18–22:31
|男子スノーボードクロス 準々決勝
|22:39–22:44
|男子スノーボードクロス 準決勝
|22:56
|男子スノーボードクロス 順位決定戦
|23:01
|男子スノーボードクロス 決勝
|翌03:30–翌04:28
|女子ハーフパイプ 決勝
|2月13日（金）
|18:00–18:55
|女子スノーボードクロス 予選
|21:30–21:56
|女子スノーボードクロス 1回戦
|22:03–22:16
|女子スノーボードクロス 準々決勝
|22:24–22:29
|女子スノーボードクロス 準決勝
|22:41
|女子スノーボードクロス 順位決定戦
|22:46
|女子スノーボードクロス 決勝
|翌03:30–翌04:28
|男子ハーフパイプ 決勝
|2月15日（日）
|21:45–22:03
|スノーボードクロス混合団体 1回戦
|22:15–22:21
|スノーボードクロス混合団体 準決勝
|22:35
|スノーボードクロス混合団体 順位決定戦
|22:40
|スノーボードクロス混合団体 決勝
|2月16日（月）
|18:30–19:35
|女子スロープスタイル 予選
|22:00–23:05
|男子スロープスタイル 予選
|2月17日（火）
|21:00–21:54
|女子スロープスタイル 決勝
|2月18日（水）
|20:30–21:28
|男子スロープスタイル 決勝
|日程
|開始時間
|ラウンド
|2月7日（土）
|翌00:00
|女子3000m
|2月8日（日）
|翌00:00
|男子5000m
|2月9日（月）
|翌01:30
|女子1000m
|2月11日（水）
|翌02:30
|男子1000m
|2月12日（木）
|翌00:30
|女子5000m
|2月13日（金）
|翌00:00
|男子10000m
|2月14日（土）
|翌00:00
|女子団体追い抜き 1回戦
|翌01:00
|男子500m
|2月15日（日）
|翌00:00
|男子団体追い抜き 1回戦
|翌01:03
|女子500m
|2月17日（火）
|22:30–22:36
|男子団体追い抜き 準決勝
|22:52–22:58
|女子団体追い抜き 準決勝
|23:24
|男子団体追い抜き 7・8位決定戦
|23:30
|男子団体追い抜き 5・6位決定戦
|23:43
|女子団体追い抜き 7・8位決定戦
|23:49
|女子団体追い抜き 5・6位決定戦
|翌00:22
|男子団体追い抜き 3位決定戦
|翌00:28
|男子団体追い抜き 決勝
|翌00:41
|女子団体追い抜き 3位決定戦
|翌00:47
|女子団体追い抜き 決勝
|2月19日（木）
|翌00:30
|男子1500m
|2月20日（金）
|翌00:30
|女子1500m
|2月21日（土）
|23:00–23:15
|男子マススタート 1回戦
|23:50–翌00:05
|女子マススタート 1回戦
|翌00:40
|男子マススタート 決勝
|翌01:15
|女子マススタート 決勝