「懸念している」アルテタ監督、ヴィクトル・ギェケレシュの負傷を明かす。アーセナルFWがCL戦を欠場へ
ギェケレシュは新クラブですぐに定着し、今季全大会通算14試合で6得点を挙げている。プレミアリーグ上位クラブ相手にはまだ得点がないものの、イングランド復帰後の生活に適応を続ける新ストライカーのボールを持つ時と持たない時の働きぶりに、アーセナルファンは感銘を受けている。 しかし先発の常連となった元スポルティングの選手は、ターフ・ムーアでの2-0勝利時にハーフタイムで交代したため、しばらく離脱する見込みだ。これにより、アーセナルがプラハで大会無敗記録を維持しようとするチャンピオンズリーグの次節も欠場する。
チェコ遠征前の記者会見で、アルテタ監督は27歳の選手の負傷の深刻さを懸念していると認めた。彼は次のように述べた。「彼はこれまで筋肉系の問題がほとんどなかったのに、何かを感じてピッチを離れなければならなかった。爆発力のある選手にとって、これは懸念材料だ」。
アーセナルは今、おなじみの状況に直面している。ギェケレシュ不在により、ガブリエウ・ジェズスとカイ・ハヴァーツも欠場する中、クラブに認められたストライカーがいないのだ。 この負傷はアルテタ監督にとって不運なタイミングだ。チームはプレミアリーグ首位で6ポイントのリードを維持しようとしている。スペイン人監督が述べたように、ギェケレシュはキャリアを通じて負傷に悩まされたことがない。元ブライトン＆コベントリー所属の選手はクラブと代表通算でわずか5試合しか欠場していない。しかし、爆発的な動きを武器とする選手にとって筋肉の問題は良い兆候ではない。 ライバルのトッテナムも前季、センターバックのミッキー・ファン・デ・フェンで同様の問題を抱えた。スピードと走力に定評のあるオランダ人選手はハムストリングを断裂。このタイプの選手にとって最悪の負傷だ。アルテタ監督はギェケレシュの負傷がそれよりはるかに軽度であることを願っているだろう。
ギェケレシュ、ハヴァーツ、ジェズスに加え、アーセナルは他にも数人の主力選手を欠いている。 ミッドフィールダーのマルティン・スビメンディもバーンリー戦で筋肉の不快感を訴え、治療を受けた後、後半にクリスチャン・ノアゴールと交代した。このスペイン人選手は、この大会で 3 枚のイエローカードを受けてプラハへの遠征出場停止処分となっているが、月曜日のトレーニングには参加しており、今週末のプレミアリーグ、サンダーランド戦に向けて良い兆しを見せている。
夏にチェルシーから 5,000 万ポンドで移籍してきたノニ・マドゥエケは、9月のマンチェスター・シティとの1-1の引き分けの試合で膝を負傷して以来、欠場しています。このウイングは手術を回避し、今度の国際試合の休みにイングランド代表に選出されるチャンスを高めるため、復帰を急いでいると報じられています。
クラブキャプテンのマルティン・ウーデゴールは、肩の故障が再発し、先月ウェストハムに2-0で勝利した試合では膝の負傷も加わるなど、厳しいシーズンを過ごしている。彼はその試合以降出場していないが、アルテタ監督は、ウーデゴールがハヴァーツやマドゥエケとともに、今週末のノースロンドンダービーに間に合うだろうと楽観視している。
アーセナルのチームにとって、それだけでは十分ではないかのように、ガブリエウ・マルティネッリも、10月のクリスタル・パレス戦後半に太ももを痛めてから、過去2試合を欠場している。つまり、ロンドンクラブは、中断期間に向けて全力を尽くし、タイトル争いを続ける重要な冬の期間に先立ち、中核選手を復帰させることができることを願わなければならない。
今シーズンのアーセナルにとって、すべての試合が決勝戦のような緊張感に包まれるだろう。アルテタ監督の下で、これまで遠ざかっていたタイトル獲得を目指すからだ。プレミアリーグ優勝の最有力候補であり、チャンピオンズリーグでもトップクラスの実力を誇る。しかし、彼らは過去に同様の状況を経験している。タイトルはたった1、2度のミスで手から滑り落ちるもの。土曜日にサンダーランドを訪問する試合は、まさに足元をすくわれる危険性を秘めている。
