ギェケレシュ、ハヴァーツ、ジェズスに加え、アーセナルは他にも数人の主力選手を欠いている。 ミッドフィールダーのマルティン・スビメンディもバーンリー戦で筋肉の不快感を訴え、治療を受けた後、後半にクリスチャン・ノアゴールと交代した。このスペイン人選手は、この大会で 3 枚のイエローカードを受けてプラハへの遠征出場停止処分となっているが、月曜日のトレーニングには参加しており、今週末のプレミアリーグ、サンダーランド戦に向けて良い兆しを見せている。

夏にチェルシーから 5,000 万ポンドで移籍してきたノニ・マドゥエケは、9月のマンチェスター・シティとの1-1の引き分けの試合で膝を負傷して以来、欠場しています。このウイングは手術を回避し、今度の国際試合の休みにイングランド代表に選出されるチャンスを高めるため、復帰を急いでいると報じられています。

クラブキャプテンのマルティン・ウーデゴールは、肩の故障が再発し、先月ウェストハムに2-0で勝利した試合では膝の負傷も加わるなど、厳しいシーズンを過ごしている。彼はその試合以降出場していないが、アルテタ監督は、ウーデゴールがハヴァーツやマドゥエケとともに、今週末のノースロンドンダービーに間に合うだろうと楽観視している。

アーセナルのチームにとって、それだけでは十分ではないかのように、ガブリエウ・マルティネッリも、10月のクリスタル・パレス戦後半に太ももを痛めてから、過去2試合を欠場している。つまり、ロンドンクラブは、中断期間に向けて全力を尽くし、タイトル争いを続ける重要な冬の期間に先立ち、中核選手を復帰させることができることを願わなければならない。