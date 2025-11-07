Getty Images Sport
アルテタがイングランド代表落選のルイス=スケリーにメッセージ「正しい理由で起こること」
ルイス=スケリーは、11月の国際試合に向けたトーマス・トゥヘル監督のイングランド代表メンバーから落選した数人の選手の一人だった。10月の遠征に参加したルイス=スケリーは、トゥヘル監督がクラブレベルで一貫した出場時間を得ている選手を優先したため外された。代わりにマンチェスター・シティのニコ・オライリーとトッテナムのジェド・スペンスが招集され、イングランド代表監督は競争とパフォーマンスが選考を決定すると強調した。
ルイス=スケリーの落選は、彼がファーストチームの座を確保するのに苦労したシーズンに続くものだ。先月のアトレティコ・マドリー戦での大勝で印象的なパフォーマンスを見せたにもかかわらず、ティーンエイジャーは今シーズンプレミアリーグでわずか92分しかプレーしていない。今のところ主にカップ戦に出場している状況だ。リカルド・カラフィオーリが怪我から復帰して左サイドバックの役割を取り戻したことで、ルイス=スケリーはエミレーツでの序列を下げることになった。
トゥヘル監督は以前、出場時間の不足がルイス=スケリーのイングランド代表の座を危うくする可能性があると警告しており、最新メンバーはその方針に基づいて行動したことは明らかだ。現状では、ルイス=スケリーは来年のワールドカップ前に代表チームに戻るためには、クラブレベルでスタメンの座を取り戻す必要がある。
- Getty Images Sport
敵地でのサンダーランドとの試合を前に、アルテタ監督はルイス=スケリーへの共感を示しつつ、この落選を大きな旅の一部として見るよう選手を励ました。
「もちろんだ。私たちはお互いをサポートし、助け合い、状況について良い視点を与えるためにここにいる」
アーセナルの指揮官は最近の挫折にもかかわらず、19歳の成熟度と成果を称賛し続けた。
「彼の年齢と、すでに成し遂げたことを見ると、まさに驚くべきものだ。だから、今起きている一つの（悪い）瞬間を見ないでください。なぜなら、それは正しい理由で起こっているかもしれないし、今日はそれが見えないかもしれないからだ」
- Getty Images
ルイス=スケリーを落選させるというトゥヘル監督の決定は、フォームだけでなく、イングランド代表内での一貫性と競争に基づいていた。イングランド代表監督は、アーセナルのディフェンダーがルーベン・ロフタス=チークやモーガン・ギブス=ホワイトと共に、クラブで定期的にスタメンを務める選手に「上回られた」と説明した。「マイルズには単純にもっと多くの先発、もっと多くの出場時間が必要だ」とトゥヘル監督は語り、マンチェスター・シティでの継続的な出場がニコ・オライリーを選考順位で押し上げたと指摘した。
ルイス=スケリーにとってメッセージは明確だ。ピッチでの時間は才能と同じくらい重要。今シーズンの公式戦で合計470分という彼の出場時間は、各クラブではるかに目立って出場しているライバルのスペンスやオライリーに後れを取っている。
それでも、アーセナル内では、このティーンエイジャーの長期的な可能性に対する完全な信頼が残っている。ルイス=スケリーは、近年ヘイル・エンド・アカデミーから輩出された最も有望な才能の一人として広く評価されているからだ。
- Getty Images Sport
ルイス=スケリーの当面の焦点は、アルテタ監督の試合日の計画でより目立つ役割を取り戻すことになるだろう。アーセナルが国内およびヨーロッパの大会で多忙な日程をこなす中、特にアルテタ監督がメンバーのローテーションを続ける場合、機会が生まれる可能性がある。今後の試合での力強いパフォーマンスは、アーセナルでの出場時間と3月のイングランド代表への再招集の可能性の両方について、彼の主張を強化する可能性がある。
だトゥヘル監督に関しては、扉は開かれたままだ。イングランド代表監督は、自身の選考は流動的であり、過去の評判ではなくフォームとフィットネスに依存すると繰り返し述べている。2026年ワールドカップまで1年を切った今、ルイス=スケリーの挑戦は明確
。
広告