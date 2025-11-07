アルテタがイングランド代表落選のルイス=スケリーにメッセージ「正しい理由で起こること」

ルイス=スケリーは、11月の国際試合に向けたトーマス・トゥヘル監督のイングランド代表メンバーから落選した数人の選手の一人だった。10月の遠征に参加したルイス=スケリーは、トゥヘル監督がクラブレベルで一貫した出場時間を得ている選手を優先したため外された。代わりにマンチェスター・シティのニコ・オライリーとトッテナムのジェド・スペンスが招集され、イングランド代表監督は競争とパフォーマンスが選考を決定すると強調した。

ルイス=スケリーの落選は、彼がファーストチームの座を確保するのに苦労したシーズンに続くものだ。先月のアトレティコ・マドリー戦での大勝で印象的なパフォーマンスを見せたにもかかわらず、ティーンエイジャーは今シーズンプレミアリーグでわずか92分しかプレーしていない。今のところ主にカップ戦に出場している状況だ。リカルド・カラフィオーリが怪我から復帰して左サイドバックの役割を取り戻したことで、ルイス=スケリーはエミレーツでの序列を下げることになった。

トゥヘル監督は以前、出場時間の不足がルイス=スケリーのイングランド代表の座を危うくする可能性があると警告しており、最新メンバーはその方針に基づいて行動したことは明らかだ。現状では、ルイス=スケリーは来年のワールドカップ前に代表チームに戻るためには、クラブレベルでスタメンの座を取り戻す必要がある。