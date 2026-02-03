AFP
アルテタ監督がアーセナルへの批判に反論。アーセナルこそ「欧州で最もエキサイティングなチーム」と主張
元マンチェスター・ユナイテッドのポール・スコールズ氏がアーセナルの戦術を批判したことで、舌戦が始まった。
スコールズ氏は前線の4人の流動性の欠如とセットプレーへの依存度の高さを指摘。現在のアーセナルは効果的ではあるものの、過去の優勝チームに見られた輝きに欠けると述べた。
火曜に行われるチェルシーとの一戦を前に、ミケル・アルテタ監督は対照的な見解を示した。スペイン人指揮官は、欧州各地からの評価が自チームの美学に対する全く異なる描写を描いていると明かした。
「まったく逆の声を耳にする。『欧州中で我々が最もエキサイティングなチームだ』と。最多得点、最多クリーンシートだと」とアルテタ監督はほほえみを隠しきれない様子で語った。
「情報源が違うのかもしれませんね」
国内の評論家と海外の支持者との間にこれほど大きな隔たりがある理由を問われると、アルテタは皮肉を込めて批判者の連絡先を要求する返答をした。
「誰のことか分からない。名前と住所、メールアドレスを送ってくれれば話せるかもしれないが、全員の名前を載せた分厚い本はいただけない」
スコールズ氏の「退屈」というレッテルはアーセナルの熱心なサポーターの胸に刺さるかもしれないが、統計データはアルテタ監督の主張をほぼ裏付けている。
今シーズンのガナーズは圧倒的な強さを発揮し、UEFAチャンピオンズリーグのグループステージで史上初の8戦全勝を達成した。
国内リーグでは、プレミアリーグ首位でマンチェスター・シティに6ポイント差をつけ、最近ではリーズを退けて勢いを維持した。ヴィクトル・ギェケレシュが現在クラブのリーグ得点ランキングトップ（6得点）に立ち、批判にもかかわらず攻撃陣が機能していることを証明している。
しかし、スコールズ氏が指摘した一点は正しかった。アーセナルの脅威がセットプレーに依存している点だ。今季、ガナーズは17得点をセットプレーから記録しており、これは他クラブを3点も上回る数字である。
エミレーツ・スタジアムで繰り広げられる大一番を前に、両クラブの舌戦が繰り広げられている。アーセナルはチェルシーとの第1戦で3-2の僅差で勝利しており、引き分け以上でウェンブリー進出を決める立場だ。
アルテタ監督はこの「興奮」をトロフィーに変えたいと強く望んでいる。クラブが最後にリーグカップを制したのはジョージ・グラハム監督時代の1993年。現在の指揮官はこの不振を断ち切りたいと切望している。彼はサポーターに対し、チームの欧州における地位を反映した雰囲気を作り出すよう呼びかけた。
「重要なのは、チームと選手、そして全てのサポーターが一丸となってその瞬間を楽しむことだ」
「（トロフィー獲得は）繰り返し続けたいサイクルであり、我々はまだそれを成し遂げなければならない」
ホームでのマンチェスター・ユナイテッド戦での敗戦にもかかわらず、アルテタ監督はファンとの不和を否定した。
「今シーズンを通じてそうであったように、観客が我々と共にいてくれると確信している。我々は皆でウェンブリーへ行くチャンスを掴んだのだ」
対抗陣営のベンチでは、チェルシーのリアム・ロシニアー監督が番狂わせを狙っている。ブルーズの指揮官は、アーセナルの潜在的な不安を煽る心理戦には乗らず、自チームの粘り強さに集中する姿勢を示した。
「エミレーツでの緊張を突けるか？」との問いにロシニアー監督は「見てみよう。我々は自分たちのサッカーを貫く」と応じた。
しかしチェルシーにも課題は存在する。指揮官は、週末のウェストハム戦でハムストリングを負傷したウインガーのジェイミー・バイノー＝ギッテンスが欠場する可能性が高いことを認めた。さらに、家族の事情による休暇を続けているエステヴァンの出場も不透明なままである。
ロシニアー監督は「非常にフィジカルな試合になる」と予測しつつも、自チームには、大一番で逆転するだけの力があると確信している。「彼らは大舞台でプレーでき、大舞台で結果を出せる。火曜日の試合は間違いなく大一番だ」。
