アルテタ監督がアーセナルへの批判に反論。アーセナルこそ「欧州で最もエキサイティングなチーム」と主張

元マンチェスター・ユナイテッドのポール・スコールズ氏がアーセナルの戦術を批判したことで、舌戦が始まった。

スコールズ氏は前線の4人の流動性の欠如とセットプレーへの依存度の高さを指摘。現在のアーセナルは効果的ではあるものの、過去の優勝チームに見られた輝きに欠けると述べた。

火曜に行われるチェルシーとの一戦を前に、ミケル・アルテタ監督は対照的な見解を示した。スペイン人指揮官は、欧州各地からの評価が自チームの美学に対する全く異なる描写を描いていると明かした。

「まったく逆の声を耳にする。『欧州中で我々が最もエキサイティングなチームだ』と。最多得点、最多クリーンシートだと」とアルテタ監督はほほえみを隠しきれない様子で語った。

「情報源が違うのかもしれませんね」

国内の評論家と海外の支持者との間にこれほど大きな隔たりがある理由を問われると、アルテタは皮肉を込めて批判者の連絡先を要求する返答をした。

「誰のことか分からない。名前と住所、メールアドレスを送ってくれれば話せるかもしれないが、全員の名前を載せた分厚い本はいただけない」