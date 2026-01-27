Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Michael Carrick's unshackled Man Utd .jpgGetty/GOAL
James WestwoodRON

マン・Uに何が起こったのか？ プレミアリーグ優勝争いに絡む可能性も

【欧州・海外サッカー コラム・特集】ルベン・アモリム監督を解任し、マイケル・キャリック監督が引き継いだマンチェスター・ユナイテッドは、きらめくようなカウンター攻撃のスタイルを復活させ、2試合で大きなインパクトを残した。

プレミアリーグを全試合独占配信

U-NEXT

プレミアリーグ2025-26はU-NEXTで全試合独占ライブ配信！

「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要

特設ページから31日間無料トライアルに登録すると初月がお得に！

U-NEXTサッカーパック

無料体験登録でパックがお得

特設ページはコチラ

今月の初めにルベン・アモリム監督が解任された後、暫定監督に就任したマイケル・キャリックに対して、ユナイテッドは同じ過ちを繰り返してはならないというのが現在の共通認識だ。

「たとえユナイテッドが今シーズン終了まで全試合を勝ち抜いたとしても、私は彼に正式な監督職を与えるべきではないと思う」とロイ・キーンは今週末、『スカイスポーツ』で語った。

「より大きな存在感と豊富な経験を持つ監督が必要だ。それだけのことだ」

ギャリー・ネヴィルはこう付け加えている。

「キャリックがシーズン終了まで指揮を執り、その後トーマス・トゥヘルやカルロ・アンチェロッティといった世界クラスの指揮官にバトンを渡すのが正しいと思う」

しかし、ユナイテッドのレジェンド全員が同じ見解を持っているわけではない。

キーンとネヴィルは、マンチェスター・シティとのダービーで圧勝した翌週の日曜日にエミレーツ・スタジアムでアーセナルを3-2で破ったキャリック率いるレッドデビルズを見て期待を抑制しようとしていたが、ウェイン・ルーニーは熱狂に巻き込まれずにはいられなかった。

「もちろん、彼がこのまま続ければ（適任者となり得る）」と彼はBBC『マッチ・オブ・ザ・デイ』で語った。

「彼はクラブと全ての人々に、この仕事を成し遂げられる能力があることを示す機会を得た。このまま続ければ、シーズン終了時に彼を正式に任命するようユナイテッドの理事会に大きな圧力がかかるだろう。以前もオーレ（・グンナー・スールシャール）監督で同様の経験はあるが、今回は少し異なる感覚がある」

ルーニーの結論は的を射ている。キャリックの解放後、ユナイテッドはリーグ最強の2チームを破り、運命は自らの手に委ねられた。INEOSのオーナー体制は、キャリックが今シーズン終盤のタイトル争いを指揮すれば、その事実を見逃すことは難しくなる。

  • Arsenal v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    ユナイテッドの声明

    実際、ロンドン北部での勝利後、アウェイのスタンドからは「リーグ優勝するぞ」という声援が飛び交った。これは2017年以来、プレミアリーグでのアーセナル戦において初となるアウェイでの勝利だった。また、アーセナルにとっては、2024年5月以来のホームでの敗戦であり、2023年12月以来、リーグ戦で3点以上を失った初めての試合となった。

    この結果の重要性は軽視すべきではない。ユナイテッドのロッカールームでは、大きなメンタリティの変化が起こっていた。アーセナルが30分以上も試合を支配した後、リサンドロ・マルティネスが誤ってオウンゴールを決め、ユナイテッドは1-0とリードされた。もしアモリムがまだタッチラインに立っていたなら、おそらくそこからユナイテッドは崩れていただろう。

    しかし、キャリックは選手たちに落ち込ませなかった。ユナイテッドは見事な反撃を見せ、アーセナルを追い詰め、彼らには珍しいミスを後方で誘発した。そのうちの1つは、前半終了前にブライアン・エンベウモがマルティン・スビメンディのミスパスを突いて、落ち着いてダビド・ラヤをかわし、サイドフットでゴールを決めたことで報われた。

    後半5分、パトリック・ドルグが見事なボレーシュートをクロスバーに叩き込み、ユナイテッドが前に出た。その後もユナイテッドはカウンターで危険な場面を作り続けたが、人数をかけて守備に徹し、アーセナルを苛立たせながら、タックルやインターセプトを一つひとつ楽しんでいるようにも見えた。

    84分にミケル・メリーノが乱戦の中で同点ゴールを決めた後も、キャリックはチームにさらなるゴールを求め続けた。レッドデビルズは恐れを知らず、マテウス・クーニャの驚異的な決勝ゴールは、彼らにふさわしいものだった。30ヤードの距離からラヤを破ることは決して簡単なことではないが、クーニャのカーブをかけたシュートはまさに止めようのないものであり、ユナイテッドのチームにみなぎる新たな自信を反映していた。

    • 広告
  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-WOLVES-MAN UTDAFP

    大胆な決断

    これはダービーでユナイテッドが見せた圧倒的な内容とは異なった。シティ戦では7本の枠内シュートを放ち、相手を無得点に抑えつつ、3ゴールが取り消された試合だった。シティはオールド・トラッフォードでの最終スコアが2-0で済んだことを幸運に思うべきだった。

    キャリックはエミレーツでのアーセナル戦がチームの精神力を試す試練となることを十分認識していたが、彼らは見事にそれを乗り越えた。

    「今日は我々にとって厳しい試合だった。事前にそうなることは分かっていた。決して理想的な試合展開にはならなかった」と彼は認めた。

    「チーム結成から2週間も経っていない。だからここに来る前から、パフォーマンスと結果を得るには様々な要素を引き出さねばならないと分かっていた。試合は浮き沈みもあったが、我々にとって本当に良い点もあれば、改善すべき点もあった。しかし選手たちの姿勢、信念、自信、そして団結力――今日、全てが結びついた姿に私は心から誇りを感じた」

    その精神を最も体現したのがマテウス・クーニャだった。2週連続で途中出場から決定的な役割を果たしたのだ。キャリックは左ウイングにドルグを起用するという大胆な決断を下したが、これは失敗に終わる可能性もあった。しかしクーニャは再びチャンスを待ちわびていた。

    「マテウスが投入された時、彼なら得点できる、インパクトを残せると確信していた。素晴らしいフィニッシュだった」とキャリックは語った。

    「彼は今週のチーム全体を象徴している。2試合とも先発ではないが、非常に大きな影響を与えている。先発起用されなかったことに失望していたが、それを非常に良い形で活用した」

    キャリックはベンヤミン・シェシュコがフィジカル面でアーセナルを脅かす可能性があったにもかかわらず、前線にエンベウモを起用する選択を貫いた。この判断は功を奏した。エンベウモはスピードと状況判断力でアーセナルの守備陣を翻弄し、不安定にさせた。キャリックが既に、先発起用に関わらず全員が同じ方向に向かって力を発揮することで、ユナイテッドが最大のダメージを与える方法を強く理解していることは今後の好材料だ。

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    アモリムの対極

    キャリックは複数の選手、特にドルグの即座の成長を促した。元レッチェの選手は、昨年1月にアモリムが2500万ポンドで獲得したものの、最初の30試合でわずか1得点しか挙げられず、長らく失敗した補強と見られていた。

    しかしキャリックの加入後、このデンマーク人選手は2試合で2得点を挙げ、ウイングバックから攻撃陣の左サイドへポジションを変更されてようやく価値を証明した。

    「パットはここ数試合、攻撃面で我々にとって重要な選手だ。2得点を挙げただけでなく、脅威となる存在感、運動能力、そして攻撃参加時の質の高さも示している」とキャリックはアーセナル戦後に語った。

    「彼は軽い痙攣で途中交代した。深刻なものでなければいいが、現段階では判断が難しい。様子を見守るしかないが、大したことはないことを願っている」

    ドルグの体調にこれほど懸念が集まっている事実は、彼が短期間でどれほど成長したかを物語っている。一方、アカデミーの逸材コビー・メイヌー（アモリム監督に冷遇されていた）も、33歳のカゼミーロと並んで2試合連続先発出場で印象を残した。カゼミーロは年齢を感じさせない活躍でユナイテッドの要となり、ハリー・マグワイアは守備で圧倒的な存在感を示している。 アマド・ディアロはより前線で影響力を発揮し、ブルーノ・フェルナンデスは得意の10番ポジションに戻り、再び攻撃の起点として機能している。

    キャリックは特に画期的なことをしたわけではない。アモリムの不可解な3-4-3よりもユナイテッドに遥かに適した4-3-2-1を採用し、選手たちを最適なポジションに配置しただけだ。今や攻撃は適切な幅と勢いを持って行われ、守備はコンパクトな形を保つ。シンプルだが効果的な成功の方程式である。

    多くのサポーターにとって、アモリム監督の記憶に残るのは、8月のグリムズビー戦での衝撃的なカラバオカップ敗戦時、まるで狂った科学者のように磁気戦術ボードをいじっていた姿だろう。このポルトガル人監督は全てを複雑化しすぎ、議論の的となったユナイテッドの「DNA」を理解していなかった。しかしキャリックは理解している。だからこそ、彼は即座に尊敬を集めたのだ。

  • Carrick AmorimGetty/Goal

    舞台裏での微妙な変化

    キャリックはアモリムよりもはるかに落ち着きがあり、実践的な指導者だ。前任者は正直すぎるほどで、メディアの前で感情的になりがちだったため、ピッチ上のチームの努力から注意がそれてしまうことがあった。

    マンチェスター・イブニング・ニュースによれば、アモリムは練習で観察を優先することもあったが、キャリックは常に現場に身を置く。また練習時間を短縮し強度を高め、個人練習に重点を置くことで、選手たちは好反応を示している。

    「キャリックは我々にとって素晴らしい存在だ。新たなエネルギーをもたらし、チーム全体が本当に奮い立った」とマグワイアは日曜日に『スカイスポーツ』に語った。 元ユナイテッドMFは2021年11月から12月にかけての3試合無敗の指揮官代行時にも同様の効果を発揮し、特にフェルナンデスに強い印象を残した。

    「彼は話し方を知っている。サッカーを深く理解している」と当時スポルティングCPの司令塔は語った。

    「彼は多くの人々が語らない偉大な選手の一人だった。見た限り、彼はトップクラスの指導者になれる」

    過去5年間、ミドルズブラで非常に有望な活躍を見せたにもかかわらず、キャリックはフェルナンデスの予測を裏付けるほどの成果を上げてはいなかったが、ユナイテッドの復活が5月まで続けば、彼は「トップコーチ」の仲間入りを果たすかもしれない。そして、今シーズンを完璧に締めくくることができれば、ジム・ラトクリフ卿とINEOSに、彼の能力の紛れもない証拠を示すことになるだろう。

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYAFP

    伝統の重要性を認識

    ルーニーは先週キャリントンを訪れ、アーセナル戦での「まったくもって信じられないほどのパフォーマンス」の前に、キャリックとスタッフが築き上げてきた雰囲気を体感した。

    「この場所には落ち着きがある」と、レッドデビルズの歴代最多得点者は『ウェイン・ルーニー・ショー』最新回で語った。

    「コーチングスタッフ全員がU-18の試合を観戦している。さらに土曜の朝には、トレーニング終了後にU-16の試合を観戦しているんだ」

    「これらは、かつては当然のように行われていたことであり、大きな違いをもたらしている。 私の目には、クラブがかつて成功を収めていた頃の状態に、クラブが少し近づきつつあるように映っているよ。マイケルだけでなく、他のコーチたち、ジョニー・エヴァンスも、非常に落ち着きと自信に満ちているように見えた。マイケルは、選手たちが非常に優秀であるため、練習を早めに終了することができると私に話してくれた」

    キャリック、スティーブ・ホランド、ジョナサン・ウッドゲート、エヴァンスは、金曜日にウェインの息子カイがオールド・トラッフォードでデビューする様子を見るために、ウェインと同じセクションに座っていた。16歳のカイは、FAユースカップのダービー・カウンティ戦で、延長戦に突入した2-1の試合に途中出場した。 彼らは皆、クラブが誇るユース育成の実績を維持することの重要性を認識している。14か月の在任期間中、アカデミーの試合を1度も観戦しなかったアモリムとは対照的だ。

    ジョゼ・モウリーニョも、その基盤を軽視しているように見えることで批判された。もしまた外国人監督を採用すれば、同じことが繰り返される危険性があるが、キャリックは違うだろう。彼はすでに、長期的に活躍できる理想的な監督としての振る舞いをしているようにみえる。INEOSが安定性を求めるなら、キャリックはアモリムの後継者として最も優れた候補者といえるだろう。

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYAFP

    優勝争いさえも…

    キャリックは長期契約獲得の現実的な可能性を手にしたが、プレミアリーグ優勝をオールド・トラッフォードに持ち帰ればそれを確実なものにできる。ユナイテッドは現在首位のアーセナルに12ポイント差をつけられているが、ミケル・アルテタ率いるチームは直近3試合でわずか2ポイントしか獲得できておらず、過去の優勝争いを台無しにしたような緊張感が再び漂い始めている。

    アーセナルには王者らしい風格が欠けている。セットプレーへの依存度が過度に高まり、オープンプレーでは前線が機能不全に陥っている。2位のシティも深刻な負傷者問題の中で最終ライン付近で同様の苦戦を強いられており、ウナイ・エメリ率いるアストン・ヴィラが3位を維持し続けるとは誰も予想していない。

    これら3クラブはいずれも複数大会を並行して戦う必要があり、これがユナイテッドに明らかな優位性をもたらす。キャリックが準備すべき試合は残り15試合のみ。理論上、彼のチームは対戦相手の大半よりもフレッシュな状態を保てるはずだ。

    アストン・ヴィラとリヴァプールとのホーム戦、チェルシーへの遠征を除けば、試合日程も有利だ。次節オールド・トラッフォードでのフラム戦を勝利すれば、ユナイテッドはダークホースとして浮上する可能性がある。アーセナルは調子を上げるリーズへの難しい遠征を、シティは過去4戦で3度勝利しているトッテナムへの遠征を控えているからだ。

    おそらくキャリックは密かに、1996年のユナイテッドからインスピレーションを得ているだろう。当時チームは23試合終了時点でニューカッスルに12ポイント差をつけられていたが、奇跡的な巻き返しで4ポイント差の優勝を果たした。トップ4復帰を果たした今、チャンピオンズリーグ出場権獲得は最低限の目標に過ぎない。彼らには頂点を目指すだけの質を備えている。

    戦力層の厚さからアーセナルが依然本命ではあるが、ユナイテッドは勢いを増している。新たに獲得したレベルを維持し、低ブロックを敷くいわゆる下位チームに対しても適応できれば、何だって起こり得る。今のところ、キャリックの手腕は確かな手応えを伴っている。

0