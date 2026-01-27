マン・Uに何が起こったのか？ プレミアリーグ優勝争いに絡む可能性も

今月の初めにルベン・アモリム監督が解任された後、暫定監督に就任したマイケル・キャリックに対して、ユナイテッドは同じ過ちを繰り返してはならないというのが現在の共通認識だ。

「たとえユナイテッドが今シーズン終了まで全試合を勝ち抜いたとしても、私は彼に正式な監督職を与えるべきではないと思う」とロイ・キーンは今週末、『スカイスポーツ』で語った。

「より大きな存在感と豊富な経験を持つ監督が必要だ。それだけのことだ」

ギャリー・ネヴィルはこう付け加えている。

「キャリックがシーズン終了まで指揮を執り、その後トーマス・トゥヘルやカルロ・アンチェロッティといった世界クラスの指揮官にバトンを渡すのが正しいと思う」

しかし、ユナイテッドのレジェンド全員が同じ見解を持っているわけではない。

キーンとネヴィルは、マンチェスター・シティとのダービーで圧勝した翌週の日曜日にエミレーツ・スタジアムでアーセナルを3-2で破ったキャリック率いるレッドデビルズを見て期待を抑制しようとしていたが、ウェイン・ルーニーは熱狂に巻き込まれずにはいられなかった。

「もちろん、彼がこのまま続ければ（適任者となり得る）」と彼はBBC『マッチ・オブ・ザ・デイ』で語った。

「彼はクラブと全ての人々に、この仕事を成し遂げられる能力があることを示す機会を得た。このまま続ければ、シーズン終了時に彼を正式に任命するようユナイテッドの理事会に大きな圧力がかかるだろう。以前もオーレ（・グンナー・スールシャール）監督で同様の経験はあるが、今回は少し異なる感覚がある」

ルーニーの結論は的を射ている。キャリックの解放後、ユナイテッドはリーグ最強の2チームを破り、運命は自らの手に委ねられた。INEOSのオーナー体制は、キャリックが今シーズン終盤のタイトル争いを指揮すれば、その事実を見逃すことは難しくなる。