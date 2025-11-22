AFP
再び2発のグリーンウッドは「完璧な選手になりつつある」。デ・ゼルビ監督が称賛
メイソン・グリーンウッドは、マンチェスター・ユナイテッドからマルセイユに移籍して以来、驚異的な活躍を見せている。フランスでの初シーズンを、全大会通算36試合22得点という成績で終えた元レッドデビルズのスター選手は、昨シーズンに引き続き好調を維持している。 24歳の彼は今シーズン、リーグ・アンで既に10ゴール、公式戦では11ゴールを記録している。また、10月にはリーグ・アンの月間最優秀選手賞を受賞。フランスリーグ移籍後2度目の受賞となった。
金曜日、グリーンウッドはマルセイユがアウェイでニースに5-1の見事な勝利を収め、リーグ・アンの順位表でPSGを抜き、首位に躍り出た試合で2ゴールを決めた。
- Getty
マルセイユのロベルト・デ・ゼルビ監督は、この素晴らしい結果に当然のことながら大喜びし、グリーンウッドのパフォーマンスを称賛して次のように語った。
「我々は、強敵であるニースに対して良い試合をした。彼らにとってはダービー戦だ。非常に緊張感あふれる試合だった。後半はもっと良いプレーをする必要があった。 すべては順調だ。我々は5ゴールを決め、暫定でリーグ・アンの首位に立っている。負傷した選手たち（アゲール、メディナ）を復帰させる必要がある。それは言い訳にはならない。この状況下で何ができるかを見極めなければならない。グリーンウッド？ 彼は良い仕事をしている。ゴールを決め、アシストもしている。試合により関われるようになった。彼は完璧な選手になりつつある」
ダービーでオーバメヤンが先制点を決めた後、30分過ぎにグリーンウッドがチームのリードを2点に広げた。彼の最初のゴール後、マルセイユチーム全員がニースのウルトラスの前で祝賀を行ったことで過激さを増した。『リーグ1+』によると、マルセイユのディフェンダー、エメルソン・パルミエリは、ニースのサポーターが投げたライターが当たっている。
スタンドでの暴力はすぐにピッチにも波及し、マルセイユのゴールキーパー、ジェロニモ・ルリとニースのディフェンダー、アリ・アル・アブディが乱闘に発展した。その後、2人の交代選手が警告を受けている。
