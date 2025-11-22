再び2発のグリーンウッドは「完璧な選手になりつつある」。デ・ゼルビ監督が称賛

マルセイユのロベルト・デ・ゼルビ監督は、この素晴らしい結果に当然のことながら大喜びし、グリーンウッドのパフォーマンスを称賛して次のように語った。

「我々は、強敵であるニースに対して良い試合をした。彼らにとってはダービー戦だ。非常に緊張感あふれる試合だった。後半はもっと良いプレーをする必要があった。 すべては順調だ。我々は5ゴールを決め、暫定でリーグ・アンの首位に立っている。負傷した選手たち（アゲール、メディナ）を復帰させる必要がある。それは言い訳にはならない。この状況下で何ができるかを見極めなければならない。グリーンウッド？ 彼は良い仕事をしている。ゴールを決め、アシストもしている。試合により関われるようになった。彼は完璧な選手になりつつある」