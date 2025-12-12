Getty
グリーンウッドにプレミアリーグ復帰の可能性？トッテナム移籍の噂が流れる
『TEAMtalk』の報道によると、情報筋は、メイソン・グリーンウッドがフランスの強豪マルセイユで素晴らしい活躍をしているにもかかわらず、プレミアリーグへの復帰は依然として「不可能」であると考えているようだ。
グリーンウッドはまだ24歳で、リーグ・アンデビューシーズンに21ゴールを記録し、今シーズンは全大会でさらに13ゴール、リーグ戦では10ゴールを記録し、現在リーグの得点ランキングトップに立っている。
マルセイユは現在、リーグ・アンで3位、PSGに4ポイント、首位レンズに5ポイント差で追いかけている。一方、ロベルト・デ・ゼルビ監督率いるチームは、UEFAチャンピオンズリーグで連勝し、9ポイントを獲得、プレーオフ進出圏内に位置している。
グリーンウッドの好調ぶりから、「より大きな舞台へステップアップできる」という「期待」が生まれている。
バルセロナとアトレティコ・マドリーが、同選手に関心を示しているとの報道もある。しかし、プレミアリーグへの復帰は、グリーンウッドにとっては現実的ではないと報じられています。
- Getty
『TEAMtalk』の報道によると、グリーンウッドのイングランド復帰の主な障害としては、「マンチェスター・ユナイテッド在籍時の物議を醸した過去、および彼の獲得に対する反発」が挙げられている。
2022年1月にグリーンウッドが深刻な告発を受け、その後逮捕されたことを受け、ファンは、翌年に起訴が最終的に取り下げられた際、この若手フォワードがレッドデビルズに復帰する見通しをほぼ満場一致で拒否した。
この状況は、3年経った今でも、また彼のキャリアのどの段階でも、変わる可能性は低いだろう。トッテナムとウェストハム・ユナイテッドの両方に近い情報筋は、現段階ではどちらのクラブもグリーンウッドの獲得に動かない可能性が高いと報じている。
しかし、デ・ゼルビ監督など、グリーンウッドの人柄を擁護する声も一部にはある。
しかし、同報道はグリーンウッドが「自らを売り込む」可能性が高く、ラ・リーガへの復帰も考えられるとしている。マルセイユのフォワードは、18カ月近く競技から離れていた後、2023/24シーズンにスペインのトップリーグ、ヘタフェにレンタル移籍し、2桁の得点を記録した。
また、サウジアラビア・プロリーグからグリーンウッドに 1 億ユーロのオファーが出ているとの報道もあり、ユナイテッドは、かつての天才少年をマルセイユが売却した場合、その利益の50パーセントを手に入れることになる。
グリーンウッドは最近、マルセイユでのこれまでの期間、デ・ゼルビ監督が彼に与えた良い影響について、『テレフット』のインタビューで語った。これは、ユナイテッドを退団して以来、初めてのインタビューと報じられている。
「監督とチームメイトのおかげで、私は本当に良い環境にいます」とグリーンウッドは語った。
「気分も良く、さらに上達して、今シーズンはもっと多くの賞を勝ち取りたいと思っている。ロベルト・デ・ゼルビ監督はチームの頭脳であり、私たちの試合の設計者だ。彼は私がサッカーをより深く理解するのを助け、日々上達する手助けをしてくれる」
「我々はかなりの数の選手、非常に強力な選手たちを獲得した」と彼は付け加えた。
「特定の分野では改善が見られた。今シーズンは、チームとしての結束力が少し高まったと感じている。全員が同じ波長に乗っていることがわかるだろう。我々は（3位）だが、1位を目指して戦い続けられることを願っている」
- Getty Images
フランスでの好調が続きさえすれば、2026年にはグリーンウッドが大きな移籍の話題の中心となる可能性もますます高まっている。
しかし、その移籍先にプレミアリーグのクラブが含まれる可能性は極めて低いだろう。
なぜなら、彼は当分のイングランドに戻らないと考えられているからだ。
しかし、24歳の彼はヨーロッパでは明らかに受け入れられており、母国以外で成功したキャリアを築くことができるかもしれない。また、今年初めにジャマイカへの国籍変更に成功した後、国際舞台に復帰する可能性もある。
広告