グリーンウッドにプレミアリーグ復帰の可能性？トッテナム移籍の噂が流れる

『TEAMtalk』の報道によると、情報筋は、メイソン・グリーンウッドがフランスの強豪マルセイユで素晴らしい活躍をしているにもかかわらず、プレミアリーグへの復帰は依然として「不可能」であると考えているようだ。

グリーンウッドはまだ24歳で、リーグ・アンデビューシーズンに21ゴールを記録し、今シーズンは全大会でさらに13ゴール、リーグ戦では10ゴールを記録し、現在リーグの得点ランキングトップに立っている。

マルセイユは現在、リーグ・アンで3位、PSGに4ポイント、首位レンズに5ポイント差で追いかけている。一方、ロベルト・デ・ゼルビ監督率いるチームは、UEFAチャンピオンズリーグで連勝し、9ポイントを獲得、プレーオフ進出圏内に位置している。

グリーンウッドの好調ぶりから、「より大きな舞台へステップアップできる」という「期待」が生まれている。

バルセロナとアトレティコ・マドリーが、同選手に関心を示しているとの報道もある。しかし、プレミアリーグへの復帰は、グリーンウッドにとっては現実的ではないと報じられています。