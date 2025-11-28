フリックがヤマルにさらなる「レベルアップ」を要求「ククレジャは世界最高の一人」

バルセロナはチェルシーに0-3で敗れた。ジュール・クンデのオウンゴールと、エステヴァンとリアム・デラップの得点により、彼らは大敗を喫した。この結果、彼らはチャンピオンズリーグでの勝ち点が5試合で7ポイントとなり、リーグフェーズ18位で自動出場権ではなくプレーオフの位置に置かれることになった。

フリック監督は敗戦が「難しかった」こと、チームが「落ち込んでいる」ことを認めたが、結果について守備だけを責めることを拒否した。

「私たちが負けて3失点した時、良い試合ではなかった、または私たちが見たいバルサではなかったと言うのは簡単だ。結局のところ、あの高い守備ラインでプレーするために何が必要かを理解していない人もいる。それは私たち自身のスタイルだ。守備陣だけの問題ではない。フォワードとミッドフィールダーもプレスを開始する。それが私が選手たちに求めるものだ。責任は守備者に落ちるように見えるが、それは公平ではない。全員が効果的にプレスをしなければ問題が起きるだろう。それを明確にしたいんだ」