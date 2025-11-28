Getty/GOAL
フリックがヤマルにさらなる「レベルアップ」を要求「ククレジャは世界最高の一人」
- AFP
バルセロナのヤマルは、スタンフォード・ブリッジでククレジャに圧倒され、残り10分で交代することになった。このウィンガーの交代時の反応がメディアの注目を集めたが、フリック監督はヤマルを擁護し、土曜日のデポルティーボ・アラベス戦ではより良いパフォーマンスを期待していると強調した。
「ラミンは元気で調子も良い。多くの選手は交代させられると喜ばない。私自身も選手だったし、多くの場合、本来すべき反応をしなかった。ククレジャは世界最高のサイドバックの一人だ。彼は非常に良い選手なんだ。しかし、私にとって、今はラミンがレベルアップして、チェルシー戦を忘れなければならないことを示す番だと思う。これこそが、彼がどれほど優れているかを示さなければならない時なんだ」
バルセロナはチェルシーに0-3で敗れた。ジュール・クンデのオウンゴールと、エステヴァンとリアム・デラップの得点により、彼らは大敗を喫した。この結果、彼らはチャンピオンズリーグでの勝ち点が5試合で7ポイントとなり、リーグフェーズ18位で自動出場権ではなくプレーオフの位置に置かれることになった。
フリック監督は敗戦が「難しかった」こと、チームが「落ち込んでいる」ことを認めたが、結果について守備だけを責めることを拒否した。
「私たちが負けて3失点した時、良い試合ではなかった、または私たちが見たいバルサではなかったと言うのは簡単だ。結局のところ、あの高い守備ラインでプレーするために何が必要かを理解していない人もいる。それは私たち自身のスタイルだ。守備陣だけの問題ではない。フォワードとミッドフィールダーもプレスを開始する。それが私が選手たちに求めるものだ。責任は守備者に落ちるように見えるが、それは公平ではない。全員が効果的にプレスをしなければ問題が起きるだろう。それを明確にしたいんだ」
アラベスとのリーグ戦を前に、フリック監督は数名の主力選手について最新情報を提供した。彼は、ロナルド・アラウホが胃腸炎のため試合を欠場することを確認し、チェルシー戦でのレッドカード後の守備の懸念に追加された。
中盤のフェルミン・ロペスも、スタンフォード・ブリッジでの試合後に違和感を覚え欠場する。「アトレティック・クルブ戦のタックルが彼に影響したが、重傷ではなかった。チェルシー戦の後に違和感を感じたんだ。他に説明はない。これがサッカーであり、このようなことが起こる。時には新しいブーツに関連している。今では毎月新しい色があるからね」
しかし、ペドリに関しては良いニュースがあり、完全なフィットネスへの復帰を続ける中、後半に途中出場する見込みだ。フリック監督はまた、負傷から復帰するマルク・ベルナルが出場時間を得ることと、エリック・ガルシアとともにミッドフィールドで試されているアンドレアス・クリステンセンが選択肢になる可能性があることにも言及した。
フリック監督が「チームで最も集中している選手の一人」と評したラフィーニャも、監督がブラジル人の影響力を欠いていたことを認めた後、インパクトを与えることを熱望した。
- getty
バルセロナは土曜日、ラ・リーガでアラベスと対戦する。フリック監督は、首位のリードを維持するために3ポイントを確保することの重要性を強調した。「明日の私たちの目標は3ポイントだ。それ以外のことは二の次だね」と彼は述べた。国内戦の後、バルセロナは残りのチャンピオンズリーグの試合で順位を改善し、ノックアウトステージに向けてより有利な位置を確保することを目指す。
