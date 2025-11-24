AFP
ククレジャがパーマーのつま先骨折を茶目っ気たっぷりに明かす
先週水曜日に利き足である左足のつま先を骨折した直後、チェルシーのエンツォ・マレスカ監督がこの件について明かした。
「彼はおそらく土曜日は確実に出場できない。バルセロナ戦も確実だ。アーセナル戦も確実。残念ながら、彼は自宅でつま先をぶつける事故に遭った。重要なことではないが、来週は戻ってこない。私は夜中に何度も目を覚ます。頭、足、あらゆるところをぶつける。だからそういうことは起こり得るんだ」
火曜日のチャンピオンズリーグのバルセロナ戦を前に、元レスター・シティ監督はパーマーについてより前向きな最新情報を提供した。
「はい、コールは(保護用の)ブーツを履いている。いつ戻ってくるかはわからないが、確実にすぐだ。彼はすでにピッチに立っており、既にボールに触れており、(彼の)感触は良好だ。現時点では、明日の試合だけを見ている。バルセロナとのチャンピオンズリーグの試合だ。それが我々の焦点であり、その後アーセナル戦を見据える。この2試合には出場できないと思うが、彼は順調だ」
多くの人がこの最新の後退についてパーマーに同情したであろう一方で、チェルシーのククレジャは、この新しい負傷はかなり避けられないものだったと主張した。
「正直言って、信じられない。確かにこういうことは時々起こり得る。僕も数回経験したが、僕は彼らより強いので何も感じない。彼が僕たちと一緒にプレーし、一緒にトレーニングすることに近づいていたので、僕たちにとっては大きな動揺だ。そして今、彼は休む必要がある。しかし、これは人生の一部であり、サッカー選手の人生の一部だ。僕たちには私生活があり、こういう問題がある。だから、彼が早く回復できることを願っている」
彼が何をしていたのか尋ねられたとき、ククレジャは答えた。「わからない。彼は走っていた。なぜなら、FIFAのゲームで負けたか何かだったと思うよ!」
ある意味で、2025年はパーマーにとって試練の年だった。マンチェスター・シティからの移籍後、チェルシーで素晴らしい1年ほどを過ごしたが、負傷と得点の干ばつに苦しんできた。スタンフォード・ブリッジでの最初の12ヶ月ほどは得点し続けていたが、今年は物事が思い通りに進んでいなかった。例えば、今シーズン、厄介な鼠径部の問題により、全大会を通じてわずか4試合の出場にとどまっている。
9月下旬、マレスカ監督は次のように述べた。
「確実に、100%コールを守る必要がある。私の個人的な見解では、コールだけでなく、クラブ・ワールドカップのため、または我々が決して止まらないため、様々な選手を管理し保護する必要がある。コールの解決策については、今はわからない。医療スタッフとミーティングを行い、彼にとって最良の解決策を決定する。しかし、これは白黒はっきりしない種類の負傷でもある。ある日には良くなることもある負傷だ。痛みがあって、明日消えるというものではない。時には良くなることもあり、時には悪化することもある。だから、日々管理する必要があるんだ」
彼は230分強の出場でわずか2ゴールを記録したが、チェルシーは彼が攻撃陣にいればさらに良い状況にあった可能性がある。チェルシーのファンは、彼ができるだけ早く復帰することを願っている。
FIFAクラブ・ワールドカップ王者は今シーズン初めに少し揺らいだが、3連勝の後、プレミアリーグで2位に上昇した。しかし、今週は、火曜日の夜にバルセロナとのチャンピオンズリーグのホームゲームを行い、日曜日には首位を走るアーセナル戦を迎えるため、シーズンを決定づける可能性がある。両方に勝てば、選手たちの自信に素晴らしい効果をもたらす可能性がある。もし逆の結果になれば、彼らの見通しははるかに暗いものになるかもしれない。
