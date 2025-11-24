ククレジャがパーマーのつま先骨折を茶目っ気たっぷりに明かす

先週水曜日に利き足である左足のつま先を骨折した直後、チェルシーのエンツォ・マレスカ監督がこの件について明かした。

「彼はおそらく土曜日は確実に出場できない。バルセロナ戦も確実だ。アーセナル戦も確実。残念ながら、彼は自宅でつま先をぶつける事故に遭った。重要なことではないが、来週は戻ってこない。私は夜中に何度も目を覚ます。頭、足、あらゆるところをぶつける。だからそういうことは起こり得るんだ」

火曜日のチャンピオンズリーグのバルセロナ戦を前に、元レスター・シティ監督はパーマーについてより前向きな最新情報を提供した。

「はい、コールは(保護用の)ブーツを履いている。いつ戻ってくるかはわからないが、確実にすぐだ。彼はすでにピッチに立っており、既にボールに触れており、(彼の)感触は良好だ。現時点では、明日の試合だけを見ている。バルセロナとのチャンピオンズリーグの試合だ。それが我々の焦点であり、その後アーセナル戦を見据える。この2試合には出場できないと思うが、彼は順調だ」