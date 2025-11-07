Getty Images Sport
ノイアーの復帰は？ドイツ代表OBはテア・シュテーゲンが新クラブを見つけられなければ「非常に濃厚」と指摘
ドイツ代表は2026年ワールドカップを前にGK危機に直面している。テア・シュテーゲンが2025-26シーズン前に負った怪我で離脱し、その代役のオリバー・バウマンが国際経験に欠けるため、誰がゴールを守るのかという疑問が浮上しているのだ。
この状況の中、ユーロ2024後に代表引退したノイアーの復帰の可能性に関する憶測が高まっている。ベテランGKはバイエルンでヴァンサン・コンパニ監督の下、目覚ましい復活を遂げており、2024-25シーズンのブンデスリーガ優勝で重要な役割を果たした。
コンパニ監督の戦術システムと優れた選手管理がノイアーを活性化させ、40歳になってもトップフォームを維持する手助けをしている。彼のリーダーシップ、落ち着き、一貫性はバイエルンの首脳陣を感銘させ、契約延長に向けた交渉が進められているとも伝えられている。もし好調が続けば、ノイアーの代表復帰はドイツの2026年ワールドカップにおいて現実のものになる可能性があるだろう。
ハマン氏は『スカイスポーツ』とインタビューで、ノイアーが2026年ワールドカップでドイツ代表としてプレーする可能性が高いという見解を表明した。
「マヌエル・ノイアーがワールドカップでプレーする可能性は非常に高いと思う。マヌエル・ノイアーが健康でいてくれることを願っている。もし彼が4月に今のようなパフォーマンスを続けていれば、それは実現するだろう。いや、実現しなければならない。彼に声がかかるだろうね」
しかし、ハマン氏はノイアーの招集がバウマンにとって厳しいものになる可能性があることも認めた。
「もし彼が望むなら、それはオリバー・バウマンにとって厳しいことになるだろう」
バルセロナでのテア・シュテーゲンの状況は、ハンシ・フリック監督の下で劇的に悪化した。フリック監督は今シーズン、テア・シュテーゲンをジョアン・ガルシアとヴォイチェフ・シュチェスニーに次ぐ第三GKに降格させた。
テア・シュテーゲンとクラブの間の緊張は夏に始まった。バルセロナが彼に知らせずにガルシアを獲得しようとしたのだ。長年の忠誠心とリーダーシップを示してきた彼にとって、この動きは非常に無礼なものと映った。
事態はさらに悪化した。バルセロナはガルシアを国内リーグに登録できるよう、テア・シュテーゲンに長期離脱を宣言する診断書にサインを求めた。当初、テア・シュテーゲンは拒否したが、クラブは懲戒措置を課し、キャプテンの座を剥奪した。彼は最終的に折れ、ガルシアの登録を可能にするために診断書にサインした。
しかし、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は、すでにテア・シュテーゲンが2026年ワールドカップに出場するには定期的にプレーする必要があると明言している。一方、元バルセロナ・ドイツ代表のベルント・シュスター氏は、移籍が今や不可欠だと警告した。
2026年ワールドカップまで1年を切った今、テア・シュテーゲンに残された時間は少なくなっている。すぐに定期的な出場機会を確保しなければ、長年追い求めながらもノイアーがいる限り完全には手にできなかったドイツ代表の正GKの座を失う危険がある。そして今、バイエルンのベテランに復帰を促す声が上がる中、彼へのプレッシャーは高まるばかりだ。
ハマン氏はシュスター氏の見解に同調し、テア・シュテーゲンがドイツ代表の正GKとしての地位を取り戻すことを望むなら、新しいクラブ、できればヨーロッパの大会に出場するクラブを見つける必要があると語った。
「マルク=アンドレ・テア・シュテーゲンはまず新しいクラブを見つけなければならない。理想的にはヨーロッパでプレーするクラブだ。厳しい言い方かもしれないが、もう列車は出発してしまったんだ」
ナーゲルスマン監督は、テア・シュテーゲンが冬に移籍し、2026年ワールドカップに向けて地位を取り戻すことで試合感覚を維持できることを願うだろう。しかし、もしテア・シュテーゲンが間に合わなければ、ナーゲルスマン監督はノイアーが引退を撤回し、再び祖国の呼びかけに応えることを期待するはずだ。
