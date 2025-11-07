ノイアーの復帰は？ドイツ代表OBはテア・シュテーゲンが新クラブを見つけられなければ「非常に濃厚」と指摘

バルセロナでのテア・シュテーゲンの状況は、ハンシ・フリック監督の下で劇的に悪化した。フリック監督は今シーズン、テア・シュテーゲンをジョアン・ガルシアとヴォイチェフ・シュチェスニーに次ぐ第三GKに降格させた。

テア・シュテーゲンとクラブの間の緊張は夏に始まった。バルセロナが彼に知らせずにガルシアを獲得しようとしたのだ。長年の忠誠心とリーダーシップを示してきた彼にとって、この動きは非常に無礼なものと映った。

事態はさらに悪化した。バルセロナはガルシアを国内リーグに登録できるよう、テア・シュテーゲンに長期離脱を宣言する診断書にサインを求めた。当初、テア・シュテーゲンは拒否したが、クラブは懲戒措置を課し、キャプテンの座を剥奪した。彼は最終的に折れ、ガルシアの登録を可能にするために診断書にサインした。

しかし、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は、すでにテア・シュテーゲンが2026年ワールドカップに出場するには定期的にプレーする必要があると明言している。一方、元バルセロナ・ドイツ代表のベルント・シュスター氏は、移籍が今や不可欠だと警告した。

2026年ワールドカップまで1年を切った今、テア・シュテーゲンに残された時間は少なくなっている。すぐに定期的な出場機会を確保しなければ、長年追い求めながらもノイアーがいる限り完全には手にできなかったドイツ代表の正GKの座を失う危険がある。そして今、バイエルンのベテランに復帰を促す声が上がる中、彼へのプレッシャーは高まるばかりだ。

ハマン氏はシュスター氏の見解に同調し、テア・シュテーゲンがドイツ代表の正GKとしての地位を取り戻すことを望むなら、新しいクラブ、できればヨーロッパの大会に出場するクラブを見つける必要があると語った。

「マルク=アンドレ・テア・シュテーゲンはまず新しいクラブを見つけなければならない。理想的にはヨーロッパでプレーするクラブだ。厳しい言い方かもしれないが、もう列車は出発してしまったんだ」