マン・U関係者がアモリムによるメイヌーへの冷酷な扱いに「非常に不安」
『テレグラフ』によると、メイヌーが現在の監督によって「干されていると感じている」と報じており、なぜ自分がチームの周辺に追いやられているのか、ほとんど説明がないという。彼は2026年初めにローン移籍で退団したいと考えているようだ。
このような姿勢は理解できるが、アモリム監督は移籍の計画について何の示唆も受けていないと主張。月曜日のボーンマス戦を前に、環境を変えることについてメイヌーと話し合いを持ったかどうかを尋ねられたポルトガル人戦術家は自身の見解を語った。
「その件については話していない。昨年、彼や他の選手と何度か会話をしたが、その件については、いいえ、彼とは話していないというよ。チームが最優先だ。もしコビーが私のところに来て話しかけてくれれば、私は彼と話す。コビーに何を言うかは言わないが、彼がその件について私に話しに来てくれたら本当に嬉しい。私はただ、選手たちに幸せでいてほしいだけだし、各個人が自分の目標を持っていることを理解している」
話し合いのために扉を開いているかと尋ねられたアモリム監督はさらに答えた。
「完全に開いている。それは明らかだと思う。約束しないのは、私には私の考えがあるということ。それも明らかだ。そして、私が信じない限り、それを変えるつもりはない。しかし、どの選手とも話すことにオープンだ。それが大好きだからね」
『テレグラフ』によると、さらにメイヌーの状況が「非常に不快なもの」になっていると付け加えている。情報筋によると、現在それぞれバルセロナとチェルシーにいる、同じくアカデミー出身のマーカス・ラッシュフォードとアレハンドロ・ガルナチョに対するアモリム監督の判断を支持したことで、「クラブ内には、この選手の窮状と、潜在的な退団が何を意味するかについて非常に不安を感じている人物がいる」という。
クラブは常に、自クラブ育ちのスター選手が活躍できる道筋とプラットフォームを提供することに誇りを持ってきた。アモリム監督はメイヌーを「評価している」と主張しているが、わずか2つしかない中盤のポジションの一つを巡って、彼がキャプテンのブルーノ・フェルナンデスと直接競争していることを示唆している。
彼がカゼミーロの代わりに中盤の底をカバーできるのではないかという提案もあったが、中盤3人の方がより快適だと考えられている。メイヌーは、アモリム監督が好む3-4-3システムのもう一人の犠牲者となっている。
「問題は、私たちが2人で(中盤を)プレーしているということだ。あなた方はコビーを私とは異なる見方をしている。もし3人のミッドフィールダーでプレーするなら、2人だけでなく、コビーはもっと出場時間を得られるダロウ。それが起きたと想像してみてください。前線の誰かがポジションを失うことになる。時にはタイミングの問題なだけだ。しかし、繰り返すが、私はきみが私の考えを変えられることを証明したと思う。カゼミーロがその最大の例だ。彼はトビーの後ろにいたが、今やスターだ。どの選手にも私の考えを変える扉は開かれている。しかし最終的には、トレーニングや試合がそれを決定する。もちろん彼は多くの試合に出場していないが、コビーには機会があった。特に昨年はね」
元マンチェスター・ユナイテッドのミッドフィールダーであるポール・スコールズ氏とポール・インス氏は、2026年ワールドカップでのイングランド代表の夢を考慮し、メイヌーに1月に新しいクラブを見つけるよう助言した人物の一人であり、オールド・トラッフォードでは退団の扉が開くと予想されている。
『テレグラフ』によると、「メイヌーを獲得したいクラブの数は、プレミアリーグからも多数含めて、余裕で二桁に達する」という。すでにスコット・マクトミネイとラスムス・ホイルンドをマンチェスターから引き抜いたセリエAの王者ナポリが、当初の短期ローン契約でのメイヌー獲得競争をリードしているようだ。
