マン・U関係者がアモリムによるメイヌーへの冷酷な扱いに「非常に不安」

『テレグラフ』によると、メイヌーが現在の監督によって「干されていると感じている」と報じており、なぜ自分がチームの周辺に追いやられているのか、ほとんど説明がないという。彼は2026年初めにローン移籍で退団したいと考えているようだ。

このような姿勢は理解できるが、アモリム監督は移籍の計画について何の示唆も受けていないと主張。月曜日のボーンマス戦を前に、環境を変えることについてメイヌーと話し合いを持ったかどうかを尋ねられたポルトガル人戦術家は自身の見解を語った。

「その件については話していない。昨年、彼や他の選手と何度か会話をしたが、その件については、いいえ、彼とは話していないというよ。チームが最優先だ。もしコビーが私のところに来て話しかけてくれれば、私は彼と話す。コビーに何を言うかは言わないが、彼がその件について私に話しに来てくれたら本当に嬉しい。私はただ、選手たちに幸せでいてほしいだけだし、各個人が自分の目標を持っていることを理解している」

話し合いのために扉を開いているかと尋ねられたアモリム監督はさらに答えた。

「完全に開いている。それは明らかだと思う。約束しないのは、私には私の考えがあるということ。それも明らかだ。そして、私が信じない限り、それを変えるつもりはない。しかし、どの選手とも話すことにオープンだ。それが大好きだからね」