マン・Uがガルナチョとの交換取引でラヴィアを獲得するチャンスを拒否か

マンチェスター・ユナイテッドは8月、ルベン・アモリム監督のもとでウィンガーが寵愛を失った後、ガルナチョをチェルシーに4000万ポンド（約81億6000万円）の契約で移籍させることを許可した。ただ、『ESPN』によると、チェルシーは当初、移籍の一環としてロメオ・ラヴィアを含む選手プラス現金のオファーを交渉しようとしたようだ。チェルシーは、マンチェスター・Uが21歳のミッドフィールダーを受け入れれば、移籍金を減額する準備ができていたという。

マンチェスターUはオファーを評価したが、最終的にはラヴィアの長期にわたるフィットネス問題との戦いに関する懸念から断った。リヴァプールのターゲットからチェルシー加入に転じたラヴィアは、スタンフォード・ブリッジに到着して以来、繰り返し挫折に見舞われており、マンチェスター・Uは彼が必要とされる信頼できる中盤のアップグレードを提供できないと感じた。代わりに、彼らは純粋な現金取引を推し進め、ガルナチョで確実なリターンを確保した。

アルゼンチン人ウィンガーは、シーズン序盤に定期的に出場していたにもかかわらず、チェルシーで即座に印象を残すことに苦労したが、最近は調子を上げている。一方、ラヴィアは再びケガに苦しみ、交換取引の提案が却下されて以来、最小限の出場時間に制限されている。マンチェスター・Uにとって、この決定は中盤の弱点がよく知られているにもかかわらず、長期的な医療リスクを避けることを優先したことを浮き彫りにした。