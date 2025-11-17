Getty Images Sport
マン・Uがガルナチョとの交換取引でラヴィアを獲得するチャンスを拒否か
マンチェスター・ユナイテッドは8月、ルベン・アモリム監督のもとでウィンガーが寵愛を失った後、ガルナチョをチェルシーに4000万ポンド（約81億6000万円）の契約で移籍させることを許可した。ただ、『ESPN』によると、チェルシーは当初、移籍の一環としてロメオ・ラヴィアを含む選手プラス現金のオファーを交渉しようとしたようだ。チェルシーは、マンチェスター・Uが21歳のミッドフィールダーを受け入れれば、移籍金を減額する準備ができていたという。
マンチェスターUはオファーを評価したが、最終的にはラヴィアの長期にわたるフィットネス問題との戦いに関する懸念から断った。リヴァプールのターゲットからチェルシー加入に転じたラヴィアは、スタンフォード・ブリッジに到着して以来、繰り返し挫折に見舞われており、マンチェスター・Uは彼が必要とされる信頼できる中盤のアップグレードを提供できないと感じた。代わりに、彼らは純粋な現金取引を推し進め、ガルナチョで確実なリターンを確保した。
アルゼンチン人ウィンガーは、シーズン序盤に定期的に出場していたにもかかわらず、チェルシーで即座に印象を残すことに苦労したが、最近は調子を上げている。一方、ラヴィアは再びケガに苦しみ、交換取引の提案が却下されて以来、最小限の出場時間に制限されている。マンチェスター・Uにとって、この決定は中盤の弱点がよく知られているにもかかわらず、長期的な医療リスクを避けることを優先したことを浮き彫りにした。
マンチェスター・Uがラヴィア獲得に動かなかったのは、主に持続的な中盤の不安定性に対するクラブの高まるフラストレーションから来ている。オールド・トラフォード内部の上級関係者は、構造、コントロール、信頼できる出場機会を提供できる専門の守備的MFの必要性を認識している。カゼミーロの年齢とフィジカルの衰えにより、アモリム監督のシステムを高いレベルで支えることができる長期的な後継者を特定する緊急性が高まっている。
マンチェスター・Uは戦術的なバランスを損なう応急処置的な解決策を強いられてきた。ブルーノ・フェルナンデスはカゼミーロとパートナーを組むために深い位置に下がり、歴史的に最も影響力があった攻撃ゾーンでの創造的な影響力が減少している。若い選手を統合する試みは、選手が新しい役割と責任に適応し続けているため、一貫性のなさをもたらしているところだ。
その文脈において、ラヴィアのプロフィール、つまりプレミアリーグの経験を持つより深い位置でポゼッションできる中盤の選手は、当然魅力的だった。だが、マンチェスター・Uにとっての決定的な懸念は、彼の長期にわたるケガ欠場の実績であり、これは将来に向けて以前よりも良い準備ができない状態に陥る恐れがあった。彼らが求めていたのは、ほぼ常に先発する選手が必要であり、中期的なギャンブルではなかった。
ラヴィアのチェルシー在籍期間は、2023年にサウサンプトンから5800万ポンド（約118億4000万円）で移籍して以来、フィジカル面での挫折に支配されてきた。大きな期待を持って到着した後、彼はトレーニング中に負ったハムストリングの問題により、シーズンの大部分を欠場し、デビューが数ヶ月遅れた。ようやく初出場を果たしたとき、すぐに深刻な足首の問題が続いたことで、即座にシーズンを終えることになった。
これらの問題は2024-25シーズンにも持ち越され、リズムを確立したり、スカッドで一貫した地位を獲得する試みを損なった。ラヴィアはチェルシーで90分の試合を一度も完了したことがなく、彼のプロフィールと移籍金額の選手としては、総競技時間が異常に少ないままだ。今シーズンは、カラバフとのチャンピオンズリーグで大腿四頭筋のケガを負った後、再び戦線離脱を余儀なくされた。
しかし、彼の才能は明らかだ。プレスに強く、知的で、守備的な対人戦で積極的であり、彼の年齢の選手としては印象的なパス範囲を持っている。チェルシーは、彼のコンディションが安定すれば、中盤の要に成長できると今も信じている。しかし今のところは、彼の出場可能性は引き続き大きな懸念事項だ。
マンチェスター・ユナイテッドは、戦術計画と耐久性の基準の両方に適合する守備的MFの獲得を優先し続けている。クリスタル・パレスのアダム・ウォートンとブライトンのカルロス・バレバが、2026年夏の潜在的な獲得候補として言及されている。
一方、チェルシーはラヴィアの回復が順調に進み、シーズン後半に意味のある貢献ができることを望んでいる。ベルギー人選手は長期契約を結んでおり、健康を維持できれば、依然として彼らのプロジェクトの重要な部分を担っている。
