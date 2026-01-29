マン・Uがパーマー獲得を断念。今夏はカゼミーロの後継者確保を最優先に

『ザ・ミラー』によると、マンチェスター・ユナイテッドの首脳陣は今夏の市場でパーマーを追わないことを正式に決定したようだ。現在23歳のパーマーは現在プレミアリーグで最も破壊力のある選手の一人だが、彼を獲得するために必要な資金がクラブの予算を完全に逸脱しているという結論に至った。

サー・ジム・ラトクリフ共同オーナーとオマール・ベラーダCEOは、協議の結果、チェルシーが要求するであろう「英国史上最高額」の移籍金は、他のポジションの補強を犠牲にしてまで支払う価値はないと判断したようだ。

また、マンチェスター・U側は攻撃陣が「最優先事項ではない」とも考えている。すでにマテウス・クーニャとブライアン・エンベウモの二人に総額1億3500万ポンド（約285億円）を投じており、現在の戦力層に満足しているからだ。クラブの焦点は、司令塔ブルーノ・フェルナンデスの残留と契約延長を「いかなるコストを払ってでも」成し遂げることに移っている。