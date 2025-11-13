AFP
ビッグクラブが狙うスポルティングCPのスターMFヒュルマンド、獲得には8000万ユーロでも不十分？
スポーティング、1月の移籍市場を閉ざす
ポルトガルのスポーツ紙『ア・ボラ』によると、スポルティングCP（プリメイラ・リーガ）は欧州のビッグクラブからの関心が高まっているにもかかわらず、キャプテンのモルテン・ヒュルマンドを1月に売却する可能性を完全に否定した。
デンマーク人MFは、そのリーダーシップと攻守にわたり活躍するプレーでポルトガルを代表する選手の一人となっているが、契約に盛り込まれた特例条項により、シーズン途中の移籍は不可能だ。
現在のスポルティングとの契約は2028年までで、8000万ユーロの買取り条項が設定されている。しかし重要なのは、この条項が夏の移籍期間外では無効となる点だ。これによりスポルティングは移籍価値を完全に掌握し、冬の交渉では任意の金額を要求できる。結果としてマンチェスター・ユナイテッド、マンチェスター・シティ、ユヴェントスといった強豪クラブの接近を事実上阻止している。
ユヴェントスは、UEFAチャンピオンズリーグでの1-1の引き分けでヒュルマンドが中盤の攻防を支配する印象的なプレーを見せた後、再び関心を強めたと報じられている。しかし、イタリアの強豪クラブは待つしかない。1月の移籍は「ありえない」からだ。選手自身が移籍を望んでいないことに加え、スポルティングも6月まで交渉に応じない姿勢を示している。
ユヴェントスは新CEOダミアン・コモリ氏の指揮下で、ヒュルマンドをトリノに招く計画を既に立てているが、それは夏以降の話だ。
クラブの財政状況も早期の獲得を不可能にしている。税務・法的トラブルによる資金流出からまだ回復途上にあるクラブは、本格的なオファーを出す前にまず選手の放出や契約の再構築を迫られている。
ポルトガルメディアの報道によれば、ユベントスは主力選手1～2名を売却する必要があり、最高年俸選手で契約最終年を迎えるFWドゥシャン・ヴラホヴィッチの処遇も解決しなければならない。セルビア人ストライカーは、給与枠を空けるために退団するか、新戦力獲得を可能にするため減俸に合意するかのいずれかとなる。
さらにユヴェントスは、ドウグラス・ルイスがノッティンガム・フォレストに貸し出されている際の契約に盛り込まれた3000万ユーロの買取り条項が発動されることを期待している。これが実現すれば、夏の移籍市場に向けた重要な資金源となる。ユヴェントスは以前、ヒュルマンドに対して3000万～4000万ユーロのオファーを出したが、スポルティングは即座に拒否。しかし移籍市場が開幕すれば、コモリGMが条件を改善したオファーを再提示すると見られている。
スポルティングは来夏に交渉を開始する用意があるが、条件はクラブ側が提示するものに限る。6月1日から15日にかけて、ヒュルマンドの8000万ユーロの買取り条項が発動するが、クラブ側は5000万ユーロに近い金額での交渉に応じる姿勢と報じられている。
26歳の同選手はレッチェからスポルティング加入後、ポルトガルリーグと欧州での活躍により価値が急騰。今シーズンだけでもリーグ戦11試合で2得点1アシストを記録し、その存在感とリーダーシップはチームメイトやコーチ陣から称賛されている。
ヒュルマンドはシーズン途中での移籍を望んでいないことを公に表明しており、スポルティングの優勝争いへの貢献を続ける姿勢を示している。しかし、欧州のビッグクラブが激しい入札合戦を準備する中、2025年以降の彼の将来はますます不透明になっている。
デンマーク代表選手の一貫した活躍が、マンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティの両クラブの注目を集めており、両クラブは彼の成長を注視している。ヒュルマンドがプレミアリーグ関係者との繋がりを有している点が決定的な役割を果たす可能性がある。
ユナイテッドの現監督ルベン・アモリム監督とシティのスポーツディレクター、ウーゴ・ヴィアナ氏は共にスポルティングで勤務経験があり、2023年にレッチェから同選手を獲得する際に中心的な役割を果たした。
ユナイテッドは、特にMFカゼミーロの将来が不透明な中、中盤の刷新における潜在的な代替選手としてヒュルマンドを評価している。報道によれば、クラブは約5000万ポンドでの獲得に楽観的だが、スポルティングの強硬な姿勢から、少なくとも6月まで待つ必要がある。
一方、シティのジョゼップ・グアルディオラ監督もヒュルマンドのスカウティング情報を要求したと報じられており、ローテーションを重視する自身のミッドフィールド戦術に適合すると見ている。
両イングランドクラブは今夏再び獲得に動く見込みで、欧州屈指の万能型ミッドフィルダーを巡り、現時点でユヴェントスを加えた三つ巴の争いが予想される。
スポルティングは今後、国内リーグと欧州カップ戦に注力する。
ヒュルマンドはポルトガルクラブの戦術体系の中核を担っている。クラブはリーグ戦と大陸大会の両方で重要な試合日程を控えており、夏の移籍市場まで主将を保持することが安定性のために不可欠と見なされている。次の国内リーグ戦ではマリネンセと対戦し、その後チャンピオンズリーグでクラブ・ブルージュと対戦する。
ヒュルマンドの獲得を狙う3クラブは、6月に契約交渉を再開すると見込まれている。現時点では忍耐が唯一の選択肢であり、その時期に契約解除条項が発動し、正式な交渉が開始可能となる。それまでは、ヒュルマンドのパフォーマンスが彼の移籍金の上昇幅を左右し続け、スポルティングの評価額を満たすクラブが現れるかどうかが決まるだろう。
