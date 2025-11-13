ビッグクラブが狙うスポルティングCPのスターMFヒュルマンド、獲得には8000万ユーロでも不十分？

ユヴェントスは新CEOダミアン・コモリ氏の指揮下で、ヒュルマンドをトリノに招く計画を既に立てているが、それは夏以降の話だ。

クラブの財政状況も早期の獲得を不可能にしている。税務・法的トラブルによる資金流出からまだ回復途上にあるクラブは、本格的なオファーを出す前にまず選手の放出や契約の再構築を迫られている。

ポルトガルメディアの報道によれば、ユベントスは主力選手1～2名を売却する必要があり、最高年俸選手で契約最終年を迎えるFWドゥシャン・ヴラホヴィッチの処遇も解決しなければならない。セルビア人ストライカーは、給与枠を空けるために退団するか、新戦力獲得を可能にするため減俸に合意するかのいずれかとなる。

さらにユヴェントスは、ドウグラス・ルイスがノッティンガム・フォレストに貸し出されている際の契約に盛り込まれた3000万ユーロの買取り条項が発動されることを期待している。これが実現すれば、夏の移籍市場に向けた重要な資金源となる。ユヴェントスは以前、ヒュルマンドに対して3000万～4000万ユーロのオファーを出したが、スポルティングは即座に拒否。しかし移籍市場が開幕すれば、コモリGMが条件を改善したオファーを再提示すると見られている。

スポルティングは来夏に交渉を開始する用意があるが、条件はクラブ側が提示するものに限る。6月1日から15日にかけて、ヒュルマンドの8000万ユーロの買取り条項が発動するが、クラブ側は5000万ユーロに近い金額での交渉に応じる姿勢と報じられている。

26歳の同選手はレッチェからスポルティング加入後、ポルトガルリーグと欧州での活躍により価値が急騰。今シーズンだけでもリーグ戦11試合で2得点1アシストを記録し、その存在感とリーダーシップはチームメイトやコーチ陣から称賛されている。

ヒュルマンドはシーズン途中での移籍を望んでいないことを公に表明しており、スポルティングの優勝争いへの貢献を続ける姿勢を示している。しかし、欧州のビッグクラブが激しい入札合戦を準備する中、2025年以降の彼の将来はますます不透明になっている。