Getty Images Sport
スコールズが移籍オファーを受けた後の「サッカー人生最大の後悔」を告白「人生で最悪のことをした」
ミレニアムの変わり目、スコールズ氏は全盛期を迎えていた。ヨーロッパ中で称賛される25歳の中盤の名手。インテルが中盤の選択肢を強化するために彼をイタリアに誘おうとしたのも驚きではない。最近の『ジ・オーバーラップ』ポッドキャストへの出演で、スコールズ氏はセリエAのクラブがオールド・トラッフォードからサン・シーロへの移籍のために支払う用意があったとされる巨額の給与を明らかにした。
「25歳だった」とスコールズ氏は振り返った。「インテルが年間400万ポンド（約8億1000万円）、税抜きを提示してくれた。当時、それは巨額だった。ユナイテッドでもらっていた額のおそらく2倍以上だった」
提案された移籍は見出しになる材料だった。「新聞の裏面で見た記憶がある。インテルへ3000万ポンド（約60億7000万円）とか」と彼は言った。「でも、その後、何も聞かなかった。ただ消えてしまった」。スコールズ氏はまた、オファーの話はライアン・ギグス氏の代理人ハリー・スウェールズ氏から来たと認めた。
- Getty Images Sport
ファーガソン監督に立ち向かうには、たとえ彼の最も信頼する部下の一人であっても勇気が必要だ。しかしスコールズ氏は、持てる限りの勇気を振り絞り、考えられないことをすることに決めた。
「実際にまだ勇気を出して、行こうと思った」と彼は言った。「私はもっとお金をもらうに値すると思う、とか、もっと多くのお金をもらいたい、みたいなことを言ったと思う。何をしているんだ？ただ彼を見ているだけだ」
そして、彼の記憶に永遠に刻まれた瞬間が訪れた。「彼はいつも持っていた小さな黒い手帳を取り出した」とスコールズ氏は続けた。
「彼が持っていた小さな黒い手帳を覚えているか？それで、彼は5分ぐらいページをめくっていた。『いや、君は大丈夫だと思う。みんなと同じレベルだと思う。問題ない』。それだけだった。『君がもらっている額は良いと思う、ああ。わかった、ありがとう。じゃあな』。なんてこった。それは最悪だ。それが私のサッカー人生最大の後悔だ、あんなことをしたのは」
ファーガソン監督との議論も口論もなし。ただ冷たい却下だけで、スコールズ氏は地面が自分を丸ごと飲み込んでくれることを願った。
元インテルのマッシモ・モラッティ会長は後に、本当にスコールズ氏の獲得を試み、それを実現するために大金を支払う用意があったことを確認した。
「私たちはポール・スコールズの獲得に本当に懸命に取り組んだ。マンチェスター・ユナイテッドに白紙の小切手さえ渡した。私たちは彼と話したが、彼の返事は短く簡潔だった。『もし私に君たちのためにプレーしてほしいなら、このクラブを買収しなければならない』」
その時期を振り返り、スコールズ氏はオールド・トラッフォードを去ることを本気で考えたことは一度もなかったと主張した。オファーは魅力的だったかもしれないが、彼の心は常に赤（ユナイテッドのチームカラー）だった。
「もし監督が私を必要としないと言ったら、海外の大きなクラブが私を欲しがっていたら間違いなく行っただろう。しかし、バルセロナ、レアル・マドリー、ミランについて考える必要は一度もなかった。とにかくすでに世界最大のクラブにいたのだから」
- AFP
スコールズ氏が過去を振り返る一方で、愛するマンチェスター・ユナイテッドはルベン・アモリム監督の下で潜在的な復活のストーリーを描くのに忙しい。10月はサンダーランドに対する粘り強い2-0の勝利で始まり、勢いの変化を示唆する結果となった。代表ウィークの後、彼らは砦を守り、アンフィールドで2-1の勝利を記録し、リヴァプールの本拠地での9年間のジンクスを終わらせた。オールド・トラッフォードに戻ると、選手たちは別のスリリングな光景を演出し、一進一退の戦いでブライトンを4-2で圧倒した。彼らは自信の波に乗ってノッティンガム・フォレストとの次のプレミアリーグの対決に臨む。勝利すればリーグ4連勝となり、2024年2月以来達成していない記録だ。
