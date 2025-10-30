スコールズが移籍オファーを受けた後の「サッカー人生最大の後悔」を告白「人生で最悪のことをした」

ファーガソン監督に立ち向かうには、たとえ彼の最も信頼する部下の一人であっても勇気が必要だ。しかしスコールズ氏は、持てる限りの勇気を振り絞り、考えられないことをすることに決めた。

「実際にまだ勇気を出して、行こうと思った」と彼は言った。「私はもっとお金をもらうに値すると思う、とか、もっと多くのお金をもらいたい、みたいなことを言ったと思う。何をしているんだ？ただ彼を見ているだけだ」

そして、彼の記憶に永遠に刻まれた瞬間が訪れた。「彼はいつも持っていた小さな黒い手帳を取り出した」とスコールズ氏は続けた。

「彼が持っていた小さな黒い手帳を覚えているか？それで、彼は5分ぐらいページをめくっていた。『いや、君は大丈夫だと思う。みんなと同じレベルだと思う。問題ない』。それだけだった。『君がもらっている額は良いと思う、ああ。わかった、ありがとう。じゃあな』。なんてこった。それは最悪だ。それが私のサッカー人生最大の後悔だ、あんなことをしたのは」

ファーガソン監督との議論も口論もなし。ただ冷たい却下だけで、スコールズ氏は地面が自分を丸ごと飲み込んでくれることを願った。