マン・UのOBがロジャースの獲得を進言。エンベウモ不在時に「ステップアップ」すべき選手を指名
ブルーノ・フェルナンデスの出場記録は驚異的だった。オールド・トラフォードに到着して以来、怪我によるリーグ戦欠場はわずか2試合のみで、いずれも2024年5月の軽度の膝の問題によるものだった。加えて、2022年3月に病気で1試合欠場したのみだ。この信頼性によってマンチェスター・ユナイテッドは彼を中心に攻撃の構造を構築してきたため、今回の強制的な離脱はなおさら混乱を招く。フェルナンデスだけが創造的なアウトレットを失っているわけではない。ブライアン・エンベウモとアマド・ディアロもアフリカネーションズカップに出場するため不在で、ルベン・アモリム監督は最も創造的な3人のアタッカーを一度に失うことになった。このトリオが不在の中、クラブの脇役たちは、これまで同時に担うことがほとんどなかった責任を負わされることになる。
『FootItalia』に語ったサハ氏は、ロジャースがアモリム監督の中盤にエネルギーと創造性を注入する理想的なプロフィールを持っていると主張した。
「マンチェスター・ユナイテッドは本当に良いビジネスをしてきたと思うし、チームが成長するのを見るのが好きだった。ゴールキーパーのセンネ・ラメンスは素晴らしい獲得だったと思う。本当に安定性に貢献した。1月には、中盤の創造性に火花を散らせる代替選手が必要だと見ている。ブルーノ・フェルナンデスとメイソン・マウントに加えて、そこでの創造性にスピードが必要だ。ロジャースは実際に前線に突進できるだけでなく、プレスを受けてもボールをキープし、他の選手が異なるポジションに移動する時間を与えることができると見ている」
「彼はユナイテッドが必要とするタイプの選手だ。多くの選手は非常に運動能力が高いが、その運動能力で正しい選択をするという点では簡単ではないという意味で、非常に興味深い、稀なプロフィールだ。だからロジャースは夢の獲得だと思う」
キャリア最高の時期を過ごしているロジャースは、アストン・ヴィラとマンチェスター・ユナイテッドの試合で決定的なパフォーマンスを見せた。イングランド代表は2つのゴールを決め、1点目は遠距離からの見事なカーブシュート、2点目はより近い位置から同様のフィニッシュだった。この結果でヴィラの連勝は10試合に伸び、タイトル争いに名乗りを上げている。これはマンチェスター・Uにとっては、厳しい教訓となった。フェルナンデスが怪我で途中退場する中、ロジャースのダイナミズムとパワーは、キャプテン不在時にクラブに欠けている中盤選手のタイプを浮き彫りにした。
移籍をスムーズにする可能性のある歴史的なつながりもある。ロジャースはクラブのフットボールディレクターであるジェイソン・ウィルコックス氏と、マンチェスター・シティ時代からの過去のつながりがある。ウィルコックス氏は、クラブが2019年にウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンから16歳のロジャースを獲得した際、マンチェスター・シティのアカデミーを指揮していた。この面識があるため、トップチームでの躍進が他所でなされたとしても、ロジャースはオールド・トラフォードの主要な意思決定者の何人かをすでに知っていることになる。ただし、どんな移籍も相応の対価を伴うだろう。アストン・ヴィラは売却のプレッシャーを受けておらず、現在の成功の中心選手に対して多額の移籍金を要求するだろう。彼は2030年までの契約があり、『The Athletic』は、彼が大幅な賃金上昇を伴って2031年までの新契約にサインすると報じている。
移籍の話が実行に移される前に、マンチェスター・Uはニューカッスルに集中しなければならない。アモリム監督のチームは、失われた創造性を補うために集団的な発明と規律が必要になる。特に、激しさとトランジションで力を発揮する相手に対してはなおさらだ。フェルナンデス抜きでの苦戦が代償を伴うものとなれば、補強を求める声はさらに大きくなるだけだろう。サハ氏にとって、解決策はロジャースの獲得にある。オールド・トラフォードの上層部がその見解を共有し、対価を支払う意志があるかどうかは、まだわからない。
