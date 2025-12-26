マン・UのOBがロジャースの獲得を進言。エンベウモ不在時に「ステップアップ」すべき選手を指名

『FootItalia』に語ったサハ氏は、ロジャースがアモリム監督の中盤にエネルギーと創造性を注入する理想的なプロフィールを持っていると主張した。

「マンチェスター・ユナイテッドは本当に良いビジネスをしてきたと思うし、チームが成長するのを見るのが好きだった。ゴールキーパーのセンネ・ラメンスは素晴らしい獲得だったと思う。本当に安定性に貢献した。1月には、中盤の創造性に火花を散らせる代替選手が必要だと見ている。ブルーノ・フェルナンデスとメイソン・マウントに加えて、そこでの創造性にスピードが必要だ。ロジャースは実際に前線に突進できるだけでなく、プレスを受けてもボールをキープし、他の選手が異なるポジションに移動する時間を与えることができると見ている」

「彼はユナイテッドが必要とするタイプの選手だ。多くの選手は非常に運動能力が高いが、その運動能力で正しい選択をするという点では簡単ではないという意味で、非常に興味深い、稀なプロフィールだ。だからロジャースは夢の獲得だと思う」