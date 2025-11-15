「今の上層部はマンチェスター・ユナイテッドのすべてを破壊している」OBカントナ、現体制を酷評

さらにカントナ氏は、近年の本拠地オールド・トラッフォードの雰囲気についても語っている。

「残念ながら、スタジアムの雰囲気は以前とは異なる。昨シーズン、マンチェスター・シティとの試合でオールド・トラッフォードを訪れたが、とても静かだったよ。ユナイテッドのファンは、グッズショップに行くためだけに世界中からやってくる人々に囲まれるよりも、本物のファンたちと一緒に観戦することを好んでいるはずだ」

なおカントナ氏は、今年初めにも「私はユナイテッドを本当に愛しているし、応援している。しかし私がただのフットボールファンで、今クラブを選ばなければいけないとしたら、ユナイテッドは選ばないだろうね。今のプロジェクトに親近感を覚えるだろうか？ 私にはそう思えない。私にとって、ファにゃ監督、チームメイトを尊重するのは非常に重要だ。だがラトクリフが来てからは、全く逆になっていると思う。この取締役チームはすべてを破壊し、誰も尊重していない」と酷評している。