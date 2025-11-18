Getty
膝負傷のユナイテッドFWシェシュコ、推定離脱期間が判明
ベンヤミン・シェシュコは国際試合期間前のトッテナム戦（2-2の引き分け）終盤にピッチを離脱を余儀なくされ、マンチェスター・ユナイテッドに懸念をもたらした。後半途中から投入されたばかりのこのストライカーは、接触プレー後に膝を押さえながら倒れ込み、ユナイテッドが交代枠を使い切っていたため続行不可能となった。ルベン・アモリム監督は試合後、膝の負傷について「予断を許さない」と認め、今夏加入した選手が長期離脱を強いられる可能性への懸念を招いた。
その後シェシュコは、スロベニア代表の重要なワールドカップ予選（コソボ戦・スウェーデン戦）を欠場。キャリントン（トレーニング施設）に戻って詳細な検査を受けた。ユナイテッドの医療チームが損傷の程度を調べるためスキャンを実施した結果、主要な靭帯損傷は回避されたことが確認された。彼はスロベニア代表に帯同せず、完全な回復計画を待つ間、マンチェスターでリハビリを継続している。
『スカイスポーツ』によれば、このフォワードの離脱期間は「最大でも」1カ月と見込まれている。この期間により、エヴァートン、クリスタル・パレス、ウェストハム戦を含む今後のプレミアリーグ試合を欠場し、回復が遅れればウルブズやボーンマス戦も欠場する可能性がある。しかし、より長期離脱の可能性を考慮すれば、クラブはこの結果を前向きに捉えている。
負傷のタイミングは最悪だ。マンチェスター・ユナイテッドがシーズンで最も過密な時期に突入する中での出来事である。アモリム監督率いるチームはこれまで、比較的負傷者については恵まれていたが、シェシュコの離脱で攻撃陣は手薄になる可能性がある。22歳のフォワードはイングランドでのキャリアを控えめなスタートで切り出した後、徐々にリズムを取り戻し出場時間を増やしつつあった。彼の不在は攻撃の負担を他の選手にさらに重くのしかかることを意味する。
ユナイテッドは中盤の選手層にも課題があり、9番ポジションの控え選手も限られているため、12月に向けてシェシュコの貢献はさらに重要となる。彼のフィジカル、空中戦の強さ、スペースへの攻撃能力は、今シーズンのチームの攻撃構造に新たなダイナミズムをもたらしていた。年明けまでの重要な試合日程でこの選択肢を失うことは、アモリム監督に慎重なローテーションと前線のさらなる負傷回避という追加のプレッシャーをかけることになる。
シェシュコのマンチェスター・ユナイテッドでのスタートは、鋭い才能の閃きとさらなる安定性の必要性が入り混じっている。これまで12試合に出場し2得点を挙げ、プレミアリーグのフィジカルなプレーやアモリムの戦術的要求に適応しつつある。重要な場面での決定力不足はあるものの、ポルトガル人監督は公に彼を支持し、自信と慣れが増せば完全に定着し、より安定した活躍を見せると述べている。
この負傷は、シェシュコが重要な試合局面で存在感を増し始めていたタイミングでもあった。トッテナム戦での途中出場では、激しいプレスと強力な連携プレーを見せたが、明らかな痛みを伴い途中交代を余儀なくされた。 医療チームは初期の腫れが急速に引いたこと、安定性検査で関節に重大な損傷が認められなかったことを好材料と捉えている。適切な回復管理と予期せぬ後退がなければ、シェシュコは12月下旬にかけてフルトレーニングを再開できる見込みだ。これにより、過密日程の重要な時期にチームに復帰する機会が得られるだろう。
マンチェスター・ユナイテッドは11月24日に行われるエヴァートン戦でプレミアリーグに戻ってくるが、シェシュコは回復を続けるためこの試合を欠場する。1カ月の復帰見込みが維持されれば、ストライカーは12月21日のアストン・ヴィラ戦か、オールド・トラッフォードでのニューカッスル戦（ボクシングデー）での復帰を目指す可能性がある。
アモリム監督は、シェシュコを無理に復帰させないよう注意しつつ、他のフォワード陣の奮起を期待する。最優先事項は膝の状態を安定させ、シーズン最繁忙期における再発を防ぐ完全回復だ。夏の補強選手が最悪の事態を免れたことに、ユナイテッドは安堵している。
回復が順調に進めば、シェシュコはシーズン後半の過密日程が本格化するタイミングで戦列復帰を果たす可能性があり、厳しい後半戦を控えたユナイテッドにとって絶妙なタイミングで戦力補強となるだろう。
