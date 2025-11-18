膝負傷のユナイテッドFWシェシュコ、推定離脱期間が判明

ベンヤミン・シェシュコは国際試合期間前のトッテナム戦（2-2の引き分け）終盤にピッチを離脱を余儀なくされ、マンチェスター・ユナイテッドに懸念をもたらした。後半途中から投入されたばかりのこのストライカーは、接触プレー後に膝を押さえながら倒れ込み、ユナイテッドが交代枠を使い切っていたため続行不可能となった。ルベン・アモリム監督は試合後、膝の負傷について「予断を許さない」と認め、今夏加入した選手が長期離脱を強いられる可能性への懸念を招いた。

その後シェシュコは、スロベニア代表の重要なワールドカップ予選（コソボ戦・スウェーデン戦）を欠場。キャリントン（トレーニング施設）に戻って詳細な検査を受けた。ユナイテッドの医療チームが損傷の程度を調べるためスキャンを実施した結果、主要な靭帯損傷は回避されたことが確認された。彼はスロベニア代表に帯同せず、完全な回復計画を待つ間、マンチェスターでリハビリを継続している。

『スカイスポーツ』によれば、このフォワードの離脱期間は「最大でも」1カ月と見込まれている。この期間により、エヴァートン、クリスタル・パレス、ウェストハム戦を含む今後のプレミアリーグ試合を欠場し、回復が遅れればウルブズやボーンマス戦も欠場する可能性がある。しかし、より長期離脱の可能性を考慮すれば、クラブはこの結果を前向きに捉えている。