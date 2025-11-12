マンチェスター・ユナイテッド本拠地でW杯決勝戦を開催？マンチェスター市長20億ポンドの新スタジアムに期待

2024年3月、マンチェスター・ユナイテッド（プレミアリーグ）は、10万席の未来的な新スタジアムの設計図を明らかにした。INEOSの会長であるジム・ラトクリフ卿は、このスタジアムを「北のウェンブリー」と位置づけている。

20億ポンドの費用がかかるというこのエキサイティングなプロジェクトは、2030年までに完成する見込みだ。

新しい会場を建設するために、より多くの土地を取得できるよう、オールド・トラフォードは取り壊される見通しだ。しかし、クラブは、この究極の目標を達成するために、地方自治体および中央政府からのさらなる支援を必要としている。クラブ単独では、このプロジェクトに資金を提供することは不可能だからだ。

なお、新しいスタジアムは試合観戦体験だけでなく、地域社会にも大きなメリットをもたらすため、クラブはトラッフォード評議会と緊密に連携している。