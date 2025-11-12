Man Utd
マンチェスター・ユナイテッド本拠地でW杯決勝戦を開催？マンチェスター市長20億ポンドの新スタジアムに期待
2024年3月、マンチェスター・ユナイテッド（プレミアリーグ）は、10万席の未来的な新スタジアムの設計図を明らかにした。INEOSの会長であるジム・ラトクリフ卿は、このスタジアムを「北のウェンブリー」と位置づけている。
20億ポンドの費用がかかるというこのエキサイティングなプロジェクトは、2030年までに完成する見込みだ。
新しい会場を建設するために、より多くの土地を取得できるよう、オールド・トラフォードは取り壊される見通しだ。しかし、クラブは、この究極の目標を達成するために、地方自治体および中央政府からのさらなる支援を必要としている。クラブ単独では、このプロジェクトに資金を提供することは不可能だからだ。
なお、新しいスタジアムは試合観戦体験だけでなく、地域社会にも大きなメリットをもたらすため、クラブはトラッフォード評議会と緊密に連携している。
スタジアムに関する委員会の一員であるグレーター・マンチェスター市長アンディ・バーナム氏は、この夢のプロジェクトが今後5年以内に完成し、2035年女子ワールドカップ決勝戦の開催に完全に備えられるとの見通しを堅持している。
「本当に動き出せば、2035年にFIFA女子ワールドカップを開催できる可能性はかなり高いと思う」とバーナム氏はポッドキャスト『The Added Time』で語った。
「あの新しいオールド・トラフォードでの決勝戦を想像してみてほしい。目指すには十分な価値がある目標だろう？」
クラブと市長はユナイテッドの新本拠地建設に意欲的だが、現時点ではスタジアム周辺の追加用地が必要となるため設計は一時停止されている。
レッドデビルズの広報担当者は先月、『英紙ミラーに』対し次のように述べた。
「マンチェスター・ユナイテッドはオールド・トラフォード周辺の土地の大部分を所有しているが、それらはすべて単一の連続した区画ではない。提案されている新スタジアムの規模に対応し、建設中に既存スタジアムへの影響を避けるため、追加の土地確保に取り組んでいる。近隣の土地所有者とは建設的な協議を続けており、今後数ヶ月で双方が合意できる条件に達する見込みだ」
「土地取得とファン要件が明確になるまで、初期設計作業は意図的に中断している。プロジェクトの他の側面と同様、ファンには憶測に基づく報道を慎重に扱うよう呼びかける。 フォスター・アンド・パートナーズが提示した、オールド・トラッフォード地区全体の再開発の中核となる新スタジアム構想には、引き続き大きな期待を寄せている。当初からこれは概念設計であり、詳細な建築設計は追って行われると説明してきた。可能な限り迅速な進展を望みつつも、スケジュールは土地取得と資金調達の進捗に依存しており、これは主要関係者の協力が不可欠だ」
レッドデビルズは2025-26シーズン、これまで浮き沈みの激しい戦いを続けている。
夏の移籍市場で攻撃陣強化に巨額を投じたルベン・アモリム監督率いるチームは、悪夢のようなスタートを切り、プレミアリーグ下位に沈んでいた。カラバオカップ2回戦で4部グリムズビー・タウンに敗れたことで、監督の去就が問われる事態に陥った。
しかしアモリム率いるチームは先月調子を上げ、リーグ戦でサンダーランド、リヴァプール、ブライトン相手に3連勝を記録。その後ノッティンガム・フォレストとトッテナムの両チームと2-2の引き分けを演じ、11月の代表戦期間を迎える時点でリーグ7位に浮上した。次節は11月24日にエヴァートンと対戦する。
