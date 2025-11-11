Getty/GOAL
マンチェスター・ユナイテッド、シェシュコの代表離脱を受け早期回復を期待。リサンドロ・マルティネスが意外にもアルゼンチン代表に合流
マンチェスター・ユナイテッドのストライカー、シェシュコが膝の負傷により、スロベニア代表の重要なワールドカップ予選（コソボ戦・スウェーデン戦）を欠場することが決定した。土曜日のトッテナム・ホットスパー戦（2-2の引き分け）で負傷した。 22歳の選手は、ロンドン北部での試合で87分に交代した。ミッキー・ファン・デ・フェンとの接触で膝を痛めたように見えた。ルベン・アモリム監督は試合後、膝の負傷については「重症度は予測不能」と認めたが、初期の兆候から深刻な問題ではないとみられる。
ユナイテッドの医療チームはキャリントンで初期診断を実施し、予後は慎重ながらも楽観視されている。 クラブはシェシュコの早期回復を見込んでおり、11月24日のエヴァートン戦（国際試合期間明けのオールド・トラッフォード開催）に間に合うことを期待している。スロベニア代表の予選決定戦には欠場するが、夏の移籍で加入した同選手が長期離脱する恐れはなく、クラブは深刻な故障との報道を否定している。
とはいえ、時期的な要因からシェシュコの負傷はチーム内に不安を生んでいる。マンチェスター・ユナイテッドはすでにハリー・マグワイアとカゼミーロのコンディション管理に追われており、両選手はトッテナム戦で途中交代している。マグワイアの状態は依然不明だが、カゼミーロはその後ブラジル代表に合流したため、現時点で主な欠場選手はシェシュコとなる。クラブはアモリム監督の再建プロジェクトにさらなる混乱が生じないよう注力している。
シェシュコの短期的な問題とは対照的に、マルティネスのアルゼンチン代表合宿への参加は、より長期的な回復の節目となる。2月に膝の大手術を受けて以来、試合に出場していないこのディフェンダーは、マンチェスター・ユナイテッドから、アンゴラとの親善試合に先立ち、ヨーロッパを拠点とするアルゼンチン代表チームに合流し、コンディショニングセッションに参加する許可を得た。試合には出場しないが、遠征中はユナイテッドのパフォーマンススタッフの一員によるサポートを受ける。
この動きは、身体的なリスクを抑えながら、マルティネスを完全なトレーニング環境に戻すことを目的とした、慎重に管理されたリハビリの段階を示す。ユナイテッドは、慣れ親しんだ環境で長距離の移動も伴わないアルゼンチン代表チームとの共同トレーニングが、キャリントンでの単独トレーニングよりも、より効果的に試合への準備を整えるのに役立つと確信している。
アルゼンチンにとって、マルティネスの参加は、国際試合に向けて士気を高めるものとなり、一方、ユナイテッドにとっては、12月以前の復帰の可能性について楽観的な見方をするものに。彼の参加は、2024年と2025年の大半を欠場した、ケガに悩まされた時期を経て、ほぼ完全に回復しつつあるようだ。
オールド・トラッフォードでのマルティネスのキャリアは、輝かしい成功と不運の両方で特徴づけられている。2022年にアヤックスから加入して以来、27歳の彼はプレミアリーグで最も技術的に優れたディフェンダーの一人として称賛されてきたが、そのキャリアは繰り返される長期の負傷に彩られてきた。 2023年4月に中足骨を骨折、2024年にさらなる合併症に見舞われ、今年初めには前十字靭帯断裂という重傷を負ったマルティネスは、18か月近くもプレーを中断せざるを得なかった。2025年2月のクリスタル・パレス戦で負った膝の重傷は、彼にとってさらなる大きな後退となり、8か月間にわたるリハビリを余儀なくされ、アモリム監督就任後のほぼ全期間、戦線離脱を強いられた。
シェシュコに関しては、ゴールを決めるのに苦労し、マンチェスター・ユナイテッドでのキャリアはスタートが遅れた。その才能の片鱗を見せたものの、移籍金の額を考えると、リーグ戦2得点という成績は厳しい目で見られる結果となっている。しかし、アモリム監督は22歳のこの選手を公に擁護し、彼がリズムに乗り、レッドデビルズが長い間望んでいた成功を収める手助けをするだろうと支持している。
マンチェスター・ユナイテッドは、今週のメディカルチェックの結果を受けて、シェシュコの体調に関するさらなる最新情報を受け取る予定であり、エヴァートン戦での出場が可能になるだろうという楽観的な見方が強まっている。クラブは、彼が完全なトレーニングに復帰する前に膝の故障を悪化させないよう、引き続き彼の回復を注意深く管理していく。
マルティネスに関しては、アルゼンチン代表の合宿が、長期の離脱後の身体的な準備と心理的な自信を試す場となるだろう。問題なく合宿を終えれば、今月末までにユナイテッドの試合メンバーに名を連ねる可能性もあり、厳しい12月の試合日程を前に大きな後押しとなるだろう。
