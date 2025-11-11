マンチェスター・ユナイテッド、シェシュコの代表離脱を受け早期回復を期待。リサンドロ・マルティネスが意外にもアルゼンチン代表に合流

マンチェスター・ユナイテッドのストライカー、シェシュコが膝の負傷により、スロベニア代表の重要なワールドカップ予選（コソボ戦・スウェーデン戦）を欠場することが決定した。土曜日のトッテナム・ホットスパー戦（2-2の引き分け）で負傷した。 22歳の選手は、ロンドン北部での試合で87分に交代した。ミッキー・ファン・デ・フェンとの接触で膝を痛めたように見えた。ルベン・アモリム監督は試合後、膝の負傷については「重症度は予測不能」と認めたが、初期の兆候から深刻な問題ではないとみられる。

ユナイテッドの医療チームはキャリントンで初期診断を実施し、予後は慎重ながらも楽観視されている。 クラブはシェシュコの早期回復を見込んでおり、11月24日のエヴァートン戦（国際試合期間明けのオールド・トラッフォード開催）に間に合うことを期待している。スロベニア代表の予選決定戦には欠場するが、夏の移籍で加入した同選手が長期離脱する恐れはなく、クラブは深刻な故障との報道を否定している。

とはいえ、時期的な要因からシェシュコの負傷はチーム内に不安を生んでいる。マンチェスター・ユナイテッドはすでにハリー・マグワイアとカゼミーロのコンディション管理に追われており、両選手はトッテナム戦で途中交代している。マグワイアの状態は依然不明だが、カゼミーロはその後ブラジル代表に合流したため、現時点で主な欠場選手はシェシュコとなる。クラブはアモリム監督の再建プロジェクトにさらなる混乱が生じないよう注力している。