アントニーがベンチで衝撃行動。「クラブへの敬意を欠いたものではない」と釈明

事件は日曜日、敵地メンディソロッツァで行われたアラベス戦（1-2で敗北）で起きた。マヌエル・ペジェグリーニ監督率いるベティスにとって悲惨な夜となったが、なかでも元マンチェスター・ユナイテッドのフォワードが見せた行動は、チームのフラストレーションを象徴するものだった。

『マルカ』によると、24歳のアントニーは欠場者が続出するチームを救うため、痛みを抱えながら強行出場していたという。彼は恥骨の継続的な問題により、週半ばのヨーロッパリーグを欠場していたが、このアラベス戦には間に合わせた。しかし、ピッチ上では明らかに本来のキレを欠き、停滞したプレーに終始した。

後半にホームチームが追加点を挙げ、0-2となった直後の59分、ペジェグリーニ監督は3枚替えを決断。アントニーも交代を告げられた。ベンチに戻ったアントニーは怒りを爆発させ、床にあったウェアを激しく蹴り上げると、グローブを投げ捨てた。さらにカメラは、彼が顔を覆い、今にも泣き出しそうなほど感情を露わにする姿を捉えていた。