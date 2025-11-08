レジェンドがマン・UのFWシェシュコに喝「評価できない。もっと何かを見せないと」

シェシュコが高額移籍を巡る評価を変えるため、舞台裏でどれほど懸命に努力しているかを垣間見せる形で、アモリムはこう語った。

「私は気楽に構えているが、彼はそうではない。サッカー界の事情は理解している。彼は苦労するだろう。それは当然だ。彼はここでの経験がないのだから」

「最初は、誰もが『お前はすごい、次なる大物だ』と言う状況だ。シェシュコもそう言われていた。だが彼が移籍したのは最も厳しいクラブの一つだ。毎週結果を出さなければ、クラブのレジェンドや評論家、メディアから様々な批判を浴びる——時にそれらは正しいがね」

「彼は確かに少し苦しんだ。これは事実だ。だからそれを受け入れよう。耳が痛い話だが、個人攻撃ではない。3週間もすれば変わる意見だ。今日真実でも、3週間後には嘘になるかもしれない」

「ベンは若い選手で、完璧主義者だ。全てをコントロールしたがるが、全てを掌握できるわけではない。彼が持つ潜在能力は私の予想以上だ。だが、我々は彼のプレースタイルを理解しつつ、我々の戦術も組み込む必要がある。その点については私はかなり寛容だ。彼は長期的に我々のストライカーとなるだろうが、その過程でこうした苦戦や紆余曲折は避けられない。サッカーではごく普通の現象だ」