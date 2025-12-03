Getty Images Entertainment
ドイツ代表レジェンド、シュバインシュタイガーが美人元プロテニス選手と離婚か…今年6月には不倫報道も
今年4月、『デイリー・メール』はバスティアン・シュバインシュタイガー氏とアナ・イバノビッチ夫人が生活の変化によって関係が悪化していることを報じていた。シュバインシュタイガー氏がスポーツキャスター兼解説者としての活動で頻繁に飛び回っているのに対し、イバノビッチ夫人は主に母国セルビアに残って3人の子供の世話を続けており、すれ違いが生じていると伝えられている。
そして、元プロテニスプレイヤーの弁護士兼代理人を務めるクリスティアン・シェルツ氏は、『ビルト』の取材に対して「若い不能な相違」を理由に今年7月に離婚を決めたと明かしている。
『ビルト』によると、イバノビッチ夫人は11月にミュンヘン地方裁判所へ正式に離婚を申請した模様。また、3人の息子と共に暮すパルマ・デ・マヨルカでは養育費の請求も行っているという。
シュバインシュタイガーとイバノビッチ夫人は、ドイツ代表MFがバイエルン・ミュンヘンでプレーしていた2014年に交際を開始。2008年に全仏オープンを制しているイバノビッチ夫人は、2016年12月にプロテニスプレイヤーを引退。同年にヴェネツィアで結婚式を挙げている。
今年6月、一部ドイツメディアの間ではシュバインシュタイガー氏が新たな恋人とされる女性とキスしている姿が報じられていた。ブルガリア国籍の「シルバ」とされる女性とは2024年から交際しているという。『Bunte』によると、イバノビッチ夫人はこの不倫を知りながらも、当初は家族のために不問にしていた模様。しかし、シュバインシュタイガー氏が「自由に生きたい」と伝えると、イバノビッチ夫人が関係を断つことになったようだ。
なお、シュバインシュタイガー氏とイバノビッチ夫人が最後に公の場に姿を見せたのは2024年9月、ベルリンで開催されたラバーカップの時のこと。同年にはクリスマスマーケットを訪れた様子をインスタグラムで共有していたが、2025年に入ってからは家族のSNS投稿は激減している。
2002年にバイエルンでプロデビューを果たし、13年間の間に8度のブンデスリーガ制覇やチャンピオンズリーグ優勝を経験したシュバインシュタイガー氏。その後マンチェスター・ユナイテッドへ移籍し、FAカップ優勝も達成。2017年からは2年間シカゴ・ファイアーでプレーし、現役生活を終えた。またドイツ代表としても121キャップを数え、2014年のワールドカップ優勝に貢献している。
