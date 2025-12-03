ドイツ代表レジェンド、シュバインシュタイガーが美人元プロテニス選手と離婚か…今年6月には不倫報道も

今年4月、『デイリー・メール』はバスティアン・シュバインシュタイガー氏とアナ・イバノビッチ夫人が生活の変化によって関係が悪化していることを報じていた。シュバインシュタイガー氏がスポーツキャスター兼解説者としての活動で頻繁に飛び回っているのに対し、イバノビッチ夫人は主に母国セルビアに残って3人の子供の世話を続けており、すれ違いが生じていると伝えられている。

そして、元プロテニスプレイヤーの弁護士兼代理人を務めるクリスティアン・シェルツ氏は、『ビルト』の取材に対して「若い不能な相違」を理由に今年7月に離婚を決めたと明かしている。

『ビルト』によると、イバノビッチ夫人は11月にミュンヘン地方裁判所へ正式に離婚を申請した模様。また、3人の息子と共に暮すパルマ・デ・マヨルカでは養育費の請求も行っているという。