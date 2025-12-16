マン・Uがセメンヨ獲得競争に参戦へ！6500万ポンドの解除条項を発動準備

アモリム監督は、自身が好む3-4-3システムを実装できるチームを構築しようとする中で、オールド・トラッフォードで複雑な移籍状況を乗り越えようとしている。主なジレンマは財政面で、クラブは大規模な新規獲得を行う前に、PSRルールを遵守するために選手を売却しなければならない。この状況をアモリム監督は公然と認めている。この財政的制約は、必要なチーム改革と選手の期待の管理を複雑にしている。大きなスカッドと現在試合数が少ないため、アカデミー出身のコビー・メイヌーを含む数人の選手が、出場時間の不足に不満を抱いており、移籍を求める可能性があると報じられているのだ。

アモリム監督は、自身の戦術的要求に合う特定のプロフィールを追加するために、いくつかの重要なポジションをターゲットにしている。ナンバー6またはボックス・トゥ・ボックスのナンバー8の中盤選手が最優先事項で、既存のオプションは苦戦しているか高齢化中だ。彼はまた、システムに必要な幅と攻撃的脅威を提供するために、特に左サイドでより攻撃志向のウイングバックを獲得したいと考えているようだ。センターバックの補強と、場合によってはもう一人のストライカーもウィッシュリストに含まれているとのこと。

最近の移籍市場でクラブと関連付けられた潜在的なターゲットには、ブライトンのカルロス・バレバやクリスタル・パレスのアダム・ウォートンといった有望なミッドフィールダー、そしてセメンヨが含まれている。現在の選手を最初に放出する必要があるため、これらの潜在的な獲得は依然として複雑なままである。