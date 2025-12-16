Getty Images Sport
マン・Uがセメンヨ獲得競争に参戦へ！6500万ポンドの解除条項を発動準備
『インディペンデント』によると、マンチェスター・ユナイテッドの首脳陣は、現在25歳のセメンヨを獲得する機会を真剣に検討すべきものと見ており、特にアマド・ディアロとブライアン・エンベウモが今後参加するアフリカネイションズカップの義務により攻撃オプションが減少することを考慮しているようだ。ガーナはワールドカップには出場資格を得ていないが、AFCONには出場しない。マンチェスター・ユナイテッドは夏の入札を好むだろうが、ライバルが条項を発動した場合、1月の移籍を余儀なくされる可能性がある。クラブにとっての主な懸念は財政面で、PSRルールにより、6500万ポンド（約135億円）の移籍金が夏の守備的ミッドフィールダー獲得という優先事項に影響を与える可能性がある。
マンチェスター・ユナイテッドのルベン・アモリム監督は最近、セメンヨを称賛した。
「彼ら(ボーンマス)には特別な選手がいる。彼は両足で両サイドでプレーできる。リーグには多くの特別な選手がいると思う。私が感じるのは、それはトップ監督、トップチームの要約だということだ。私は本当にこのチームとトップ選手が好きだ。彼は特別な選手だと思う」
アモリム監督は、月曜日の夜のボーンマス戦でスリリングな4-4の引き分けをしたことで、セメンヨの素晴らしいパフォーマンスを最前列で見ることができた。セメンヨは同点弾を奪ったが、ディオゴ・ダロットとの衝突の後、ピッチに留まれたことは幸運だった。前半終了間際、試合が同点の状況で、セメンヨはダロットと衝突し、激しいやり取りの中で手を上げ、このポルトガル代表選手の喉をつかんだように見えた。この事件は急速にエスカレートし、両チームの選手を引き寄せ、ブルーノ・フェルナンデスが介入するきっかけとなった。
元プレミアリーグの審判マーク・クラッテンバーグ氏は、セメンヨがイエローカードを受けたこの出来事について語った。
「セメンヨはファウルが宣告された後、ディオゴ・ダロットに手を上げたことでイエローカードを受けた。イエローカードは正しい判断だった。それは短い接触であり、悪意の要素がある喉への掴みではなかったからだ。もしそうであれば、イエローカードはレッドカードにアップグレードされた可能性がある」
アモリム監督は、自身が好む3-4-3システムを実装できるチームを構築しようとする中で、オールド・トラッフォードで複雑な移籍状況を乗り越えようとしている。主なジレンマは財政面で、クラブは大規模な新規獲得を行う前に、PSRルールを遵守するために選手を売却しなければならない。この状況をアモリム監督は公然と認めている。この財政的制約は、必要なチーム改革と選手の期待の管理を複雑にしている。大きなスカッドと現在試合数が少ないため、アカデミー出身のコビー・メイヌーを含む数人の選手が、出場時間の不足に不満を抱いており、移籍を求める可能性があると報じられているのだ。
アモリム監督は、自身の戦術的要求に合う特定のプロフィールを追加するために、いくつかの重要なポジションをターゲットにしている。ナンバー6またはボックス・トゥ・ボックスのナンバー8の中盤選手が最優先事項で、既存のオプションは苦戦しているか高齢化中だ。彼はまた、システムに必要な幅と攻撃的脅威を提供するために、特に左サイドでより攻撃志向のウイングバックを獲得したいと考えているようだ。センターバックの補強と、場合によってはもう一人のストライカーもウィッシュリストに含まれているとのこと。
最近の移籍市場でクラブと関連付けられた潜在的なターゲットには、ブライトンのカルロス・バレバやクリスタル・パレスのアダム・ウォートンといった有望なミッドフィールダー、そしてセメンヨが含まれている。現在の選手を最初に放出する必要があるため、これらの潜在的な獲得は依然として複雑なままである。
