カゼミーロの後釜として狙う？マン・UがN・フォレストのアンダーソン獲得を検討
アンダーソンはプレミアリーグ最高の若手ミッドフィールダーの一人としての地位を確立した。N・フォレストでの活躍により、彼は過去6試合のイングランド代表戦のうち5試合でスタメンを務めることに。現在23歳のアンダーソンは数ヶ月の間に、シーズン開始時のサプライズ招集から来夏のワールドカップに向けたトーマス・トゥヘル監督のメンバーにほぼ確実に入る選手へと成長した。
この将来性が、中盤のオプションを必要としているマンチェスター・ユナイテッドの注目を集めている。最近、調子は上がっているものの、クラブはカゼミーロに新契約を提示したり、1年延長オプションを行使する可能性が低い。さらにカゼミーロは現在の契約が切れた後、サウジアラビアで高額な契約を追求すると予想されている。
『タイムズ』は、マンチェスター・ユナイテッドがアンダーソンへのアプローチを夏まで待つと報道。これは、N・フォレストが現在進行中のプレミアリーグシーズン中にオファーを検討しないと考えているためのようだ。
マンチェスター・Uは、アンダーソンの獲得において激しい競争に直面することになる。アンダーソンの子供時代からのクラブであるニューカッスルが、この選手の再獲得に興味を持っていると噂されているからだ。ニューカッスルは2024年夏、プレミアリーグの収益性と持続可能性規制に基づく勝ち点剥奪を避けるため、アンダーソンを3500万ポンド(約71億7000万円)の移籍金で売却せざるを得なかった。
タインサイドを離れて以来、アンダーソンは着実に成長を続け、N・フォレストでプレミアリーグ48試合に出場している。
ニューカッスルのエディ・ハウ監督は最近の記者会見でこれらの噂について言及し、アンダーソンをセント・ジェームズ・パークに戻したいと「思っている」と認めた。
「(移籍が実現するかは)わからないが、確かに私の観点からは彼を戻したい。アカデミーから出てきて多くを与えてくれた選手、そしてクラブも多くを与えた選手が、ここで活用されないのは本当に残念だ。売却するしか選択肢はなかったが、私たちがやりたかった売却ではなかった。当時も納得できなかったし、今日も納得できていない」
ハウ監督は、クラブがアンダーソンを大幅な割引価格で売却したことを認識していたことを認めました。
「それが起こる、または起こる可能性が高いとわかった瞬間から、私たちは彼を大幅な割引価格で売却していることを理解していた。それか勝ち点剥奪か。売却するしか選択肢はなかったんだ」
また、リヴァプールもN・フォレストのミッドフィールダーを追跡していると考えられている。リヴァプールは夏に大型補強を行ったが、攻撃陣に多額の投資を行い、アレクシス・マック・アリスターとライアン・フラーフェンベルフを中盤の明確な第一候補コンビとしてシーズンに臨んでいる。リヴァプールはまた、クリスタル・パレスのアダム・ウォートンも注視しているようだ。
セントラルミッドフィールダーは、マンチェスター・Uが今後重視する明確なポイントだ。彼らはまた、パレスのウォートンへの夏の移籍ともリンクされており、夏にはブライトンのカルロス・バレバへのアプローチが相手の評価額に達しなかったため拒否された。当時の報道によると、オールド・トラフォードのクラブは再びブライトンの姿勢を試すとのことだ。
カゼミーロの退団により、ルベン・アモリム監督のチームにスタメンの座が一つ空くが、もう一人の若手ミッドフィールダーを獲得することで、キャプテンのブルーノ・フェルナンデスをより攻撃的なポジションでスタートさせることができるかもしれない。コビー・メイヌーが中盤の中心で出場時間を得るのに苦労している中、マンチェスター・Uのアンダーソン追求は、今後アモリム監督のエンジンルームの完全な刷新の始まりとなる可能性がある。
