カゼミーロの後釜として狙う？マン・UがN・フォレストのアンダーソン獲得を検討

マンチェスター・Uは、アンダーソンの獲得において激しい競争に直面することになる。アンダーソンの子供時代からのクラブであるニューカッスルが、この選手の再獲得に興味を持っていると噂されているからだ。ニューカッスルは2024年夏、プレミアリーグの収益性と持続可能性規制に基づく勝ち点剥奪を避けるため、アンダーソンを3500万ポンド(約71億7000万円)の移籍金で売却せざるを得なかった。

タインサイドを離れて以来、アンダーソンは着実に成長を続け、N・フォレストでプレミアリーグ48試合に出場している。

ニューカッスルのエディ・ハウ監督は最近の記者会見でこれらの噂について言及し、アンダーソンをセント・ジェームズ・パークに戻したいと「思っている」と認めた。

「(移籍が実現するかは)わからないが、確かに私の観点からは彼を戻したい。アカデミーから出てきて多くを与えてくれた選手、そしてクラブも多くを与えた選手が、ここで活用されないのは本当に残念だ。売却するしか選択肢はなかったが、私たちがやりたかった売却ではなかった。当時も納得できなかったし、今日も納得できていない」

ハウ監督は、クラブがアンダーソンを大幅な割引価格で売却したことを認識していたことを認めました。

「それが起こる、または起こる可能性が高いとわかった瞬間から、私たちは彼を大幅な割引価格で売却していることを理解していた。それか勝ち点剥奪か。売却するしか選択肢はなかったんだ」