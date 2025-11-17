マン・Cがエルチェの神童獲得競争に参加へ。レアルやユヴェントスが競合相手に

マンチェスター・シティは、エルチェのメンドーサを獲得するため、レアル・マドリーやユヴェントスと激しい争いを繰り広げていると報じられている。契約に2000万ユーロ（約35億9000万円）の違約金条項を持つメンドーサは、複数のヨーロッパの強豪クラブの最優先ターゲットとして浮上している。

『トゥットスポルト』によると、マンチェスター・シティは、「しばらくの間レアル・マドリーも注目してきた」メンドーサに対して「動きを見せている」とのこと。ユヴェントスも強い関心を示しており、トップクラブと獲得を争うことになる。『AS』によれば、エルチェの才能を監視しているクラブのリストにはアーセナルも加わっているようだ。

メンドーサは2019年にエルチェのアカデミーに加入し、2022年にトップチームに昇格。彼はトップリーグへの昇格を確保したチームの一員だった。今シーズン、彼はすでにラ・リーガのクラブで10試合に出場しており、リーグ戦9試合で1得点、コパ・デル・レイ1試合でも得点を記録している。彼の急速な成長は、ヨーロッパ全土のスカウトから注目されているという。