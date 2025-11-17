Getty Images
マン・Cがエルチェの神童獲得競争に参加へ。レアルやユヴェントスが競合相手に
マンチェスター・シティは、エルチェのメンドーサを獲得するため、レアル・マドリーやユヴェントスと激しい争いを繰り広げていると報じられている。契約に2000万ユーロ（約35億9000万円）の違約金条項を持つメンドーサは、複数のヨーロッパの強豪クラブの最優先ターゲットとして浮上している。
『トゥットスポルト』によると、マンチェスター・シティは、「しばらくの間レアル・マドリーも注目してきた」メンドーサに対して「動きを見せている」とのこと。ユヴェントスも強い関心を示しており、トップクラブと獲得を争うことになる。『AS』によれば、エルチェの才能を監視しているクラブのリストにはアーセナルも加わっているようだ。
メンドーサは2019年にエルチェのアカデミーに加入し、2022年にトップチームに昇格。彼はトップリーグへの昇格を確保したチームの一員だった。今シーズン、彼はすでにラ・リーガのクラブで10試合に出場しており、リーグ戦9試合で1得点、コパ・デル・レイ1試合でも得点を記録している。彼の急速な成長は、ヨーロッパ全土のスカウトから注目されているという。
エルチェは昨夏、メンドーサの才能の芽生えを認識し、サウジアラビアからのオファーを断ったようだ。8月には2028年までの契約延長を提示し、改善された契約で彼の長期的な将来を確保しようと動いた。ただ、この新しい契約には2000万ユーロの違約金条項が含まれており、マンチェスター・シティ、レアル・マドリー、ユヴェントスのようなクラブにとっては「交渉可能」で「確実に手の届く」金額と考えられているとのことだ。
メンドーサのパフォーマンスは特に注目に値し、今シーズンはラ・リーガ9試合で1得点、コパ・デル・レイでも1得点を記録している。また、U-20ワールドカップでも印象を残し、最近ではスペインU-21代表としてサンマリノ戦でアシストを記録し、ライジングスターとしての評判をさらに固めた。
エルチェは彼を引き留めようと努力しているが、ヨーロッパのエリートクラブからの高まる関心は、今シーズンを超えて彼がクラブに残る可能性が次第に不確実になっていることを示唆している。
『トゥットスポルト』は、メンドーサを「最高のパフォーマンスを発揮するために、隣にフィジカルでダイナミックなミッドフィールダーを必要とする選手」と評している。この戦術的な洞察は、関心を持つクラブが彼をそれぞれのシステムにどのように統合するかが垣間見える。
ユヴェントスについて、報道ではクラブには「たくさんいる」と指摘しており、ケフレン・テュラム、マヌエル・ロカテッリ、さらには守備での成功後にミッドフィールドに配置された場合のトゥーン・コープマイネルスなど、ダイナミックな中盤な選手を指している。また、メンドーサのスキルセットをバルセロナのペドリと比較しており、非常に技術的で創造的な選手であることを示唆している。
若く才能ある中盤の選手を獲得する傾向で知られるレアル・マドリーは、しばらくの間メンドーサを追跡してきた。ペップ・グアルディオラ監督のもと、マンチェスター・シティもポゼッションベースのシステムで活躍できる技術的に優れた選手を育成することで知られていry。2000万ユーロの違約金条項は、メンドーサへの長期投資を求めるクラブにとって魅力的な提案となっている。
メンドーサの獲得競争は、3つのヨーロッパの巨人だけにとどまらない。『トゥットスポルト』はまた、サウジ・プロリーグとレッドブルグループのクラブも関心を示しており、後者はパリFCに彼を連れて行こうとしたと明かしている。セスク・ファブレガス監督のコモも、メンドーサをクラブに加えたいと期待していたと報じられている。
メンドーサの当面の将来は、2028年まで契約しているエルチェにある。しかし、来る1月の移籍市場と2026年の夏の市場が、彼の次のキャリアの動きを決定する上で重要になる可能性が高いだろう。2000万ユーロの違約金条項とヨーロッパのトップクラブからの激しい競争により、主要なヨーロッパの強豪への移籍がますます可能性が高くなっているようだ。
エルチェにとっての課題は、圧倒的な関心に対して彼らの貴重な資産を保持するか、または移籍金を最大化することだ。メンドーサにとって、決断には彼の育成ニーズと戦術的な好みに最も適したクラブを選択することが含まれ、ヨーロッパサッカーでの上昇を続けることができるようにしなければならない。ユヴェントス、マンチェスター・シティ、レアル・マドリーは、彼の獲得戦略を準備する中で、今後数ヶ月間彼のパフォーマンスを間違いなく注意深く監視するだろう。
