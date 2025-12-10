GOALでは、ビッグマッチを戦った両チームの選手たちを採点する。
【選手採点】ハーランドがベルナベウの呪いを解く！PKでチャンピオンズリーグの重要な勝利を決め、傑出したオライリーが成長を証明
- AFP
レアル・マドリー
得点者：ロドリゴ（28分）
- Getty
GK＆DF
ティボー・クルトワ（6/10）：
先制点の責任を負うが、その後は重要なセーブをいくつか見せた。しかしPKで破られた。
フェデリコ・バルベルデ（5/10）：
ドクに苦戦し、攻撃参加も少なかった。ただし、努力不足とは言えない。
ラウール・アセンシオ（5/10）：
ドクに完全に翻弄された。ヘディングでは勝ったが、攻守の切り替えで何度も突破された。
アントニオ・リュディガー（5/10）：
不用意なファウルでPKを献上。守備でも安定感に欠け、2枚目のイエローカードを受ける可能性があった。
アルバロ・カレーラス（8/10）：
非常に効果的だった。担当サイドを封じ込め、左サイドを駆け上がって攻撃参加した。
- AFP
MF
ダニ・セバージョス (6/10):
意外な起用。中盤のコントロールを目的に入ったが、試合に全く絡めなかった。
オーレリアン・チュアメニ（6/10）：
試合のペースが落ちた時には効果的だったが、カウンターで何度か完全に翻弄された。
ジュード・ベリンガム（6/10）：
中盤の要として起用された。すべての攻撃に関与し非常に印象的だったが…決定的なチャンスを外した。
- Getty Images Sport
FW
ロドリゴ（8/10）：
右サイドで先発出場し、その後左サイドへ移動。得点者としても創造者としても、試合を通じて完璧な活躍を見せた。
ゴンサロ・ガルシア（6/10）：
評価は分かれる。時折攻撃の起点として機能したが、十分な関与ができなかった。責められるべきではない。
ヴィニシウス（6/10）：
相手選手への突破を止めなかったが、シティのダブルマークに効果的に封じられた。決定機を数度逃したのも痛手。
- Getty Images
サブ＆監督
アルダ・ギュレル（6/10）：
まずまずの30分だったが、完全に試合に絡むことはなかった。
ブラヒム・ディアス（6/10）：
ほとんどボールに触れなかった。
エンドリッキ（評価なし）：
途中出場でクロスバーを叩いた。
シャビ・アロンソ（5/10）：
チームはまずまずのパフォーマンスを見せたが、結果がすべてを物語る世界だ。レアル・マドリーはここで勝利を掴むべきだった。彼はあと1週間、生き残れるだろうか？
- Getty
マンチェスター・シティ
得点者：オライリー（35分）、ハーランド（43分）
- AFP
GK＆DF
ジャンルイジ・ドンナルンマ（6/10）：
身長と角度のせいで、ロドリゴの鮮やかなシュートを止めるのは非常に困難だった。セーブする機会は多くなかったが、フットワークは完璧だった。
マテウス・ヌネス（5/10）：
サイドバック転向後の実力がヴィニシウスに試された。早い段階でファウルを犯し、ペナルティキックになる寸前だった。さらにヴィニシウスのシュートが腕に当たった際もPKを免れたのは幸運だった。
ルベン・ディアス（7/10）：
ボール保持時は落ち着き、ボールを失った時は闘志を見せていた。終盤にシティが背水の陣で守らねばならなかった状況で、自ら率先してチームを引っ張った。
ヨシュコ・グヴァルディオル（7/10）：
ロドリゴへの対応に苦しみ、PKの危機を招くボールロストなど不安定なスタートを切った。しかしすぐに試合に馴染み、空中戦の圧倒的な強さを見せつけて同点弾を導いた。後半にはシティが勝利を守るために踏ん張る中、3度のタイムリーな介入を見せた。
ニコ・オライリー（8/10）：
ベルナベウ初戦で傑出したパフォーマンスを見せた。ロドリゴの得点前には危険を察知できず出遅れるなど苦戦したが、直後に同点ゴールを挙げる好位置取りを見せ、さらに前線へ駆け上がってハーランドのチャンスを演出。後半にはロドリゴをかわす見事な守備的インターセプトを決め、バルベルデを押し倒して警告を受ける犠牲も厭わなかった。
- AFP
MF
ベルナルド・シウヴァ（4/10）：
過去この対戦で好プレーを見せてきた選手の面影はなかった。先制点の前のプレーではカレーラスに押し出されボールを失い、ペナルティーの危機を招いた。ボール保持時に動きが鈍く、危険な位置にいたシェルキへのパスも失敗した。
ニコ・ゴンサレス（6/10）：
マドリーが中盤を支配した序盤は試合の流れに乗るのに時間を要したが、次第に調子を上げ、スムーズにプレーを断ち切り、即座にカウンターを仕掛けた。
フィル・フォーデン（5/10）：
スペインの首都で最高のプレーを見せられず、パワー不足か精度不足でパスを何度も失敗。スルーパスを試みた一球はスローインに終わった。タイアニ・ラインデルスと交代。
- Getty Images Sport
FW
ライアン・シェルキ（6/10）：
サンダーランド戦ほどの洗練さはないが、それでもリュディガーを股抜きする度胸を見せ、彼の誘うようなコーナーキックが同点弾につながった。後半には、ハーランドのシュートに続き、狭い角度からクルトワに阻まれた後、マドリーのディフェンダーを翻弄した。サヴィーニョと交代でピッチを離れた。
アーリング・ハーランド（7/10）：
リュディガーをかわしてPKを獲得し、3度目のベルナベウ訪問で初ゴールを決めた。オライリーの素晴らしいプレーから2点目を狙ったが、クルトワの好セーブに阻まれた。
ジェレミー・ドク（7/10）：
その技巧とスピードで試合を通じてマドリーを苦しめたが、真に質の高いプレーは後半にクルトワにセーブを強いた場面のみだった。
- AFP
サブ＆監督
サヴィーニョ（6/10）：
スピードを武器にマドリーを脅かす存在だったが、マーモウシュへのパスを強すぎて失敗し、実際の脅威にはならなかった。
オマル・マーモウシュ（6/10）：
出場した20分間では、あまりチャンスを作れなかった。
タイアニ・ラインデルス（6/10）：
狙った大胆なフリックを試みたが、わずかに外れた。
ネイサン・アケ（なし）：
88分に投入され、終了間際に決定的なヘディングクリアを見せた。
ペップ・グアルディオラ（7/10）：
サンダーランド戦と同じ先発メンバーを選択。シティは出だしこそ悪かったものの、試合の大半を支配し、欧州王者ホームでの貴重な勝利を完全に手中に収めた。