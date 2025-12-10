ティボー・クルトワ（6/10）：

先制点の責任を負うが、その後は重要なセーブをいくつか見せた。しかしPKで破られた。

フェデリコ・バルベルデ（5/10）：

ドクに苦戦し、攻撃参加も少なかった。ただし、努力不足とは言えない。

ラウール・アセンシオ（5/10）：

ドクに完全に翻弄された。ヘディングでは勝ったが、攻守の切り替えで何度も突破された。

アントニオ・リュディガー（5/10）：

不用意なファウルでPKを献上。守備でも安定感に欠け、2枚目のイエローカードを受ける可能性があった。

アルバロ・カレーラス（8/10）：

非常に効果的だった。担当サイドを封じ込め、左サイドを駆け上がって攻撃参加した。