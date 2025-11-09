ジャンルイジ・ドンナルンマ（6/10）：

良い面もあれば悪い面もあった。自陣エリアから無謀な飛び出しでサラーを止めようとしてレッドカードの危機に陥ったが、ディアスの助けがあった。ソボスライの長距離シュートを好セーブし、ファン・ダイクの足元からこぼれ球を素早く押し出した。

マテウス・ヌネス (7/10):

シティのユニフォームを着て、トップクラスの相手に対して、彼の最高のパフォーマンスのひとつを見せた。ハーランドが先制点を決めるのに完璧なクロスを供給し、守備でも安定感を見せて、ロバートソンに対する重要なタックルなど、多くの貢献をした。

ルベン・ディアス（8/10）：

後方から見事なパフォーマンスを見せた。誘うようなパスをカットし、ソボスライからボールを奪い、そして何よりもサラーをタックルしてドンナルンマの面目を保ったなど、数えきれないほどの介入を見せた。

ヨシュコ・グヴァルディオル（5/10）：

後半、リヴァプールに勢いをつけるような、不安になるほどのミスがいくつかあった。

ニコ・オライリー（7/10）：

前半に明らかな負傷で倒れた後も、終始懸命にプレーし、特に印象的だった。ブラッドリーを何度も苦しめ、ドクと左サイドで恐ろしいほどの連携を見せた。