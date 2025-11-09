Man City Liv ratings dokuGetty/GOAL
Richard MartinKyoya Saito

【選手採点】ドクがリヴァプールを粉砕！圧倒的勝利で輝きハーランド、ニコもゴール | プレミアリーグ

ジェレミー・ドクは、マンチェスター・シティが3-0でライバルを圧倒したこの試合で、リヴァプールを粉々に打ち砕く、この対戦史上でも屈指の見事な個人技を披露した。ベルギー人ウイングは、ピッチに立つ間中、コナー・ブラッドリーに悪夢のような時間を味わわせ、ドクから逃れられたアウェイの選手は誰もいなかった。そして、リヴァプールを圧倒した後、彼はそのパフォーマンスを、まさにふさわしい見事なゴールで締めくくった。

GOALがエティハド・スタジアムでの両チームの選手たちを評価する。

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-LIVERPOOLAFP

    マンチェスター・シティ

    得点者：ハーランド（29分）、ニコ（45分）、ドク（63分）

  • Manchester City v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    GK＆DF

    ジャンルイジ・ドンナルンマ（6/10）：

    良い面もあれば悪い面もあった。自陣エリアから無謀な飛び出しでサラーを止めようとしてレッドカードの危機に陥ったが、ディアスの助けがあった。ソボスライの長距離シュートを好セーブし、ファン・ダイクの足元からこぼれ球を素早く押し出した。

    マテウス・ヌネス (7/10):

    シティのユニフォームを着て、トップクラスの相手に対して、彼の最高のパフォーマンスのひとつを見せた。ハーランドが先制点を決めるのに完璧なクロスを供給し、守備でも安定感を見せて、ロバートソンに対する重要なタックルなど、多くの貢献をした。

    ルベン・ディアス（8/10）：

    後方から見事なパフォーマンスを見せた。誘うようなパスをカットし、ソボスライからボールを奪い、そして何よりもサラーをタックルしてドンナルンマの面目を保ったなど、数えきれないほどの介入を見せた。

    ヨシュコ・グヴァルディオル（5/10）：

    後半、リヴァプールに勢いをつけるような、不安になるほどのミスがいくつかあった。

    ニコ・オライリー（7/10）：

    前半に明らかな負傷で倒れた後も、終始懸命にプレーし、特に印象的だった。ブラッドリーを何度も苦しめ、ドクと左サイドで恐ろしいほどの連携を見せた。

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-LIVERPOOLAFP

    MF

    ベルナルド・シウヴァ（8/10）：

    ビッグマッチでの活躍を見せ、正確なパスと視野の広さで試合を支配した。

    ニコ・ゴンサレス（8/10）：

    この1年でシティの中盤の役割を学び、今日はその成果を最高の形で示した。試合を通じて卓越した状況判断力を発揮し、数多くの重要なブロックやインターセプトを決めると同時に、攻撃をサポートするために前線へ飛び出すこともあった。彼のゴールは少し運が良かったかもしれないが、遠距離からシュートを打つ自信を示し、それが報われた。

    フィル・フォーデン（6/10）：

    チャンピオンズリーグでの活躍の反動か、創造性において控えめな役割に徹した。とはいえ重要な守備的貢献は見せた。

  • Manchester City v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    FW

    ライアン・シェルキ（5/10）：

    ボーンマス戦での素晴らしいパフォーマンスから後退。シュートをバーの上に外し、別のシュートはブロックされ、全体的に輝きを欠いたため、後半早々にサヴィーニョと交代させられた。

    アーリング・ハーランド（7/10）：

    PKを止められた不運に見事な形で応酬。空中戦でコナテを跳躍力で圧倒し、強烈なクロスから決勝点を奪取。素早いカウンターを仕掛けるための壁パスを味方に供給し、攻撃の起点として機能した。

    ジェレミー・ドク（10/10）：

    開始から終了まで、まさに驚異的なパフォーマンスを見せた。攻撃のあらゆる位置で活躍したが、最も脅威だったのは左サイドだった。開始から終了までブラッドリーを翻弄し、PKを獲得、ドリブルで無数の攻撃を仕掛け、そして見事なシュートでその活躍を締めくくった。

  • Manchester City v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    サブ＆監督

    サヴィーニョ (5/10):

    52分にチェルキと交代して出場した後は、もっと活躍すべきだった。彼の投入直後はリヴァプールが試合の流れをつかむきっかけとなった。

    オマル・マーモウシュ（6/10）：

    大量得点にさらに加わりたい意欲は見せているが、負傷離脱後の復帰後ということもあり、まだ少し動きが鈍い印象だ。

    ペップ・グアルディオラ（9/10）：

    自身1000試合目の指揮でチームはほぼ完璧なパフォーマンスを披露。選手起用は完璧で、リヴァプールを苦しめる方法を熟知していた。変更すべき点がほとんどなかったため、交代はわずか2回のみだった。

  • liverpool(C)Getty Images

    リヴァプール

    得点者：なし

  • Manchester City v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    GK＆DF

    ギオルギ・ママルダシュヴィリ（6/10）：

    左膝でドクを蹴ってPKを与えたが、そのPKをハーランドからセーブして挽回した。

    コナー・ブラッドリー（6/10）：

    この若手選手は、ドクを封じ込めるのに苦労したが、見事にその任務を全うした。攻撃では、いくつかの挑発的なクロスを蹴り込んだが、チームメイトは活かせなかった。

    イブラヒマ・コナテ (4/10):

    ブラッドリーとドクの争いに不必要に介入し、ベルギーのエースをペナルティエリア内で自由に行動させてしまった。このディフェンダーは、ママルダシュヴィリがセーブしたPKの一因となった。その直後、フランス代表選手は空中戦で敗れ、ハーランドがシティを先制した。

    フィルジル・ファン・ダイク（5/10）：

    オランダ人選手は、見事なヘディングで同点ゴールを決めたと思ったが、そのゴールは審判によって無効とされた。さらに悪いことに、ゴンザレスの低いシュートが彼に当たり、ママルダシュヴィリを抜き、シティの2点目となった。

    アンディ・ロバートソン（5/10）：

    ヌネスのクロスからハーランドのヘディングシュートが生まれた場面で、ロバートソンはヌネスをマークしきれなかったが、この左サイドバックは、狭い位置にとどまり、シティの選手と接触しないよう指示を受けていたようだった。その後、ファン・ダイクのヘディングシュートにつながるプレーで、ロバートソンはプレーの妨害をしたとみなされ、このゴールは後に取り消された。

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-LIVERPOOLAFP

    MF

    ライアン・フラーフェンベルフ（5/10）：

    グラウンドでの対人戦では常に劣勢で、挑戦したタックルの成功率はわずか22％（9回中2回）だった。

    アレクシス・マクアリスター（5/10）：

    5回の地上での競り合いのうち成功したのはわずか2回（40%）で、シティの中盤選手に近づくのに苦労し、ドクへのファウルでイエローカードを受けた。

    ドミニク・ソボスライ（5/10）：

    リヴァプールが試合で突破口を開けなかったため、ハンガリー代表選手は得意の攻撃参加で攻勢を仕掛ける機会がほとんどなかった。

  • Nico O'Reilly Mohamed SalahGetty

    FW

    モハメド・サラー（7/10）：

    ボール供給は少なかったものの、このフォワードはボールを持つたびに脅威となり、ファン・ダイクの無効ゴールにつながった見事なコーナーキックを蹴り込んだ。エジプト代表選手は終盤にポストをかすめるシュートを放ち、得点に迫った。

    ウーゴ・エキティケ（5/10）：

    リヴァプールが十分なチャンスを創出できない中、このストライカーは孤軍奮闘を強いられた。後半早々に交代を余儀なくされた。

    フロリアン・ヴィルツ（5/10）：

    左サイドでプレーしたこのドイツ人選手は、カウンター時に中央へ切り込む動きで、リヴァプールに何度か息をつく間を与えた。

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-LIVERPOOLAFP

    サブ＆監督

    コーディ・ガクポ（5/10）：

    後半早々に投入されたが、ブラッドリーの危険なクロスを1本決められるべき場面で、フォワードは完全にゴールを外してしまった。

    ミロシュ・ケルケズ (5/10):

    後半に交代出場したこのフルバックは、インパクトを与えるのに苦労した。

    カーティス・ジョーンズ (6/10):

    後半、マクアリスターに代わって出場したこのミッドフィールダーは、リヴァプールが慰めの1点を狙う中、整然としたプレーを見せた。

    ジョー・ゴメス（なし）：

    投入が遅すぎて試合に影響を与えられなかった。

    フェデリコ・キエーザ（なし）：

    またもや遅い交代で、再び強い印象を残すことはできなかった。

    アルネ・スロット（5/10）：

    監督は前半45分間、チームが苦戦する様子をただ見守るしかなかった。この前半が試合の行方を決定づけた。リヴァプールは後半、特に最初の10分ほどは若干上回ったものの、試合全体を通して明らかに劣勢だった。

