GOALがクレイヴン・コテージでのマンチェスター・シティ選手を採点する。
【選手採点：マンチェスター・シティ】ハーランドが100ゴール達成、フィル・フォーデンが2得点で輝き | vsフラム
- AFP
GK＆DF
ジャンルイジ・ドンナルンマ (5/10):
ペナルティエリアの支配力を高める必要があり、コーナーキックで再び対応を誤り、チュクウェゼの2点目を招く失態を犯した。
マテウス・ヌネス（5/10）：
フラムの先制点では完全に集中力を欠き、2試合連続で相手の波状攻撃に対処できず。シティが純粋な右サイドバックを獲得する必要性を浮き彫りにした。
ルベン・ディアス（5/10）：
3点目では守備のカバーリングをもっと徹底すべきだった。
ヨシュコ・グヴァルディオル（5/10）：
終盤にようやく奮起するまで、必要な緊迫感を持って守備しなかった。相手陣内では躊躇し、試合を決めるチャンスを逃した。
ニコ・オライリー（5/10）：
前線への飛び出しにはより慎重さが求められる。数度にわたり、残されたディフェンダーを孤立させてしまった。
- Getty Images Sport
MF
ベルナルド・シウヴァ（5/10）：
試合が進むにつれて初期の影響力は薄れ、チームに活力を注入するために彼を交代させるべきだった。
ニコ・ゴンサレス（6/10）：
ボールを奪われる場面が何度かあったが、彼が交代した途端にフラムが猛反撃に出たことは、彼の存在の大きさを物語っている。
タイアニ・ラインデルス（6/10）：
開幕戦以来となるゴールを冷静なフィニッシュで決め、シティの危険な攻撃ラッシュに貢献した。
- Getty/GOAL
FW
フィル・フォーデン（8/10）：
再び存在感を示し、ハーランドに次ぐシティの最重要選手であることを証明した。
アーリング・ハーランド（8/10）：
100ゴール目と2アシスト（2つ目は偶然の産物とはいえ）を挙げた彼の活躍に異論の余地はない。もっと早い時間帯に得点すべきだったが、それでもシティにとって彼が不可欠な存在であることを改めて印象づける試合となった。
ジェレミー・ドク（7/10）：
リーズ戦での苦戦を経て2得点に貢献。真の混乱が起きた時にはピッチを離れていた。
- Getty Images Sport
サブ＆監督
ジョン・ストーンズ (5/10):
彼がゴンザレスに代わって中盤に入った後、シティは試合の主導権を失った。
サヴィーニョ（5/10）：
ストーンズ同様、彼の投入後にシティは試合をほぼ手放すところだった。追加タイムで重要なタックルを決めた後、ドリブルでペナルティエリアを抜け出したが、ボールを失った。
ライアン・チェルキ（評価なし）：
84分に投入されフラムを警戒させたが、警告を受けるに留まった。
ペップ・グアルディオラ（6/10）：
後半は血圧が急上昇したに違いないが、ゴンザレスを交代させ、代わりにストーンズを中盤のアンカーに据えるという愚かなミスを犯した。