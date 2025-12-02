ジャンルイジ・ドンナルンマ (5/10):

ペナルティエリアの支配力を高める必要があり、コーナーキックで再び対応を誤り、チュクウェゼの2点目を招く失態を犯した。

マテウス・ヌネス（5/10）：

フラムの先制点では完全に集中力を欠き、2試合連続で相手の波状攻撃に対処できず。シティが純粋な右サイドバックを獲得する必要性を浮き彫りにした。

ルベン・ディアス（5/10）：

3点目では守備のカバーリングをもっと徹底すべきだった。

ヨシュコ・グヴァルディオル（5/10）：

終盤にようやく奮起するまで、必要な緊迫感を持って守備しなかった。相手陣内では躊躇し、試合を決めるチャンスを逃した。

ニコ・オライリー（5/10）：

前線への飛び出しにはより慎重さが求められる。数度にわたり、残されたディフェンダーを孤立させてしまった。