GOALではエティハド・スタジアムのマンチェスター・シティ選手を採する。
【選手採点：マンチェスター・シティ】ハーランドが理想の相棒を発見！シェルキが道を開き、ボーンマスを粉砕
- Getty Images Sport
GK＆DF
ジャンルイジ・ドンナルンマ（5/10）：
クロス処理における時折見せる弱点を露呈する不甲斐ないパンチングに加え、抗議で警告を受けるなど自らを追い込んだ。ただしクルピとブルックスの決定機を阻む重要なセーブで立て直した点は評価できる。
マテウス・ヌネス（6/10）：
アントワーヌ・セメンヨの脅威に終始うまく対応。ガーナ人ウイングが突進してきた後、ブルックスに対して重要なタックルを決めた。攻撃面では目立った活躍はなかった。
ルベン・ディアス（6/10）：
クルピに何度か脅かされたが、賢明な守備でアウェイチームをほぼ封じ込めた。
ヨシュコ・グヴァルディオル（6/10）：
オフサイドゴールに繋がるプレーでブルックスに抜き去られたことで早い段階で警告を受けた。その後落ち着きを取り戻し、ディアスと良い連携で今後の脅威を封じ込めた。セメンヨに対する観客を沸かせたタックルも見せた。
ニコ・オライリー（8/10）：
あらゆる面で力強いプレーを見せた。積極的に前線に上がり、前半に得点のチャンスもあった。見事なシュートを決めてその悔しさを晴らした。
- AFP
MF
ベルナルド・シウヴァ（6/10）：
控えめなプレーで前線に上がる機会は少なかったが、巧みなボール運びで勝利に重要な役割を果たした。
ニコ・ゴンサレス（7/10）：
彼への最高の賛辞は、シティがロドリの不在をほとんど感じさせないことだ。自ら動き回り中盤の主導権を握り、シェルキとの連携も見事だった。
フィル・フォーデン（7/10）：
チェルキにやや影を潜めたが、特にオライリーへのアシストパスで相手守備を崩すなど、自らの役割を果たした。
- Getty Images Sport
FW
ライアン・シェルキ（9/10）：
試合を通じて魔法のようなプレーを見せ、その恩恵を最も受けたのはハーランドだった。ヘディングでのアシストは予想外だったが、まさにシティが相手を崩すために必要としていたものであり、ノルウェー人選手へのワンタッチパスは芸術品だった。素晴らしいプレーをゴールで締めくくる寸前まで迫り、フリーキックではペトロヴィッチに阻まれ、後半にはシュートを枠外に飛ばした。
アーリング・ハーランド（9/10）：
まさに必然の活躍。シェルキとはテレパシーのような連携を見せ、スルーパスを受けるたびにボーンマスDF陣に恐怖を植え付けた。2つの確かなフィニッシュを決め、今季初のハットトリックまであと一歩に迫った。
ジェレミー・ドク（6/10）：
不安定なプレー。ボールを失いボーンマスのオフサイドゴールを招いたが、攻撃では積極的に動き、ペトロヴィッチを突破できなかった唯一の場面でハーランドに決定的なパスを供給した。
- Getty Images Sport
サブ＆監督
サヴィーニョ (5/10):
ボーンマスが事実上降参した状況で効果的に活かせず、4点目につながる可能性があった決定的なパスをミスした。
タイアニ・ラインデルス（6/10）：
シェルキと交代後、カウンターで脅威を与えようとした。
オマル・マーモウシュ（なし）：
82分にハーランドと交代出場。
ライアン・アイト＝ヌーリ（なし）：
90分に投入。
ロドリ（なし）：
90分に途中出場。
ペップ・グアルディオラ（8/10）：
速攻を武器とするボーンマス相手にフォーデンとシェルキを同時に起用した采配には疑問の声もあったが、見事に功を奏した。