【選手採点：マンチェスター・シティ】ハーランドが理想の相棒を発見！シェルキが道を開き、ボーンマスを粉砕

ジャンルイジ・ドンナルンマ（5/10）：

クロス処理における時折見せる弱点を露呈する不甲斐ないパンチングに加え、抗議で警告を受けるなど自らを追い込んだ。ただしクルピとブルックスの決定機を阻む重要なセーブで立て直した点は評価できる。

マテウス・ヌネス（6/10）：

アントワーヌ・セメンヨの脅威に終始うまく対応。ガーナ人ウイングが突進してきた後、ブルックスに対して重要なタックルを決めた。攻撃面では目立った活躍はなかった。

ルベン・ディアス（6/10）：

クルピに何度か脅かされたが、賢明な守備でアウェイチームをほぼ封じ込めた。

ヨシュコ・グヴァルディオル（6/10）：

オフサイドゴールに繋がるプレーでブルックスに抜き去られたことで早い段階で警告を受けた。その後落ち着きを取り戻し、ディアスと良い連携で今後の脅威を封じ込めた。セメンヨに対する観客を沸かせたタックルも見せた。

ニコ・オライリー（8/10）：

あらゆる面で力強いプレーを見せた。積極的に前線に上がり、前半に得点のチャンスもあった。見事なシュートを決めてその悔しさを晴らした。