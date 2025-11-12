Getty Images Sport
ポドルスキの勢いが止まらない、40歳で契約終了間近でも引退する気はなし？
40歳となった今も、FWルーカス・ポドルスキは非凡なキャリアに終止符を打つことを拒み続けている。
2021年からポーランドのゴルニク・ザブジェでプレーするこのドイツ人FWは、今季クラブが特別な成果を上げれば引退を先延ばしする可能性を示唆した。ゴルニクとの契約は2026年6月までで、以前はこのシーズンが最後と示唆していたが、2014年ワールドカップ優勝者は今、その扉がわずかに開いたままであることを認めている。
「基本的には、今シーズンが最後のシーズンになるはずだ」とポドルスキは『ケルナー・シュタットアンツァイガー紙』に語った後、笑顔で付け加えた。「もし我々がスポーツ界で大きな成功を収めることができれば、もう一度それに参加したいと思うかもしれない」
ポドルスキはゴルニクにおいて単なる選手以上の存在だ。地元ヒーローとして、メンター、アンバサダー、リーダーの役割を担い、現在15節を終えてポーランドリーグ首位に立つエクストラクラサのチームを支えている。今シーズンはわずか8試合の出場に留まるものの、ピッチ外での影響力は計り知れない。
「今でもプレーは大好きだし、経験を生かしてチームの若手選手を助けるのも大きな喜びだ。でももう30代じゃないから、あちこち痛むようになってきたんだ」
ポドルスキほど豊かで多様なキャリアを歩んだサッカー選手は稀だ。
ケルンからバイエルン、アーセナル、インテル、ガラタサライへと渡り歩いたこの左利きのフォワードは、強烈なゴール、人を惹きつけるカリスマ性、揺るぎない献身性でキャリアを築いた。
ブレイクしたのはケルン時代で、2度の在籍期間に79得点を挙げ、ドイツで最も期待される若手の一人として地位を確立した。これが2006年のバイエルン移籍につながったが、ミカエル・クローゼやルカ・トーニとの競争により出場機会は限られ、2008年にリーグとカップの2冠を達成したものの、出場機会は限られていた。
2009年のケルン復帰で調子を回復。2012年にはアーセン・ベンゲル元監督の下、アーセナルに移籍し、瞬く間にサポーターの寵児となった。強烈な決定力とサポーターへの愛情で知られるポドルスキは、アンフィールドでの2-0勝利を含む数々の記憶に残るゴールを決め、2014年にはFAカップ優勝に貢献し、クラブの9年ぶりのタイトル獲得を導いた。
ポドルスキはまた、メスト・エジルやペル・メルテザッカーらと共にドイツ代表の一員として2014年ワールドカップ優勝を経験。130試合の国際試合で49得点を記録し、ドイツ代表史上最高の選手の一人に名を連ねている。
ゴルニク加入以来、ポドルスキはピッチ内外でクラブの心臓部となった。
ポーランドのチームは予想外にリーグ首位に立ち、欧州カップ戦出場権が目前に迫っている。この「スポーツ界の快挙」が、ベテランの象徴的存在である彼の来季残留を促すかもしれない。
「ピッチ外の仕事も非常に楽しんでいる」とポドルスキは語る。
「40歳になった今、優先順位は変わった。クラブは様々な分野を経験させてくれた」
サッカー以外でも、このフォワードは成功した起業家へと進化した。マッツ・フンメルスと共に革新的な室内サッカー大会「バラーリーグ」を共同設立し、ノルトライン＝ヴェストファーレン州ではケバブ店チェーン、アイスクリーム店、室内サッカー施設を所有。さらに自身のファッションブランドも運営し、ドイツにおける引退後の足跡を確固たるものにしている。
2021年にゴルニクへ移籍したポドルスキの現役生活は終焉を迎えると思われていたが、このベテラン選手は今もなお予想を覆し続けている。
少年時代を過ごしたクラブへの揺るぎない献身、リーダーシップ、そして深い絆が、選手として、また指導者として新たな使命を与えている。今やゴルニクが予想外のエクストラクラサ優勝と欧州カップ戦出場権を追い求める中、引退の話は時期尚早と言えるだろう。 ポドルスキがチームに与える影響は得点や出場時間だけにとどまらない。彼の存在感、エネルギー、そして指導こそが、この復活劇を形作っているのだ。
