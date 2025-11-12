ポドルスキの勢いが止まらない、40歳で契約終了間近でも引退する気はなし？

40歳となった今も、FWルーカス・ポドルスキは非凡なキャリアに終止符を打つことを拒み続けている。

2021年からポーランドのゴルニク・ザブジェでプレーするこのドイツ人FWは、今季クラブが特別な成果を上げれば引退を先延ばしする可能性を示唆した。ゴルニクとの契約は2026年6月までで、以前はこのシーズンが最後と示唆していたが、2014年ワールドカップ優勝者は今、その扉がわずかに開いたままであることを認めている。

「基本的には、今シーズンが最後のシーズンになるはずだ」とポドルスキは『ケルナー・シュタットアンツァイガー紙』に語った後、笑顔で付け加えた。「もし我々がスポーツ界で大きな成功を収めることができれば、もう一度それに参加したいと思うかもしれない」

ポドルスキはゴルニクにおいて単なる選手以上の存在だ。地元ヒーローとして、メンター、アンバサダー、リーダーの役割を担い、現在15節を終えてポーランドリーグ首位に立つエクストラクラサのチームを支えている。今シーズンはわずか8試合の出場に留まるものの、ピッチ外での影響力は計り知れない。

「今でもプレーは大好きだし、経験を生かしてチームの若手選手を助けるのも大きな喜びだ。でももう30代じゃないから、あちこち痛むようになってきたんだ」