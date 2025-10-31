ユヴェントスの指揮官に就任したスパレッティ。不振を立て直すには選手が違いを生み出す必要があると警告

就任会見でスパレッティ監督は、ユヴェントスはタイトル争いができると信じるだけの野心を持たなければならないと述べた。「優勝争いに戻れることを願っている。なぜダメなのだろうか？それがロッカールームで選手たちと話していたことだ。我々の野心は可能な限り高くなければならず、今、最も高い野心はスクデット争いに戻ることだ」

豊富な指導経験と知識を活用して、スパレッティ監督は選手たちにタイトルのために懸命に戦うよう鼓舞できると信じており、「まだ9節目に過ぎないが、私は老人なのでほぼ終わりに近い感じだ。さらに努力を注ぎ込み、それから何を達成できたかを見る。私はこれらの選手の価値に絶対的な敬意を持っている」と語った。

トゥドール監督解任の主な理由の一つは、スター揃いの攻撃陣を擁し、しばしば2人のストライカーを起用していたにもかかわらず、ユヴェントスが4試合連続で得点できなかったことだった。スパレッティ監督はこの問題に直接取り組み、ピッチ上での団結と明確さの重要性を強調した。「ゴールは試合に勝つものなので基本だ。攻撃的なサッカーも重要な資質だが、本質的なことは、様々な状況でピッチ上で何をすべきかを理解するチームであり、グループであること。それはあらゆる面で我々に利益をもたらすだろう」