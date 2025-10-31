AFP
ユヴェントスの指揮官に就任したスパレッティ。不振を立て直すには選手が違いを生み出す必要があると警告
スパレッティ氏は、クラブが監督交代を決断した後、ユヴェントスの監督としてイゴール・トゥドール監督の後を継いだ。トゥドール監督は、ユヴェントスが8試合連続で勝利なしという状況に陥った後に解任された。この期間には5試合連続引き分けと3敗が含まれ、クラブを失望させ、目標から遠ざける結果となった。クロアチア人指揮官は昨シーズン、チアゴ・モッタ監督の暫定的な後任として就任し、その後、ユヴェントスがアントニオ・コンテ氏やジャンピエロ・ガスペリーニ氏の獲得に失敗したため、正式に任命された。2025-26シーズンの開幕は素晴らしく、最初の3試合すべてに勝利し、インテル戦では4-3のスリリングな勝利を収めた。だが、チームの勢いはすぐに失速した。クラブはまだモッタ監督の退職金を支払っており、別の監督を雇用することでUEFA財政フェアプレー規則に違反するリスクがあったため、トゥドール監督との別れは財政的に複雑だったことから当初は彼を支持していた。
スパレッティ監督は現在、セリエAの順位表で7位に位置するユヴェントスの立て直しを担当することになる。経験豊富な監督の最近のクラブでの役職はナポリで、2022-23シーズンにチームをスクデット獲得に導き、33年ぶりのタイトルをもたらしたことで有名だ。現在ユヴェントスを率いる経験豊富な監督は、トリノでその成功を再現し、クラブをイタリアサッカーの頂点に導くことを決意している。
就任会見でスパレッティ監督は、ユヴェントスはタイトル争いができると信じるだけの野心を持たなければならないと述べた。「優勝争いに戻れることを願っている。なぜダメなのだろうか？それがロッカールームで選手たちと話していたことだ。我々の野心は可能な限り高くなければならず、今、最も高い野心はスクデット争いに戻ることだ」
豊富な指導経験と知識を活用して、スパレッティ監督は選手たちにタイトルのために懸命に戦うよう鼓舞できると信じており、「まだ9節目に過ぎないが、私は老人なのでほぼ終わりに近い感じだ。さらに努力を注ぎ込み、それから何を達成できたかを見る。私はこれらの選手の価値に絶対的な敬意を持っている」と語った。
トゥドール監督解任の主な理由の一つは、スター揃いの攻撃陣を擁し、しばしば2人のストライカーを起用していたにもかかわらず、ユヴェントスが4試合連続で得点できなかったことだった。スパレッティ監督はこの問題に直接取り組み、ピッチ上での団結と明確さの重要性を強調した。「ゴールは試合に勝つものなので基本だ。攻撃的なサッカーも重要な資質だが、本質的なことは、様々な状況でピッチ上で何をすべきかを理解するチームであり、グループであること。それはあらゆる面で我々に利益をもたらすだろう」
今週初め、ユヴェントスのドゥシャン・ヴラホヴィッチはチームメイトに自分たち自身を厳しく見つめ直すよう促し、クラブがわずか1年半で3度の監督交代を経験していることを指摘した。ヴラホヴィッチは、このような不安定さは一人の個人の責任ではなく、チーム内のより深い問題を示していると強調。「1年半で3人の監督を変えた。鏡を見て、どこで間違っているのかを確認する必要がある。一人を責めるのは公平ではないと思う。我々全員に責任がある」と述べた。
スパレッティ監督はヴラホヴィッチの発言に同意し、選手が違いを生み出す重要な要素であることを強調した。スパレッティは次のように述べた。
「ヴラホヴィッチの言葉？選手たちが自分たちを信じてくれるクラブに何を与え、何を返しているかを認識するのは正しいことだ。私は選手に大きく依存していることをよく知っている。違いを生み出すのは彼らの質なのだ」
スパレッティ監督の初采配は、クレモネーゼへのアウェー戦となる。イタリア人監督は初勝利を収め、最近のウディネーゼ戦での勝利を足がかりにすることを目指す。
