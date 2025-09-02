【2025年9月最新】ソン・フンミン加入のロサンゼルスFCの選手一覧｜ウーゴ・ロリス、ソンフンミンなどの全選手を紹介

MLSはApple TVで利用可能なサブスクリプションサービス「MLSシーズンパス(MLS Season Pass)」に登録することで、全試合が視聴可能に。MLSシーズンパスには「月額」と「シーズン(年間)」パスの2種類があり、いずれもApple TVサブスクリプションの加入者は割引価格で利用できる。

シーズン半ばの2025年7月からは期間限定価格7,000円(税込)と年間プランが約半額となったが、2026シーズンからは通常価格15,000円(税込)で更新される。なお、今年度もシーズン序盤以降から25％オフとなっていたほか、昨年度はシーズン終盤の9月から900円に値下げされるなど時期に応じて価格が変動していた。

プラン 料金(税込) Apple TV加入者 シーズン 通常価格15,000円

→期間限定で7,000円！ 通常価格12,000円

→期間限定で6,000円！ 月額

［通常価格］ 2,300円 2,000円

※価格は変動する可能性があります。

※2026年シーズンは通常価格で更新されます。