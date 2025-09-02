【2025年9月最新】ソン・フンミン加入のロサンゼルスFCの選手一覧｜ウーゴ・ロリス、ソンフンミンなどの全選手を紹介

トッテナムで長年プレミアリーグを席巻してきたソン・フンミンが、ついにMLS(メジャーリーグサッカー)のロサンゼルスFCに加入。韓国代表の絶対的エースが新天地でどんな輝きを放つのか、早くも大きな注目が集まっている。
本記事では、ソン・フンミンを迎え入れたロサンゼルスFCの最新選手一覧を紹介する。
MLSシーズンパス
メジャーリーグサッカーを観るならApple TV「MLSシーズンパス」がおすすめ！
メッシ、ブスケッツ、ソン・フンミン、吉田麻也らの出場試合を今すぐ視聴！
月額
2,300円(税込)今すぐ視聴
トッテナムで長年プレミアリーグを席巻してきたソン・フンミンが、ついにMLS(メジャーリーグサッカー)のロサンゼルスFCに加入。韓国代表の絶対的エースが新天地でどんな輝きを放つのか、早くも大きな注目が集まっている。
本記事では、ソン・フンミンを迎え入れたロサンゼルスFCの最新選手一覧を紹介する。
MLSはApple TVで利用可能なサブスクリプションサービス「MLSシーズンパス(MLS Season Pass)」に登録することで、全試合が視聴可能に。MLSシーズンパスには「月額」と「シーズン(年間)」パスの2種類があり、いずれもApple TVサブスクリプションの加入者は割引価格で利用できる。
シーズン半ばの2025年7月からは期間限定価格7,000円(税込)と年間プランが約半額となったが、2026シーズンからは通常価格15,000円(税込)で更新される。なお、今年度もシーズン序盤以降から25％オフとなっていたほか、昨年度はシーズン終盤の9月から900円に値下げされるなど時期に応じて価格が変動していた。
|プラン
|料金(税込)
|Apple TV加入者
|シーズン
|通常価格15,000円
→期間限定で7,000円！
|通常価格12,000円
→期間限定で6,000円！
|月額
［通常価格］
|2,300円
|2,000円
※価格は変動する可能性があります。
※2026年シーズンは通常価格で更新されます。
国籍：フランス
ポジション：GK
生年月日：1986年12月26日(39歳)
国籍：コロンビア
ポジション：GK
生年月日：1997年2月2日(28歳)
国籍：スコットランド
ポジション：DF
生年月日：1999年3月25日(26歳)
国籍：ブラジル
ポジション：MF
生年月日：2003年3月7日(22歳)
国籍：韓国
ポジション：FW
生年月日：1992年7月8日(33歳)
国籍：アメリカ
ポジション：MF
生年月日：1995年5月16日(30歳)
国籍：アメリカ
ポジション：MF
生年月日：1999年1月4日(26歳)
国籍：カナダ
ポジション：GK
生年月日：1999年7月9日(26歳)
国籍：スペイン
ポジション：DF
生年月日：1996年3月23日(29歳)
国籍：イタリア
ポジション：DF
生年月日：2004年4月4日(21歳)
国籍：アメリカ
ポジション：FW
生年月日：1997年2月14日(28歳)
国籍：メキシコ
ポジション：GK
生年月日：2001年1月16日(24歳)
国籍：ガーナ
ポジション：MF
生年月日：1997年3月28日(28歳)
国籍：カナダ
ポジション：DF
生年月日：1999年3月5日(28歳)
国籍：アメリカ
ポジション：MF
生年月日：2000年9月26日(24歳)
国籍：アメリカ
ポジション：DF
生年月日：1991年4月16日(34歳)
国籍：エルサルバドル
ポジション：FW
生年月日：2004年1月12日(21歳)
国籍：ウクライナ
ポジション：DF
生年月日：2003年5月29日(22歳)
国籍：ベネズエラ
ポジション：FW
生年月日：2006年2月7日(19歳)
国籍：アメリカ
ポジション：DF
生年月日：1992年10月12日(32歳)
国籍：アメリカ
ポジション：MF
生年月日：2002年2月7日(23歳)
国籍：アメリカ
ポジション：DF
生年月日：2002年2月13日(23歳)
国籍：アメリカ
ポジション：MF
生年月日：2008年10月8日(16歳)
国籍：カナダ
ポジション：MF
生年月日：1999年2月7日(26歳)
国籍：アメリカ
ポジション：FW
生年月日：2006年1月17日(19歳)
国籍：ノルウェー
ポジション：MF
生年月日：2003年1月18日(22歳)
国籍：アメリカ
ポジション：DF
生年月日：1997年3月23日(28歳)
国籍：ガボン
ポジション：FW
生年月日：1994年11月11日(30歳)