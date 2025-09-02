【2025年9月最新】ソン・フンミン加入のロサンゼルスFCの選手一覧｜ウーゴ・ロリス、ソンフンミンなどの全選手を紹介

このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
【2025年9月最新】ソン・フンミン加入！ロサンゼルスFCの全選手一覧｜ウーゴ・ロリスや注目メンバーも紹介

トッテナムで長年プレミアリーグを席巻してきたソン・フンミンが、ついにMLS(メジャーリーグサッカー)のロサンゼルスFCに加入。韓国代表の絶対的エースが新天地でどんな輝きを放つのか、早くも大きな注目が集まっている。

本記事では、ソン・フンミンを迎え入れたロサンゼルスFCの最新選手一覧を紹介する。

    1：ウーゴ・ロリス

    国籍：フランス

    ポジション：GK

    生年月日：1986年12月26日(39歳)

  • 4：エディー・セグラ

    国籍：コロンビア

    ポジション：GK

    生年月日：1997年2月2日(28歳)

  • 5：ライアン・ポーテアス

    国籍：スコットランド

    ポジション：DF

    生年月日：1999年3月25日(26歳)

  • 6：イゴール・ジェズス

    国籍：ブラジル

    ポジション：MF

    生年月日：2003年3月7日(22歳)

    7：ソン・フンミン

    国籍：韓国

    ポジション：FW

    生年月日：1992年7月8日(33歳)

  • 8：マーク・デルガド

    国籍：アメリカ

    ポジション：MF

    生年月日：1995年5月16日(30歳)

  • 11：ティモシー・ティルマン

    国籍：アメリカ

    ポジション：MF

    生年月日：1999年1月4日(26歳)

  • 12：トーマス・ハサル

    国籍：カナダ

    ポジション：GK

    生年月日：1999年7月9日(26歳)

  • 14：セルジ・パレンシア

    国籍：スペイン

    ポジション：DF

    生年月日：1996年3月23日(29歳)

  • 15：ロレンツォ・デラヴァッレ

    国籍：イタリア

    ポジション：DF

    生年月日：2004年4月4日(21歳)

  • 17：ジェレミー・エボビス

    国籍：アメリカ

    ポジション：FW

    生年月日：1997年2月14日(28歳)

  • 18：デイヴィッド・オチョア

    国籍：メキシコ

    ポジション：GK

    生年月日：2001年1月16日(24歳)

  • 20：ヨー・イェボア

    国籍：ガーナ

    ポジション：MF

    生年月日：1997年3月28日(28歳)

  • 21：ライアン・ラポソ

    国籍：カナダ

    ポジション：DF

    生年月日：1999年3月5日(28歳)

  • 23：フランキー・アマヤ

    国籍：アメリカ

    ポジション：MF

    生年月日：2000年9月26日(24歳)

  • 24：ライアン・ホリングスヘッド

    国籍：アメリカ

    ポジション：DF

    生年月日：1991年4月16日(34歳)

  • 27：ネイサン・オルダス

    国籍：エルサルバドル

    ポジション：FW

    生年月日：2004年1月12日(21歳)

  • 29：アルテム・スモリャコフ

    国籍：ウクライナ

    ポジション：DF

    生年月日：2003年5月29日(22歳)

  • 30：デイヴィッド・マルティネス

    国籍：ベネズエラ

    ポジション：FW

    生年月日：2006年2月7日(19歳)

  • 33：アーロン・ロング

    国籍：アメリカ

    ポジション：DF

    生年月日：1992年10月12日(32歳)

  • 43：アダム・サルダナ

    国籍：アメリカ

    ポジション：MF

    生年月日：2002年2月7日(23歳)

  • 45：ケニー・ニールセン

    国籍：アメリカ

    ポジション：DF

    生年月日：2002年2月13日(23歳)

  • 56：ジュード・テリー

    国籍：アメリカ

    ポジション：MF

    生年月日：2008年10月8日(16歳)

  • 66：マシュー・ショワニエール

    国籍：カナダ

    ポジション：MF

    生年月日：1999年2月7日(26歳)

  • 77：エイドリアン・ウィボウォ

    国籍：アメリカ

    ポジション：FW

    生年月日：2006年1月17日(19歳)

  • 80：オーディン・チアゴ・ホルム

    国籍：ノルウェー

    ポジション：MF

    生年月日：2003年1月18日(22歳)

  • 91：ンコシ・タファリ

    国籍：アメリカ

    ポジション：DF

    生年月日：1997年3月23日(28歳)

  • 99：デニス・ブアンガ

    国籍：ガボン

    ポジション：FW

    生年月日：1994年11月11日(30歳)