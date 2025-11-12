リヴァプール抗議の得点取り消しは「不合理ではない」。審判協会トップ「誰もが同じ見解を持つわけではないだろうが…」

そしてPGMOLのハワード・ウェブ審判部長は、『スカイスポーツ』の番組「Match Officials Mic'd Up」に出演し、今回の場面について以下のように説明している。

「オフサイドポジションにいる選手がボールに触れず、その選手の行動が相手に影響を与えたかどうかを審判が判断しなければならない状況は、我々が下す最も主観的な判定の一つだ」

「したがって、このゴールは有効であるべきだと考える人がいるのも当然だ。この状況で実際に何が起きたのか、事実を直視することが重要である。CKのボールがファン・ダイクに届いたことはわかっており、マンチェスター・シティの選手たちはボックスの外に向かって動き出し、ロバートソンをオフサイドポジションに残した」

「ファン・ダイクがヘディングした瞬間のロバートソンの位置と動きに関しては、オフサイドの判定を下さなければならない。ボールに触れてはいないが、ボールの下をくぐろうと明らかに動いている。そして彼の頭上をボールが通って、ネットを揺らした。そこで、審判は判定を下さなければならない。あの明らかな行動はGKジャンルイジ・ドンナルンマと、セーブする動きに影響を与えたのだろうか？ そこで主観がかかわってくる」

「審判は、あの位置関係と動作を検証した上で判断を下したのだ。誰もが同じ見解を持つわけではないだろうが、あの結論に至った理由は不合理ではない。審判がピッチ上で判断を下した後、VARはそれを検証している」

「影響を実際に受けたかどうかはドンナルンマ本人にしかわからない。我々は、事実に基づく検証をする必要がある。VARはオフサイドの判定が明らかに誤っているとは判断せず、介入を見送ったのだ」