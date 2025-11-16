AFP
トレントと同じ方法で？レアル・マドリー、コナテとの交渉に焦りなしか…1月から本格化へ
2021年にRBライプツィヒからリヴァプールに加入したイブラヒマ・コナテ。これまで公式戦通算147試合に出場し、昨季のプレミアリーグ制覇やFAカップ優勝などに貢献している。
そんな26歳のフランス代表DFだが、現在その去就に大きな注目が集まっている。リヴァプールとの現行契約は今季限りとなっており、1月には来季の加入に向けて他クラブと自由に交渉が可能となる。
そしてドイツ『ビルト』は、バイエルン・ミュンヘンがコナテの獲得に動いていると報道。さらにスペイン複数メディアの間では、以前からレアル・マドリーが高く評価しており、フリーので獲得を狙っていることが伝えられている。
そしてフランス代表のチームメイトであり、レアル・マドリーのエースとして活躍するキリアン・エンバペは、コナテを自チームに加入し続けているようだ。本人が『テレフット』のインタビューで、「彼はレアル・マドリーに移籍してほしいようだ。2時間おきに電話してくるんだよ」と明かしている。
またスペインメディアによると、レアル・マドリー側はコナテの獲得を「トレント・アレクサンダー＝アーノルドと同じ方法」で考えている模様。リヴァプール側には他のクラブとの交渉が解禁されるまで数週間しか残されていないため、レアル・マドリーはコナテ自身に新契約交渉を拒否させ、来夏のフリー移籍に向けてじっくり交渉を進めたい考えのようだ。そのため、現状に焦りはまったくないと伝えられている。
なお、リヴァプールOBジェイミー・キャラガー氏は『デイリー・メール』に対し、コナテについて持論を展開した。
「彼（コナテ）には残留してほしいが、もし残らなくてもリヴァプールは別の選手を獲得するだろう。コナテが去っても、リヴァプールは崩壊しない。彼はフィルジル・ファン・ダイクではない。契約延長を望む優秀なセンターバックではあるが、本人が望まなければ、リヴァプールは全く問題ないよ。彼は非常に優れたセンターバックであり、リヴァプールで優勝を経験し、レアル・マドリードとのチャンピオンズリーグ決勝にも出場した。明らかに質の高い選手だ。だが、（フリーで去っても）それは経営陣の失敗ではない。契約を強制的に結ばせることは物理的に不可能なんだ。それなら、決断は選手次第だ」
