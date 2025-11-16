トレントと同じ方法で？レアル・マドリー、コナテとの交渉に焦りなしか…1月から本格化へ

2021年にRBライプツィヒからリヴァプールに加入したイブラヒマ・コナテ。これまで公式戦通算147試合に出場し、昨季のプレミアリーグ制覇やFAカップ優勝などに貢献している。

そんな26歳のフランス代表DFだが、現在その去就に大きな注目が集まっている。リヴァプールとの現行契約は今季限りとなっており、1月には来季の加入に向けて他クラブと自由に交渉が可能となる。

そしてドイツ『ビルト』は、バイエルン・ミュンヘンがコナテの獲得に動いていると報道。さらにスペイン複数メディアの間では、以前からレアル・マドリーが高く評価しており、フリーので獲得を狙っていることが伝えられている。