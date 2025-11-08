Haaland monster Liverpool gfxGetty/GOAL
Richard MartinKyoya Saito

ハーランドを封じる方法は…ノルウェーのゴールマシーンはキャリアの重要な1週間へ挑む

アーリング・ハーランドがリヴァプール戦で初得点を挙げるのに要した時間はわずか4分足らずだった。当時19歳だった彼は、2019年のチャンピオンズリーグ・アンフィールド戦ではベンチスタートとなった。ヘンク戦で大会デビューを飾った際にハットトリックを決めていたにもかかわらずである。3点差を追う状況でジェシー・マーシュ監督が投入した彼は、見事に3-3の同点ゴールを叩き出した。

ハーランドがこれまで決めた中で最も簡単なゴールの一つだった。将来リヴァプールでプレーすることになる南野拓実のパスを受け、60分に空いたゴールに押し込んだ。しかし同点に歓喜する間もなく、9分後にモハメド・サラーが4-3とレッズを再びリードさせた。 それでも、イングランドの地で決めた初ゴールは、世界最高のセンターフォワードへと天文学的な上昇を始めるハーランドにさらなる認知をもたらした。

しかしこの単純なゴールは、リヴァプール戦における「豊作前の飢饉」に過ぎなかった——ハーランドの途方もなく高い基準からすれば。リヴァプール戦8試合でハーランドが記録した得点はわずか「3」。これは彼が8試合以上対戦したチームの中で最低の得点数である。

マンチェスター・ユナイテッド戦では8得点、アーセナル戦では5得点、チェルシーとトッテナム戦ではそれぞれ4得点を挙げている。これら4チームは、ハーランドがキャリアを通じて4得点以上を記録した35チームに含まれる。この文脈において、シティ所属で6試合中2得点（プレミアリーグでは1得点のみ）というリヴァプールは、ハーランドにとっての天敵チームと言える。

しかし日曜日の王者との一戦は、ノルウェーの得点マシーンにとって重要な1週間の始まりとなる。リヴァプールに対する苦手を断ち切り、他のほぼすべてのチームに与えてきた容赦ない仕打ちを、同じように与える絶好の機会だ。

  • Haaland Van DijkGetty

    ヌニェスに押される

    ハーランドはブレイクシーズン、ザルツブルクの本拠地でのリヴァプール戦で0-2の敗戦を喫し、途中交代となる悔しさを味わった。シティのユニフォームを着て初めてリヴァプールと対戦したのは2022年のコミュニティ・シールド。1-3の敗戦の中で、意外にもダルウィン・ヌニェスに存在感を奪われる結果となった。

    このストライカーは14回のボールタッチを記録したが、後半終了間際に6ヤードボックス内で跳ね返ったボールをクロスバーに当て、簡単な決定機を逃した。グアルディオラ監督は慎重な見解を示し「彼は得点できなかった。別の日に必ず決める。彼にはその驚異的な能力があり、必ず成し遂げる。今後、大きく貢献するだろう」と述べた。

    監督の予測は的中し、次の試合でハーランドはウェストハム戦で2得点を挙げた。これは彼がプレミアリーグシーズン記録となる36得点への道のりで記録した最初の得点だった。しかし、少なくともリーグ戦では、彼がシティのリヴァプール戦勝利に大きく貢献したとは言えない。

    • 広告
  • Haaland City LiverpoolGetty

    プレミアリーグでは勝利なし

    ノルウェー人選手は次にリヴァプールと対戦した際も無得点に終わった。2022年10月のアンフィールドでのリーグ戦、荒れた試合の末の0-1敗戦だ。2か月後のエティハド・スタジアムでのカラバオカップでは得点を挙げたものの、次の対戦は負傷で欠場した。しかしシティは彼の不在をほとんど気にかけず、4-1で勝利してプレミアリーグ優勝へと突き進んだ。

    ハーランドは2023年11月のリヴァプール戦（ホーム）での引き分けで1得点したが、それ以降リヴァプール相手に得点を挙げていない。アンフィールドでの1-1の引き分けと0-2の敗戦では無得点に終わり、昨シーズンのエティハド・スタジアムでの0-2敗戦は負傷で欠場した。つまりハーランドは、プレミアリーグにおけるリヴァプール戦初勝利をいまだ待ち続けている。

    9月下旬から10月末にかけてリヴァプールが7試合中6敗を喫し14失点を許した時期は、ハーランドが流れを変える希望を抱くには好機だった。しかし直近のアストン・ヴィラ戦とレアル・マドリー戦では、昨季の優勝を成し遂げシティに2連勝したあのチームの面影を取り戻しつつある。

  • Erling HaalandGetty Images

    最高の状態で迎える一戦

    そしてそれがハーランドが警告した理由だ。

    「チームとして機能し、結束してリヴァプールを攻撃し、チームとして守備を固めなければならない。簡単な試合にはならないから準備が必要だ。マンチェスター・シティとリヴァプールの競争は過去数年間、互いを高め合いタイトルを争う素晴らしいものだった。困難な試合になるだろうから、我々は最高の状態で臨まねばならない」

    しかし日曜日に記録を塗り替える準備を進めるハーランドのコンディションとメンタルはこれ以上ないほど好調だ。プレミアリーグとチャンピオンズリーグでシティの14試合に出場し18得点を挙げ、ノルウェー代表でも3試合で9得点を追加している。

    クラブと代表を合わせて17試合で27得点。2022-23シーズンのクラブと代表通算57得点という驚異的な記録を更新する勢いだ。ハーランドは自身のキャリアでこれほどの好調期は経験したことがないとも認めている。

    「良いスタートを切れたし、本当に調子が良い。これが最高の自分だ。今ほど調子が良いことはなかった」

  • Erling Haaland Man CityInstagram

    勤勉な日課が実を結ぶ

    先月、ハーランドは自身の日常ルーティンを公開し、負傷を防ぐための試合やトレーニング後の回復プロセスを熱心に実践している様子を見せた。そのルーティンには、赤色光療法、マッサージ、アイスバス、サウナに加え、新鮮な魚、ステーキ、生乳を中心とした食事が含まれている。

    そして水曜日に古巣ボルシア・ドルトムント戦でゴールを決め、チャンピオンズリーグ4試合で5得点目を記録した後、彼はこのルーティンが現在の驚異的な得点能力にどれほど重要かを改めて強調した。

    「鋭さを保つには、精神状態を整え、十分な回復を図り、多くの治療を受け、適切な食事を摂る必要がある。ピッチでは集中すべき時に集中し、家に帰ったらできる限りリラックスする。エネルギーレベルを維持し、モチベーションを保ち、身体と脳に良いことを実践することが肝心だ」

  • Erling Haaland NorwayGetty

    手の届くところにある主なキャリア目標

    今週、ある記録を破ることについて尋ねられたハーランド。その記録とはアラン・シアラーが持つプレミアリーグ通算260得点という歴代最多得点記録だった。「そういう記録は無視しなければならない」と彼は説明した。 

    「破れる記録を考えるのは最後の選択肢だ。チームが試合に勝つ手助けをすること。それが僕の考え方だ。考えすぎられないから。今この瞬間を生きなければならない」

    しかし、彼の頭から離れない課題が一つある。ノルウェー代表のワールドカップ出場権獲得だ。日曜日の試合終了の笛が鳴るやいなや、彼の意識は木曜日のエストニア戦（ホーム）、そして日曜日のイタリア戦（アウェイ）という予選最終節へと向かう。

    ハーランドはノルウェー代表で驚異的な活躍を見せ、1998年以来となるワールドカップ出場権獲得に向け12得点を挙げて先導役を務めている。ノルウェーは6戦全勝で、得失点差（突破基準の第一条件）でイタリアに16差をつけているため、エストニアに勝利すれば待望の出場権を事実上確定させられる。

    ハーランドはノルウェーが本大会出場を決めた場合「史上最大の祝賀会」が起きると予測。さらに火曜日には、ワールドカップ出場そのものが、マンチェスター・シティで獲得したすべてのトロフィーと同等、あるいはそれ以上の満足感をもたらすと大胆な主張を展開した。 

    「ノルウェーが前回ワールドカップに出場したのは1998年、僕が生まれる2年前だ。だからずっと言い続けてきた。ノルウェーをワールドカップとEUROに導くことが目標だとね。これがキャリアにおける最大の目標であり、今こそ実現する好機なのさ」

  • Manchester City v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    ゾーンに入っている

    世代に一度の偉業がかかり、リヴァプール戦でのリーグ初勝利が懸かる今、ハーランドにとってキャリアで最も重要な週と言えるかもしれない。

    とはいえ、彼が過度にストレスを感じることはないだろう。「人々が何を期待しているかは考えないようにしている」と彼は語った。「心は自由でいようとし、考えすぎないようにしている。多くの期待はあるが、自分にとっては自分のゾーンに留まることが重要だ」。

    現在のハーランドのゾーンは対戦相手にとって特に危険な領域だ。彼に対して比較的無傷でいられた唯一のチームであるリヴァプールが、まさにその領域に足を踏み入れようとしている。

プレミアリーグ
フラム crest
フラム
FUL
マンチェスター・シティ crest
マンチェスター・シティ
MCI
プレミアリーグ
リヴァプール crest
リヴァプール
LIV
サンダーランド crest
サンダーランド
SUN