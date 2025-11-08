ハーランドがこれまで決めた中で最も簡単なゴールの一つだった。将来リヴァプールでプレーすることになる南野拓実のパスを受け、60分に空いたゴールに押し込んだ。しかし同点に歓喜する間もなく、9分後にモハメド・サラーが4-3とレッズを再びリードさせた。 それでも、イングランドの地で決めた初ゴールは、世界最高のセンターフォワードへと天文学的な上昇を始めるハーランドにさらなる認知をもたらした。

しかしこの単純なゴールは、リヴァプール戦における「豊作前の飢饉」に過ぎなかった——ハーランドの途方もなく高い基準からすれば。リヴァプール戦8試合でハーランドが記録した得点はわずか「3」。これは彼が8試合以上対戦したチームの中で最低の得点数である。

マンチェスター・ユナイテッド戦では8得点、アーセナル戦では5得点、チェルシーとトッテナム戦ではそれぞれ4得点を挙げている。これら4チームは、ハーランドがキャリアを通じて4得点以上を記録した35チームに含まれる。この文脈において、シティ所属で6試合中2得点（プレミアリーグでは1得点のみ）というリヴァプールは、ハーランドにとっての天敵チームと言える。

しかし日曜日の王者との一戦は、ノルウェーの得点マシーンにとって重要な1週間の始まりとなる。リヴァプールに対する苦手を断ち切り、他のほぼすべてのチームに与えてきた容赦ない仕打ちを、同じように与える絶好の機会だ。