リヴァプールが日本代表とも対戦したガーナ代表アントワーヌ・セメンヨ獲得へ、サラー退団を見据え？

アントワーヌ・セメンヨはプレミアリーグの複数クラブの中でもリヴァプールの最優先ターゲットであり、今シーズン開幕直後にボーンマスで得点能力を発揮して以来、冬の大型移籍候補として名前が挙がっている。

今秋早々に明らかになったところでは、ボーンマスは25歳のセメンヨとの契約に6000万ポンドのベース金額に加え、500万ポンドの追加条項を含む移籍条項を盛り込んでおり、これは夏の移籍市場でトッテナム・ホットスパーなどの関心をかわすために新契約を結んだ際に設定されたものだ。

しかしガーナ代表選手の退団はもはや必然と考えられており、リヴァプールはマンチェスター・シティやトッテナムとの争奪戦に突入する可能性が高い。

さらにアーセナルとマンチェスター・ユナイテッドも関心を示していると報じられている。両クラブとも現在の攻撃陣には満足しているものの、状況を注視しているとされる。

『ミラー紙』によれば、サラーを巡る現状により「移籍交渉の追い風」を受けており、1月の移籍市場が開幕次第、セメンヨ獲得に向けた動きを加速させる可能性がある。

一方『BBCスポーツ』はスパーズがセメンヨに最高の金銭的条件を提示する可能性を報じている。