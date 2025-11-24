リヴァプールがグエーイ獲得で再び優位に立つも…。バイエルンとの競争に打ち勝つ必要か

リヴァプールのスロット監督は、プレミアリーグの悲惨なスタートを受けてプレッシャーにさらされている。土曜日のノッティンガム・フォレスト戦の敗戦は、リヴァプールにとって今シーズン6敗目であり、プレミアリーグの現王者が現在テーブルの下半分にいることを意味する。スロット監督は試合前に冬の移籍の可能性について尋ねられたが、守備の補強は優先事項ではないことを示唆した。

「これは私が予想していなかった質問の一つだ。その前に非常に多くの試合がある。私たちが置かれている立場では、それは私の心の中で最後のことだ。おそらくリチャード(ヒューズ、スポーツディレクター)にとってはそうではないが、今のところ私にとっては全く話題ではない。センターバックは3人いるし、おそらくライアン(フラーフェンベルフ)とワタ(遠藤)もだ。まだ気づいていないかもしれないが、他のポジションの方がより問題かもしれない」

「フォームの変動は新加入選手だけでなく、既存の選手にもある。シーズン中、彼らは常に同じフォームにいるわけではない。しかし、これまで直面してきた、そして今も直面している最大の問題は、選手たちのマッチフィットネスと、彼らがプレシーズンで欠場した時間だ。アレックス(イサク)については、スウェーデン代表でもう少しプレーすることを期待していたが、残念ながら、彼はイエローカード1枚で出場停止だったので、明白な理由で2回目は起用されなかった」

「私たちにとっては、彼がもっと多くの時間プレーしてくれた方が良かっただろう。コナー(ブラッドリー)とフロリアン(ヴィルツ)は欠場中、ジェレミー(フリンポン)も既に欠場中、ジョバンニ・レオーニも同様だ。したがって、現時点では21日間で7試合のために5人の本職のディフェンダーしか利用できず、それ以前に誰も戻ってくるとは思えない。選手を少し遅れて獲得すると、彼らのフィットネスを維持するのが難しくなり、フィットな選手たちにより多くの負担がかかることはわかっていた」