アリソン・ベッカー（7/10）：

マルティネスのニアポストへのヘディングを反応よくセーブしたプレーは最高レベルであり、決定的なプレーでもあったが、率直に言って、このブラジル人選手は、かなり退屈な試合の中でそれほど多くの仕事をする必要はなかった。

ジョー・ゴメス（6/10）：

ディマルコの脅威を無力化するという意図から、ブラッドリーに先んじて右サイドバックとして先発出場した。この多才なディフェンダーは堅実なプレーを見せた。攻撃面でも良いポジションを取り、何度かチャンスを作ったが、最後のパスは決め手にならなかった。

イブラヒマ・コナテ（6/10）：

彼のゴールが取り消されたのは不運だった。苦戦しているこのフランス人選手にとって、このゴールは絶好の自信につながるはずだったからだ。しかし、彼はこの試合での総合的なパフォーマンスから大きな励ましを得るべきだろう。コナテは決して素晴らしいプレーを見せたわけではないし、パスを数本ミスもしたが、チームの士気を高める無失点に貢献した。

フィルジル・ファン・ダイク（7/10）：

昨シーズンのファン・ダイクらしいプレーで、このオランダ人選手は試合を完全に支配し、ほとんどの1対1で勝利し、ピッチ上で堂々とボールを散らした。

アンディ・ロバートソン（7/10）：

ケルケズの代わりに復帰し、勤勉な守備と、魅力的なクロスで2、3回のチャンスを作り出すことで、復帰の正当性を証明した。