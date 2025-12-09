GOALでは、リヴァプールの選手たちを採点する。
【選手採点：リヴァプール】ソボスライが再び活躍！サラーの不在乗り越えCLで重要な勝利
- AFP
GK＆DF
アリソン・ベッカー（7/10）：
マルティネスのニアポストへのヘディングを反応よくセーブしたプレーは最高レベルであり、決定的なプレーでもあったが、率直に言って、このブラジル人選手は、かなり退屈な試合の中でそれほど多くの仕事をする必要はなかった。
ジョー・ゴメス（6/10）：
ディマルコの脅威を無力化するという意図から、ブラッドリーに先んじて右サイドバックとして先発出場した。この多才なディフェンダーは堅実なプレーを見せた。攻撃面でも良いポジションを取り、何度かチャンスを作ったが、最後のパスは決め手にならなかった。
イブラヒマ・コナテ（6/10）：
彼のゴールが取り消されたのは不運だった。苦戦しているこのフランス人選手にとって、このゴールは絶好の自信につながるはずだったからだ。しかし、彼はこの試合での総合的なパフォーマンスから大きな励ましを得るべきだろう。コナテは決して素晴らしいプレーを見せたわけではないし、パスを数本ミスもしたが、チームの士気を高める無失点に貢献した。
フィルジル・ファン・ダイク（7/10）：
昨シーズンのファン・ダイクらしいプレーで、このオランダ人選手は試合を完全に支配し、ほとんどの1対1で勝利し、ピッチ上で堂々とボールを散らした。
アンディ・ロバートソン（7/10）：
ケルケズの代わりに復帰し、勤勉な守備と、魅力的なクロスで2、3回のチャンスを作り出すことで、復帰の正当性を証明した。
- Getty Images Sport
MF
ライアン・フラーフェンベルフ（7/10）：
完全には最高の状態に戻っていないが、このオランダ人選手は持ち味を発揮した。ボール保持時には非常に落ち着いており、タイミングの良いインターセプトを連発して守備陣をしっかりと守った。
アレクシス・マクアリスター（6/10）：
過去2シーズンのマクアリスターとは程遠いが、間違いなく正しい方向への小さな一歩と言える。攻撃面で貢献はなかったものの、少なくとも数多くのファウルを誘発し、チームのために疲れを知らずに動き回った。
カーティス・ジョーンズ（7/10）：
リヴァプールで最も良いプレーを見せた選手の一人。ボールを持つことに非常に勇敢で、常に密集地帯でボールを奪いに行く姿勢を見せ、ここ数週間・数か月リヴァプールに欠けていた情熱も垣間見せた。
- AFP
FW
ドミニク・ソボスライ（8/10）：
冷静に決めたPKは、このハンガリー人選手のダイナミックなプレーを締めくくるものとなった。彼は試合終了10分前まで、ピッチの両端でボールを奪い続けていた。
アレクサンデル・イサク（3/10）：
プレシーズンを十分に過ごせなかったことを再び示してしまった。存在感は希薄だったと言わざるを得ない。
ウーゴ・エキティケ（7/10）：
イサクとはまったく対照的に、このフランス人選手は常に何かを起こせるような印象を与えた。彼はスピードがあり、鋭く、相手選手をかわす能力がある。週末のブライトン戦では、彼はフォワードとして先発出場すべきだろう。
- Getty Images Sport
サブ＆監督
コナー・ブラッドリー（7/10）：
週末のブライトンとのプレミアリーグの試合で出場停止処分を受けていることを考えると、彼が先発出場しなかったのは少し不思議だった。しかし、彼は後半半ばに投入されると、すぐにエキティケにチャンスを作り、自らも得点に近づいた。
フロリアン・ヴィルツ（6/10）：
スタメンから外れたもう一人のサプライズ、このドイツ人選手はブラッドリーとともにダブル交代で出場し、試合を決めたPKを獲得した。
アルネ・スロット (8/10):
この状況では、スロットにとってこれ以上ないほど良い結果となった。決して説得力のあるパフォーマンスではなかったが、リヴァプールは無失点を守り、スロットが右サイドでサラーよりも効果的に起用した選手によるゴールで、終盤に勝利を収めた。この勝利は、おそらくオランダ人監督にとって、そのキャリアの中で最も重要な勝利のひとつだろう。