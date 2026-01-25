【選手採点：リヴァプール】マージーサイドに危機！ミスもあったリヴァプールが2026年の未勝利記録を延長

アリソン・ベッカー（4/10）：

自身のパフォーマンス、特に体下をすり抜けた2点目の失点には失望しているだろう。決勝点も完全に処理を誤った。

ジェレミー・フリンポン（5/10）：

手一杯で、鋭い突破に対応しきれていない様子だった。60分にカーティス・ジョーンズと交代。

ジョー・ゴメス（5/10）：

ボーンマス1点目の起点でアリソンと衝突後、わずか25分で退場を余儀なくされ、遠藤が投入された。

フィルジル・ファン・ダイク（5/10）：

致命的なミスでチェリーズに先制点を許したが、自ら得点を挙げてある程度挽回した。

ミロシュ・ケルケズ（4/10）：

サウスコーストに復帰したこの試合では、終始落ち着かない様子で、ハーフタイムにロバートソンと交代した。