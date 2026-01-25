Liverpool HIC 16:9 Getty/GOAL

【選手採点：リヴァプール】マージーサイドに危機！ミスもあったリヴァプールが2026年の未勝利記録を延長

リヴァプールの守備の脆弱さが再び命取りとなった。アルネ・スロット監督率いるチームは試合終了間際のキックで敗北を喫し、雨に濡れたバイタリティ・スタジアムでボーンマスに劇的な3-2の逆転負けを喫した。前半半ば、キャプテンのフィルジル・ファン・ダイクがペナルティエリアへのロングパスを処理しきれず、レッズは先制点を許す。直後にホームチームのリードは2点に広がった。 リヴァプールは試合の流れを取り戻すべく奮闘したが、終了間際にアミヌ・アドリがボールを押し込み、チェリーズ（ボーンマス）のサポーターを熱狂の渦に巻き込む決勝点を許し、土壇場で敗北を喫した。

GOALがバイタリティ・スタジアムでのリヴァプール選手を採点...

    GK＆DF

    アリソン・ベッカー（4/10）：

    自身のパフォーマンス、特に体下をすり抜けた2点目の失点には失望しているだろう。決勝点も完全に処理を誤った。

    ジェレミー・フリンポン（5/10）：

    手一杯で、鋭い突破に対応しきれていない様子だった。60分にカーティス・ジョーンズと交代。

    ジョー・ゴメス（5/10）：

    ボーンマス1点目の起点でアリソンと衝突後、わずか25分で退場を余儀なくされ、遠藤が投入された。

    フィルジル・ファン・ダイク（5/10）：

    致命的なミスでチェリーズに先制点を許したが、自ら得点を挙げてある程度挽回した。

    ミロシュ・ケルケズ（4/10）：

    サウスコーストに復帰したこの試合では、終始落ち着かない様子で、ハーフタイムにロバートソンと交代した。

    MF

    ライアン・フラーフェンベルフ(6/10):

    守備のカバーリングや攻撃参加で、彼らしい献身的な姿勢を見せた。堅実なプレーだった。

    アレクシス・マクアリスター（6/10）：

    終始リズムに乗れず、決定的なパスも出せず、エキティケと交代した。

    ドミニク・ソボスライ（8/10）：

    最高のパフォーマンスとは言えなかったが、フリーキックはまさに圧巻の一撃。ネットの隅に突き刺さる見事なシュートだった。

    FW

    モハメド・サラー（6/10）：

    先発復帰を喜ぶだろうが、彼のプレーにはまだ何かが欠けている。

    コーディ・ガクポ（6/10）：

    目立った活躍はなく、70分以上プレーしたにもかかわらず、重要なプレーはほとんどなかった。

    フロリアン・ヴィルツ（7/10）：

    決勝点にあと一歩のところまで迫ったが、低いシュートはセーブされた。クラブにとって決定的な瞬間を欠いたものの、勤勉なプレーを見せた。

    サブ＆監督

    遠藤航（6/10）：

    これほど多くの出場時間を得られるとは予想もしていなかったが、落ち着きのあるプレーを見せた。

    アンドルー・ロバートソン（5/10）：

    リヴァプールファンから歌で祝福され、彼が残留することを強く望んでいることが明らかだった。

    カーティス・ジョーンズ (5/10):

    タッチ数はわずかであり、インパクトを与える時間はほとんどなかった。

    リオ・エングモア（6/10）：

    ガクポに代わって投入されたが、出場した15分間では試合に影響を与える機会はほとんどなかった。

    ウーゴ・エキティケ（5/10）：

    ベンチスタートとなったが、途中出場後も目立った貢献はできなかった。

    アルネ・スロット監督（5/10）：

    試合終了直後には激怒していた。チームは同点に追いつく好プレーを見せたが、守備陣の混乱が再び敗因となった。

