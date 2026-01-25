GOALがバイタリティ・スタジアムでのリヴァプール選手を採点...
【選手採点：リヴァプール】マージーサイドに危機！ミスもあったリヴァプールが2026年の未勝利記録を延長
- Getty Images Sport
GK＆DF
アリソン・ベッカー（4/10）：
自身のパフォーマンス、特に体下をすり抜けた2点目の失点には失望しているだろう。決勝点も完全に処理を誤った。
ジェレミー・フリンポン（5/10）：
手一杯で、鋭い突破に対応しきれていない様子だった。60分にカーティス・ジョーンズと交代。
ジョー・ゴメス（5/10）：
ボーンマス1点目の起点でアリソンと衝突後、わずか25分で退場を余儀なくされ、遠藤が投入された。
フィルジル・ファン・ダイク（5/10）：
致命的なミスでチェリーズに先制点を許したが、自ら得点を挙げてある程度挽回した。
ミロシュ・ケルケズ（4/10）：
サウスコーストに復帰したこの試合では、終始落ち着かない様子で、ハーフタイムにロバートソンと交代した。
- Getty Images Sport
MF
ライアン・フラーフェンベルフ(6/10):
守備のカバーリングや攻撃参加で、彼らしい献身的な姿勢を見せた。堅実なプレーだった。
アレクシス・マクアリスター（6/10）：
終始リズムに乗れず、決定的なパスも出せず、エキティケと交代した。
ドミニク・ソボスライ（8/10）：
最高のパフォーマンスとは言えなかったが、フリーキックはまさに圧巻の一撃。ネットの隅に突き刺さる見事なシュートだった。
- AFP
FW
モハメド・サラー（6/10）：
先発復帰を喜ぶだろうが、彼のプレーにはまだ何かが欠けている。
コーディ・ガクポ（6/10）：
目立った活躍はなく、70分以上プレーしたにもかかわらず、重要なプレーはほとんどなかった。
フロリアン・ヴィルツ（7/10）：
決勝点にあと一歩のところまで迫ったが、低いシュートはセーブされた。クラブにとって決定的な瞬間を欠いたものの、勤勉なプレーを見せた。
- AFP
サブ＆監督
遠藤航（6/10）：
これほど多くの出場時間を得られるとは予想もしていなかったが、落ち着きのあるプレーを見せた。
アンドルー・ロバートソン（5/10）：
リヴァプールファンから歌で祝福され、彼が残留することを強く望んでいることが明らかだった。
カーティス・ジョーンズ (5/10):
タッチ数はわずかであり、インパクトを与える時間はほとんどなかった。
リオ・エングモア（6/10）：
ガクポに代わって投入されたが、出場した15分間では試合に影響を与える機会はほとんどなかった。
ウーゴ・エキティケ（5/10）：
ベンチスタートとなったが、途中出場後も目立った貢献はできなかった。
アルネ・スロット監督（5/10）：
試合終了直後には激怒していた。チームは同点に追いつく好プレーを見せたが、守備陣の混乱が再び敗因となった。