アリソン・ベッカー（5/10）：

9月以来の出場だったが、失点したどのゴールも防ぐことはできなかった。

ドミニク・ソボスライ（3/10）：

右サイドバックで起用されたが、内側に流れさらに前線へ上がり数的優位を創出。フォレストの先制点ではムリージョへのマークが甘かった。

イブラヒマ・コナテ（3/10）：

イゴール・ジェズスに翻弄され物議を醸したハンドボールの場面ではVARが救った。後半開始直後にリヴァプールが2点差を許したため交代となった。

フィルジル・ファン・ダイク（3/10）：

アンダーソンのコーナーキックからボールが彼の足元を飛び、ムリージョの先制点につながった。彼の監視下では、アウェイチームがアンフィールドで3度も得点すべきではない。

ミロシュ・ケルケズ（3/10）：

前半、サラーが完璧にセットアップした絶好のチャンスを、もっとうまく活用すべきだった。リヴァプールが巻き返しを図る中、彼のクロスはちょっと運任せで、結局交代となった。