Liverpool ratings GFXGOAL
Stephen Darwin

【選手採点：リヴァプール】イサクは存在感希薄…アンフィールドで完敗しスロットへのプレッシャーが高まる

リヴァプールのプレミアリーグ連覇への悪夢のような防衛戦は、土曜日にノッティンガム・フォレストがアンフィールドでレッドズを粉砕したことでさらに暗転した。VARを巡る論争が複数回発生したこの試合で、フォレストはムリージョ、ニコロ・サヴォーナ、モーガン・ギブス＝ホワイトの活躍により3得点を奪い、衝撃を受けたアルネ・スロット監督は自身の去就を危惧する事態に追い込まれた。

GOALではアンフィールドでのリヴァプール選手を採点する。

  • Liverpool v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    GK＆DF

    アリソン・ベッカー（5/10）：

    9月以来の出場だったが、失点したどのゴールも防ぐことはできなかった。

    ドミニク・ソボスライ（3/10）：

    右サイドバックで起用されたが、内側に流れさらに前線へ上がり数的優位を創出。フォレストの先制点ではムリージョへのマークが甘かった。

    イブラヒマ・コナテ（3/10）：

    イゴール・ジェズスに翻弄され物議を醸したハンドボールの場面ではVARが救った。後半開始直後にリヴァプールが2点差を許したため交代となった。

    フィルジル・ファン・ダイク（3/10）：

    アンダーソンのコーナーキックからボールが彼の足元を飛び、ムリージョの先制点につながった。彼の監視下では、アウェイチームがアンフィールドで3度も得点すべきではない。

    ミロシュ・ケルケズ（3/10）：

    前半、サラーが完璧にセットアップした絶好のチャンスを、もっとうまく活用すべきだった。リヴァプールが巻き返しを図る中、彼のクロスはちょっと運任せで、結局交代となった。

    • 広告
  • Liverpool v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    MF

    ライアン・フラーフェンベルフ(3/10):

    右足のスパイクがイブラヒム・サンガレのふくらはぎに不意に触れた瞬間は心臓が止まる思いだったが、VARは介入しなかった。普段のような圧倒的で堂々たる中盤の支配力は全く見られなかった。

    アレクシス・マクアリスター(3/10):

    前半、得点したと思ったが、エリオット・アンダーソンのヘディングで確実に決まるはずだったゴールを阻まれた。ウィリアムズがどういうわけか彼から逃れてフォレストの2点目を生んだとき、彼のチャレンジは弱かった。

    カーティス・ジョーンズ（3/10）：

    貢献度は高くはなかった。ボールを奪われ、前半のある場面ではアンダーソンに完全に翻弄された。この象徴的な瞬間は、2人がイングランド代表のワールドカップメンバーとしてどの位置にいるかを如実に物語っている。

  • Liverpool v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    FW

    モハメド・サラー（5/10）：

    時折、輝きを見せた。ケルケズのチャンスを演出した迷路のようなドリブルもそうだが、フォレストのディフェンダーに囲まれ、その致命的な左足で切り込んでシュートを打つ機会はほとんどなかった。

    アレクサンデル・イサク（2/10）：

    ほとんどボールに触れなかった。リヴァプールではまだプレミアリーグでの得点がなく、この試合でもその記録を打ち破るにはほど遠い内容だった。スロット監督は68分に彼を交代させる決断を下した。

    コーディ・ガクポ（5/10）：

    前半は力強いドリブルで絶えず脅威を与えていたが、後半は存在感を失った。サヴォーナが彼から抜け出してアウェイチームの2点目を決めた場面では、完全に眠っていた。

  • Liverpool v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    サブ＆監督

    ウーゴ・エキティケ（5/10）：

    コナテに代わって投入されたが、ほとんど影響を与えられなかった。

    フェデリコ・キエーザ（5/10）：

    イサクと交代したが、流れを変えることはできず、決定的なチャンスをバーの上に打ち上げた。

    アンディ・ロバートソン (4/10):

    残り20分強でケルケズと交代出場したが、オマリ・ハッチンソンが内側に切り込んで3点目を決め、まったく対応できなかった。

    リオ・エングモア（評価なし）：

    終盤に投入されたが、その時点では試合は決まっていた。

    アルネ・スロット（3/10）：

    まったくもって衝撃的な結果だ。ホームでフォレストに勝利し、状況を好転させることを期待していたはずだが、これはまさに悪夢のような結果だった。今、厳しい状況にあり、早急に変化が必要だ。イサクをベンチに下げることを検討してもいいのではないだろうか。

プレミアリーグ
ウォルヴァーハンプトン crest
ウォルヴァーハンプトン
WOL
ノッティンガム・フォレスト crest
ノッティンガム・フォレスト
NFO
プレミアリーグ
リヴァプール crest
リヴァプール
LIV
サンダーランド crest
サンダーランド
SUN